Гонка звезд: вот такой у нас февраль!

Участниками и гостями Гонки звезд в разные годы бывали чемпионы мира Себастьен Лёб, Ален Прост, Кими Райкконен, а также Виталий Петров, Нельсон Пике-младший, Ромэн Грожан, Дэвид Култард и другие выдающиеся пилоты. В XXI веке мы постоянно изменяли формат Гонки звезд, пробуя трассы различной конфигурации и придя к правилам, более напоминающим ралли-кросс. Трижды гонка была под угрозой отмены из-за оттепелей и отсутствия снега. В 2014 году гонку пришлось провести в «любительском» формате time attack, исключив какие-либо контакты между машинами. Этот форс-мажор побудил редакцию серьезно заняться переводом Гонки звезд с зимы на лето. Минувшей зимой, кстати, 23 февраля (традиционная дата проведения гонки) в Москве снова были плюсовая температура и дождь.