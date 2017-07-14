Гонка звезд и Лада Калина

В 2016 году из шести финалистов Гонки четверо выступали на Ладах Калина. Ответа, почему модель так называется, АВТОВАЗ так и не дал за все годы производства. Ходят разные версии: от юмористической (Кабаева Алина) до ботанической (потому что ягода калина по цвету напоминает раскаленный металл, а там и до глагола «калить» недалеко). Есть еще легенда, что в Финляндии модель продавалась под цифровым обозначением Lada 119, потому что слово kalina на финском значит «грохот, треск, дребезжание» (на самом деле эти существительные переводятся иначе).
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