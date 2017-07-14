Гонка звезд и Лада Калина

Завтра стартует гонка на призы журнала «За рулем». Вспоминаем любопытные и памятные детали из ее прошлого.

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

В 2016 году из шести финалистов Гонки четверо выступали на Ладах Калина. Ответа, почему модель так называется, АВТОВАЗ так и не дал за все годы производства. Ходят разные версии: от юмористической (Кабаева Алина) до ботанической (потому что ягода калина по цвету напоминает раскаленный металл, а там и до глагола «калить» недалеко). Есть еще легенда, что в Финляндии модель продавалась под цифровым обозначением Lada 119, потому что слово kalina на финском значит «грохот, треск, дребезжание» (на самом деле эти существительные переводятся иначе).
В 2016 году из шести финалистов Гонки четверо выступали на Ладах Калина. Ответа, почему модель так называется, АВТОВАЗ так и не дал за все годы производства. Ходят разные версии: от юмористической (Кабаева Алина) до ботанической (потому что ягода калина по цвету напоминает раскаленный металл, а там и до глагола «калить» недалеко). Есть еще легенда, что в Финляндии модель продавалась под цифровым обозначением Lada 119, потому что слово kalina на финском значит «грохот, треск, дребезжание» (на самом деле эти существительные переводятся иначе).

Вся информация о Гонке звезд — в нашем спецпроекте (по ссылке) и на страничке гонки.

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Отзывы о LADA Kalina (1)

LADA 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Нормальная машинка за вменяемые деньги. Компактная, с приемлемым багажником (универсал). 127-й движок хорош.

Недостатки:

В первые же минуты владения лопнула ось замка бардачка. В первый год владения лопнула пружина наружного зеркала.

Комментарий:

Дефекты устранены по гарантии. Если не гробить эксплуатацией, хранить под крышей и прикладывать руки, может какое-то время пожить.

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