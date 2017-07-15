Год назад Гонка звезд впервые в истории прошла в летних условиях — без снега, безо льда, по идеальному асфальту подмосковного автодрома Moscow Raceway. Опасения, что с непривычки будет скучновато, оказались беспочвенны. Все отборочные и финальные заезды прошли в азартной и подчас жесткой борьбе. А пилоты высоко оценили то, что чинить и обслуживать машины можно в комфортных условиях стационарных боксов. Также не нужны и валенки. Тем, кто испытывает ностальгию по зиме и ипподромам, сообщаем, что журнал «За рулем» чтит традиции и прорабатывает вариант двухэтапной Гонки звезд — один этап летом, один зимой.