Добро пожаловать за рубеж: должникам по штрафам поднимут планку

Госдума собирается в три раза увеличить порог задолженности для запрета на выезд за границу. Поправки в закон «Об исполнительном производстве» подготовил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сегодня рекомендовал повысить в три раза — с 10 тыс. до 30 тыс. рублей — порог задолженности, при которой вводится ограничение на выезд за рубеж.

Эту норму депутаты собираются утвердить ко второму чтению поправки в закон «Об исполнительном производстве», внесенной в октябре прошлого года. Изначально закон был направлен на ускорение процедуры снятия запрета выезда за границу, если неплательщик быстро ликвидировал свою задолженность. В законопроекте предполагалось, что это сможет сделать не только установивший его пристав-исполнитель, но и другие официальные лица, убедившись, что долг погашен, а информация об этом поступила в Государственную информационную систему о платежах.

Не коснется повышение долговой планки должников по алиментам, выплатам компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также тех, кто обязан выплатить имущественный и моральный ущерб. Эти категории неплательщиков так и останутся с порогом в 10 тыс. рублей.

Если по истечении двух месяцев с момента окончания срока добровольного погашения (на это дается 5 дней) гражданин все-таки не погасил долг, его личная «планка» ограничения по выезду за границу вновь опускается до 10 тыс. рублей.

Предполагается, что поправка должна вступить в силу с октября 2017 года.

Также у судебных приставов существует еще такая мера воздействия на должников, как временное ограничение пользования водительскими правами. К 1 мая таких временно лишенных прав водителей насчитывалось 228,7 тыс., однако стоит учитывать, что это лишь половина всего количества исполнительных производств.

Среди других потенциальных мер воздействия к должникам депутаты предлагали закрыть им доступ к госуслугам. Однако до этого дело пока не дошло.

Фото: Виктор Погонцев/ТАСС