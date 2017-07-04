Разногласия не помешают: автовладельцам разрешат самостоятельно оформлять аварии

Источник газеты «Ведомости» сообщает, что такой документ был рассмотрен и рекомендован к рассмотрению на заседании правительства. Документ предполагает, что нужно будет только любыми способами зафиксировать обстоятельства аварии, и не важно, есть или нет у ее участников разногласия по поводу ее виновника. Просто каждый из водителей заполнит свой экземпляр бланка извещения о ДТП, фиксируя в нем свою версию произошедшего, и направит информацию своему страховщику.
Кроме того, с 1 октября 2019 года действие европротокола в пределах страховой суммы 400 тысяч рублей распространится по всей стране. Сейчас это работает только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Известно, что Банк России поддержал законопроект, а в РСА против нововведения, справедливо полагая, что если оба участника будут считать себя потерпевшими, то страховой компании будет сложно определить, кому производить выплату. И вряд ли помогут технические средства. Это может привести к тому, что каждый из участников получит по 50% от предполагаемой выплаты, и таким образом виновник необоснованно обогатится, а потерпевший, наоборот, недополучит возмещение. Что касается повышения лимита по европротоколу, то это может привести к новому всплеску страхового мошенничества, полагают страховщики.
- Для того чтобы автовладельцы охотнее пользовались европротоколом, Мосгордума предложила увеличить размер штрафа за вызов инспектора на место мелкой аварии. Мотивируют это тем, что часто автовладельцы из-за пустяковой аварии создают серьезные заторы на дороге.
- В Москве действует горячая линия для тех, кто хочет оформить аварию по европротоколу, но не знает, как к этому подступиться.
Фото: Александр Николаев/ТАСС