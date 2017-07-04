Разногласия не помешают: автовладельцам разрешат самостоятельно оформлять аварии

Правительственная комиссия одобрила поправки в Закон об ОСАГО, которые снимают с сотрудников полиции обязанность выезжать на место аварии, даже если между участниками дорожно-транспортного происшествия (ДТП) есть разногласия.

Источник газеты «Ведомости» сообщает, что такой документ был рассмотрен и рекомендован к рассмотрению на заседании правительства. Документ предполагает, что нужно будет только любыми способами зафиксировать обстоятельства аварии, и не важно, есть или нет у ее участников разногласия по поводу ее виновника. Просто каждый из водителей заполнит свой экземпляр бланка извещения о ДТП, фиксируя в нем свою версию произошедшего, и направит информацию своему страховщику.

Кроме того, с 1 октября 2019 года действие европротокола в пределах страховой суммы 400 тысяч рублей распространится по всей стране. Сейчас это работает только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Известно, что Банк России поддержал законопроект, а в РСА против нововведения, справедливо полагая, что если оба участника будут считать себя потерпевшими, то страховой компании будет сложно определить, кому производить выплату. И вряд ли помогут технические средства. Это может привести к тому, что каждый из участников получит по 50% от предполагаемой выплаты, и таким образом виновник необоснованно обогатится, а потерпевший, наоборот, недополучит возмещение. Что касается повышения лимита по европротоколу, то это может привести к новому всплеску страхового мошенничества, полагают страховщики.

Для того чтобы автовладельцы охотнее пользовались европротоколом, Мосгордума предложила увеличить размер штрафа за вызов инспектора на место мелкой аварии. Мотивируют это тем, что часто автовладельцы из-за пустяковой аварии создают серьезные заторы на дороге.

В Москве действует горячая линия для тех, кто хочет оформить аварию по европротоколу, но не знает, как к этому подступиться.



Фото: Александр Николаев/ТАСС