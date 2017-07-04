Разногласия не помешают: автовладельцам разрешат самостоятельно оформлять аварии

Правительственная комиссия одобрила поправки в Закон об ОСАГО, которые снимают с сотрудников полиции обязанность выезжать на место аварии, даже если между участниками дорожно-транспортного происшествия (ДТП) есть разногласия.

Источник газеты «Ведомости» сообщает, что такой документ был рассмотрен и  рекомендован к рассмотрению на заседании правительства. Документ предполагает, что нужно будет только любыми способами зафиксировать обстоятельства аварии, и не важно, есть или нет у ее участников разногласия по поводу ее виновника. Просто каждый из водителей заполнит свой экземпляр бланка извещения о ДТП, фиксируя в нем свою версию произошедшего, и направит информацию своему страховщику.

Кроме того, с 1 октября 2019 года действие европротокола в пределах страховой суммы 400 тысяч рублей распространится по всей стране. Сейчас это работает только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Известно, что Банк России поддержал законопроект, а в РСА против нововведения, справедливо полагая, что если оба участника будут считать себя потерпевшими, то страховой компании будет сложно определить, кому производить выплату. И вряд ли помогут технические средства. Это может привести к тому, что каждый из участников получит по 50% от предполагаемой выплаты, и таким образом виновник необоснованно обогатится, а потерпевший, наоборот, недополучит возмещение. Что касается повышения лимита по европротоколу, то это может привести к новому всплеску страхового мошенничества, полагают страховщики.

  • Для того чтобы автовладельцы охотнее пользовались европротоколом, Мосгордума предложила увеличить размер штрафа за вызов инспектора на место мелкой аварии. Мотивируют это тем, что часто автовладельцы из-за пустяковой аварии создают серьезные заторы на дороге.
  • В Москве действует горячая линия для тех, кто хочет оформить аварию по европротоколу, но не знает, как к этому подступиться.

Фото: Александр Николаев/ТАСС

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Комментарии (1)

Во, правильно!
Дальше врачам отменят обязанность лечить, учителям — учить, военным — защищать.

Кто-нибудь, расскажите мне, темному, чем таким важным заняты сотрудники ГИБДД, когда не выезжают на аварии?
Ну вот реально. Если есть такие сотрудники в обсуждении или кто-то знает эту ГИБДД-кухню изнутри, расскажите, почему с этих людей постоянно пытаются снять какие-то обязанности?

И кто и на основании чего будет определять виновных? Ок, два *удака принесли в группу разбора заявления, что оба ехали на зеленый.
Как определить, кто из них врет, не выезжая на место? Допустим, что *удакам по 60 и регистраторов у них нет.

Страховщики против, потому что для них пропадет отмазка «а у вас отсутствует/неправильная справка из ГИБДД!»
Этих-то как раз и не жалко.

Самый частый вердикт СК будет «Виновных в аварии не обнаружено, в выплате отказать»)

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