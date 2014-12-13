В Москве пошли под суд полицейские, бравшие взятки на МКАДе

Сотрудники ДПС обвиняются в получении 2500 рублей от водителя Кадиллака. Свою вину они отрицают.

Прокуратура города Москвы направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении старшего инспектора и инспектора 1-го спецполка ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 35 УК РФ «Совершение преступления группой лиц» и части 1 статьи 291.2 «Мелкое взяточничество».

23 июня прошлого года полицейские вели патрулирование в районе 38-го километра внешней стороны МКАД. Во время дежурства они остановили автомобиль Cadillac и сообщили его водителю, жителю столицы, что тот выехал на полосу встречного движения и совершил таким образом правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ (предусматривает лишение прав на срок до шести месяцев). Понятно, что на самом МКАДе сложно выехать на встречку, поэтому, вероятно, водителя тормознули на развязке или на одной из примыкающих улиц.

В салоне служебного автомобиля, оборудованного видеорегистратором, инспекторы получили от водителя 2500 рублей в качестве взятки за то, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении. Обвиняемые подтвердили, что водитель предлагал им взятку, но утверждают, что не брали ее. При этом протокол они так и не составили, вернули документы водителю и отпустили его.

Дело о взяточничестве будет рассматриваться в судебном участке № 63 района Ясенево города Москвы. В настоящее время обвиняемые уволены из правоохранительных органов и находятся под подпиской о невыезде.

В июне Таганрогский городской суд признал виновным инспектора ГИБДД в получении взятки в размере 5500 рублей за постановку машины на учет без фактического проведения осмотра.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС