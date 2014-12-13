Все Volvo после 2019 года будут оснащены электродвигателями

Речь не о том, что через полтора года шведская фирма перестанет выпускать машины с ДВС, как ошибочно сообщили сегодня некоторые СМИ, но каждый бензиновый и дизельный двигатель Volvo войдет в состав гибридной силовой установки. Электромобили, впрочем, тоже будут.

В тотальной электрификации автомобилей нет ничего неожиданного, многие эксперты предрекали ее еще в прошлом десятилетии, а компания Volvo просто оказалась в числе первых, кто объявил о ней официально. После 2019 года все шведские машины будут либо гибридами, либо электромобилями. Volvo уже сейчас выпускает несколько высокотехнологичных plug-in гибридов, но через полтора года в продажу поступят более простые и доступные низковольтные (48 В) гибриды, которые не требуется подключать к розетке.

Первым серийным низковольтным гибридом в мире стал компактвэн Renault Scenic четвертого поколения, представленный весной прошлого года на Женевском автосалоне. Суть низковольтной гибридной схемы в том, что двигателю внутреннего сгорания при пиковых нагрузках ассистирует небольшой электромотор, связанный ремнем или шестеренками с коленвалом. Электрическая поддержка позволяет уменьшить вредные выбросы в атмосферу и при этом улучшает динамические характеристики автомобиля. При торможении или движении накатом электромотор переключается в режим генератора и накапливает электроэнергию, необходимую для своего питания, в небольшой батарее.

В сегодняшнем заявлении шведской фирмы также говорится о том, что в период с 2019 по 2021 год она выпустит пять электромобилей: три под маркой Volvo и два под маркой Polestar. Напомним, что в июне Volvo объявила о превращении придворного тюнинг-ателье Polestar в дочернюю компанию, которая будет выпускать спортивные электромобили под собственным брендом.

В мае стало известно о том, что текущее поколение дизельных двигателей Volvo может оказаться последним. Разработка новых в условиях ужесточения экологических норм нецелесообразна, желанную чистоту и экономичность в будущем смогут обеспечить низковольтные гибридные силовые установки на основе бензиновых двигателей.

Фото: Volvo