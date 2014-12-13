Nissan Juke вернулся в Россию. Цена вряд ли обрадует

Продажи японского субкомпактного паркетника прекратились в нашей стране весной прошлого года с формулировкой «до лучших времен». И вот лучшие времена настали…

Возвращение Джука в Россию ниссановцы объясняют стабилизацией ситуации на рынке, автомобиль уже доступен для заказа у дилеров. Выбор, однако, не такой широкий, как раньше: комплектаций пять, но силовой агрегат только один — 1,6-литровый бензиновый атмосферник (117 л.с.), состыкованный с вариатором. Привод — исключительно на передние колеса.

Кроссовер в базовой комплектации SE стоит 1 099 000 рублей, в оснащение входят ESP, фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, климат-контроль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, руль с кожаной отделкой, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями, противотуманные фары, 17-дюймовые литые колесные диски. Терминал ЭРА-ГЛОНАСС не предусмотрен, автомобиль продается еще по старому сертификату.

Самый дорогой Juke в комплектации LE Perso обойдется в 1 279 990 рублей. У него есть система кругового обзора, система мониторинга слепых зон, система слежения за полосой движения, система распознавания препятствий, датчики дождя и света, кожаная обивка сидений, цветные вставки в салоне, мультимедийная система с 5,8-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и шестью громкоговорителями, ксеноновые фары, 18-дюймовые литые колесные диски.

Для сравнения скажем, что самая дешевая переднеприводная Creta марки Hyundai с 1,6-литровым двигателем (123 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом обойдется от 939 900 рублей. Renault Kaptur, который, как и Juke, рассчитан на молодежь, — в 979 990 рублей в комплектации Drive с мотором 1.6 (114 л.с.) и вариатором. Понятно, что базовое оснащение у конкурентов беднее, зато покупатели Хендэ и Рено сами могут выбрать нужное им оборудование из списка опций, тогда как Nissan Juke продается только в фиксированных комплектациях. Отсутствие полноприводных версий — тоже довольно спорное решение в привязке к нашему климату.

Джуки для российского рынка будут собираться на заводе Nissan в Великобритании.

В июне наш рынок покинул большой внедорожник Nissan Patrol , а производство компактных седанов Sentra в Ижевске было приостановлено на неопределенный срок.

, а производство компактных седанов в Ижевске было приостановлено на неопределенный срок. Не исключено, что через некоторое время в России появится более доступный маленький кроссовер Nissan под названием Kicks

Фото: Nissan