Nissan Juke вернулся в Россию. Цена вряд ли обрадует

Продажи японского субкомпактного паркетника прекратились в нашей стране весной прошлого года с формулировкой «до лучших времен». И вот лучшие времена настали…

Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Возвращение Джука в Россию ниссановцы объясняют стабилизацией ситуации на рынке, автомобиль уже доступен для заказа у дилеров. Выбор, однако, не такой широкий, как раньше: комплектаций пять, но силовой агрегат только один — 1,6-литровый бензиновый атмосферник (117 л.с.), состыкованный с вариатором. Привод — исключительно на передние колеса.

Кроссовер в базовой комплектации SE стоит 1 099 000 рублей, в оснащение входят ESP, фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, климат-контроль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, руль с кожаной отделкой, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями, противотуманные фары, 17-дюймовые литые колесные диски. Терминал ЭРА-ГЛОНАСС не предусмотрен, автомобиль продается еще по старому сертификату.

Самый дорогой Juke в комплектации LE Perso обойдется в 1 279 990 рублей. У него есть система кругового обзора, система мониторинга слепых зон, система слежения за полосой движения, система распознавания препятствий, датчики дождя и света, кожаная обивка сидений, цветные вставки в салоне, мультимедийная система с 5,8-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и шестью громкоговорителями, ксеноновые фары, 18-дюймовые литые колесные диски.

Для сравнения скажем, что самая дешевая переднеприводная Creta марки Hyundai с 1,6-литровым двигателем (123 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом обойдется от 939 900 рублей. Renault Kaptur, который, как и Juke, рассчитан на молодежь, — в  979 990 рублей в комплектации Drive с мотором 1.6 (114 л.с.) и вариатором. Понятно, что базовое оснащение у конкурентов беднее, зато покупатели Хендэ и Рено сами могут выбрать нужное им оборудование из списка опций, тогда как Nissan Juke продается только в фиксированных комплектациях. Отсутствие полноприводных версий — тоже довольно спорное решение в привязке к нашему климату.

Джуки для российского рынка будут собираться на заводе Nissan в Великобритании.

  • В июне наш рынок покинул большой внедорожник Nissan Patrol, а производство компактных седанов Sentra в Ижевске было приостановлено на неопределенный срок.
  • Не исключено, что через некоторое время в России появится более доступный маленький кроссовер Nissan под названием Kicks. Сейчас он продается в Латинской Америке, но готовится версия для других континентов на хорошо известной у нас платформе В0.

Nissan Juke вернулся в Россию. Цена вряд ли обрадует

Фото: Nissan

Nissan Juke вернулся в Россию. Цена вряд ли обрадует
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Отзывы о Nissan Juke

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Комментарии (8)

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Заработок от 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

====================

Заработок от 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

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etr342323

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0

Если судить по цене, то основным конкурентом рассматривается KIA Soul в дорогих комплектациях.

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0

Это самое уродливое авто на наших дорогах. Я его даже за авто не считаю.

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-4

Цена-комплектация имеют неплохое сочетание, можно и рассмотреть его.
P.S. Крете в максимален может задать конкуренцию, ибо не страдает ржавчиной и не так банален на дороге, а значит менее интересен угонщикам.
Ну а Каптюру пламенный привет! Чё реношники, не взлетел ваш очередной логаноподобный? Пришлось вернуть Juke?

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-1
Lumi

Люмичка, вы снова бредите
Что Крете, что Каптюру Джук не конкурент по той простой причине, что сделан из Микры, и потому имеет соответствующие размеры и внутренний объем.
Как бы ваша методичка ни заставляла вас ненавидеть корейцев, а Крета на первом месте по продажам среди компактных кроссоверов.
А Джук в моноприводном варианте от 1,09 миллиона нужен людям примерно как ВАЗик от 800К:)
Утритесь, Люмичка:)

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+2
Каплан Илья

Крета 1,6 АКПП монопривод стоит максимум 1114000! Разве тут не начинает конкурировать Juke?
Каптюр в аналогичном силовом исполнении- 1049000. Разве тут не начинает конкурировать Juke?
Комплектации? Ну Juke в базе имеет климат-контроль на две зоны, круиз-контроль, 6 подушек безопасности (!), активные передние подголовники (!). Т.е. по безопасности Juke уделывает этих 2-х бюджетников.

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0
Каплан Илья

Каклан, Лада за 800 уже продается, это Веста (очень часто встречается) и ХРей (реже). Так что бредишь ты у нас, говоря, что Лада за 800 никому не нужна.
P.S. Повторюсь, не Люми, а Луми, слово то взято из финского языка, а там буква отвечающая за звук ю пишется иначе.

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-3

Нуу....
Как бы...
А смысл?

Лучше бы уж Микру по 600К ввозили.

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+1