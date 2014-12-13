Слепили из того, что было: самые неожиданные способы ремонта дорог

Рейтинг самых неожиданных способов ремонта российских дорог составили в Общероссийском Народном Фронте. В регионах в ход идут все подручные материалы: ковры и матрасы, бутылки и старые двери.

С декабря прошлого года в ОНФ оценивали состояние дорог, общались с чиновниками разных городов, выявляли глубину ям... ну и заодно собрали коллекцию самых необычных способов ремонта. И местные власти, и сами жители в ход пускают все, что есть под рукой: мебель, детали интерьера, постельные принадлежности и даже… отходы жизнедеятельности.

В Новочебоксарске Чувашской Республики началось внедрение в дорожный ремонт биотехнологий. На ул. Промышленной вдоль обочин обнаружились кучи колотого кирпича, сваленного для предстоящего ремонта, а местные жители рассказали, что зимой для ремонта применяют еще и отходы с очистных сооружений, которые надежнее, чем кирпич, особенно когда подморозит. Проблемы возникают весной, когда дорога начинает медленно таять вместе с покрытием. Ну и, конечно, амбре появляется соответствующее…

В Казани на ул. Мазита Гафури глубокая яма была замаскирована белой дверью. Но это вовсе не портал в потусторонний мир: деревянной дверью местные жители прикрыли люк на дороге и образовавшуюся вокруг него яму, чтобы зазевавшиеся граждане и машины не проваливались сквозь землю.

В Волгограде автомобилистам надоело скакать по ухабам и большие ямы на дорогах застелили коврами (фото заставки). Так сделали на ул. Фадеева. Местные жители улыбаются: на улице стало по-домашнему уютно.

В Мурманске местные власти ремонтируют дороги грязью. Очень удобный ремонтный материал и главное — дешевый! Местный чиновник, ответственный за развитие городского хозяйства, сослался на «специфику региона»: дескать, ремонт ям по классической технологии в Мурманске не работает — отрицательные температуры не позволяют укладывать асфальтовые смеси, а современные технологии слишком дороги.

В Ульяновске прямо-таки злоупотребляют инсталляциями — одинокий накренившийся стул в яме навевает мысли о вечном. Его обнаружили на ул. Карла Маркса. Правда, тут вовсе не искусство, а местное ноу-хау — на этом месте недавно произошел прорыв сетей, надо было обозначить провал, а ничего лучшего под рукой не оказалось.

Улицу Губанова в Самаре всем миром пришлось превратить в свалку, чтобы хоть как-то по ней передвигаться. Ее, как в песенке, слепили из того, что было: старых покрышек, бутылок, веток, гудроновых листов. А все потому, что замруководителя муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» отказался считать улицу Губанова дорогой и не взял ее на баланс. Поэтому гражданам и дальше придется «асфальтировать» дорогу чем придется.

Фото: ОНФ