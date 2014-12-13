В Китае арестованы создатели антипробочного чудо-автобуса

Год назад многие мировые СМИ писали о новом китайском чуде: инновационном автобусе TEB, которому не страшны пробки. Теперь выяснилось, что изготовившая его компания — на самом деле финансовая пирамида.

Концепция проекта TEB (Transit Elevated Bus) неоригинальна: автобус едет над основным транспортным потоком, пропуская легковушки у себя под днищем. Но китайцы смогли воплотить ее в металле и летом прошлого года пустили на одной из улиц города Циньхуандао прототип, репортаж о котором опубликовали многие местные телеканалы.

Зимой в китайской прессе стали появляться заметки о том, что автобус-гигант ржавеет в ангаре, а офис создавшей его компании TEB Tech перестал подавать признаки жизни. И вот на этой неделе наступила развязка: газета The New York Times сообщила, что Бай Чжимин, глава компании Huaying Kailai, дочкой которой является TEB Tech, и три десятка его подчиненных находятся под арестом. Их обвиняют в незаконном сборе средств или, проще говоря, в мошенничестве. Ссылаясь на поддержку местных властей, фирма собирала деньги на инновационный транспортный проект и обещала инвесторам до 12% прибыли в год. Когда пришло время выплат, в офисе компании перестали отвечать на звонки и письма. Теперь этой историей занимается полиция, ведется расследование, а чудо-автобус, судя по всему, распилят на металлолом…

В июне американские власти объявили в международный розыск пять бывших менеджеров концерна Volkswagen: в рамках нашумевшего дизельгейта им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Весной этого года в США изготовили уникальную антипробочную модификацию внедорожника Jeep Grand Cherokee.

Фото: Imago/ТАСС

Видео: New China TV