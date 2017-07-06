Путин протестировал лимузин проекта «Кортеж»

Президент остался доволен автомобилем, об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Денис Мантуров рассказал «Известиям», что Владимир Путин протестировал лимузин из проекта «Кортеж», который пока значится как «прототип А». Кроме того, президент ознакомился со всем проектом, изучил наработки и остался доволен. Машину создадут к инаугурации президента, которая состоится в 2018 году. «Прототип Б» президенту показать не успели.

Владимир Владимирович следит за развитием проекта, о чем стало понятно на ежегодной «Прямой линии» с президентом. Отвечая на вопрос, он отметил, что такая страна, как Россия, должна сама производить линейку автомобилей, которыми будут пользоваться и первые лица государства.

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Антон Буценко/ТАСС