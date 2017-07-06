Путин протестировал лимузин проекта «Кортеж»

Президент остался доволен автомобилем, об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Денис Мантуров рассказал «Известиям», что Владимир Путин протестировал лимузин из проекта «Кортеж», который пока значится как «прототип А». Кроме того, президент ознакомился со всем проектом, изучил наработки и остался доволен. Машину создадут к инаугурации президента, которая состоится в 2018 году. «Прототип Б» президенту показать не успели.

Владимир Владимирович следит за развитием проекта, о чем стало понятно на ежегодной «Прямой линии» с президентом. Отвечая на вопрос, он отметил, что такая страна, как Россия, должна сама производить линейку автомобилей, которыми будут пользоваться и первые лица государства.

Фото: Антон Буценко/ТАСС

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Комментарии (62)

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Песков уже опроверг. Не было никакого теста так как тестировать еще нечего. Песков же врать не станет?

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-6

Может машину, все-таки, обсудим, а не Путина?))

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+3
vladt1991

Начинай,Кабзон:)
Пора бы уже написать свой седьмой коммент за полтора года — не беречь же его для минусов:)
Про коробку вопрос ясен?:)

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0

Кабзон,расскажи нам принцип работы автомата КАТЕ без гидротрансформатора,али кишка тонка?:)

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-11

Смотрите-ка, как слаженно кремлеботы сработали — любо-дорого!
Их бы энергию — да в мирное русло. Динамо-машину к ним привязать, пусть электричество подают в недоразвитые районы:)

А на энергии их раскаленных пуканов можно будет еще и 
Терманальную электростанцию замутить:)

Кортеж — распилооткатная бюджетоворовалка, сколько бы вы тут ни минусили, жалкие тупые продажные кремлеботы:)

Слабо 100 минусов накидать?
Или плачено только за 25?
А как же путриотизм?
Ну-ка соберитесь, тряпки!))))))

Го 100 минусов!:)

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-13
Каплан Илья

Нее, кремлебот отвечающий за этот сайт имеет по виду только 15–20 акаунтов ботов и то ему приходится трудится чтобы в течении 10 минут с этих акаунтов чтоб воткнуть эти 15 минусов, нам вот тут весело а человеку пыхтеть приходится)

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-13

Bentley Mulsanne

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-18

_

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-16
Scaletta Vito

Знаем мы одних, тоже о справедливости вопили, вече каждую неделю созывать собирались, чтоб им отчитывались, теперь разбегаются как тараканы с территории.

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+15

Фас кремлеботы... Предателям Родины, уже никто не поможет. Ваши дизлайки, здравомыслящим гражданам уже второй год в сми, как вызов обществу смотрятся. Минусуйте меня, офицера СССР, который отказался служить предателям.

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-35
antaey

Больше, больше дизлайков мне. Такое впечатление, что в Ольгино набрали школьников на время каникул.

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-19
antaey

Там на самом деле курирует этот сайт 1–2 кремлебота, и они через некоторые подручные средства накручивают эти плюсики минусики, тоесть написал кремлебот какуюто гадость из методички — поставил сам себе 15 плюсиков, ответили ему — поставил оппоненту 15 минусиков, все примитивно у них, за что тока им платят, бездарям.

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-18
antaey

Кремлеботы вещь довольно примитивная поскольку туда идут не слишком одаренные товарищи, их тактика довольно банальна — развести срач в коментариях провоцируя и оскорбляя оппонетнтов чтобы у всех пропало желание читать коментарии вообще всех, в том числе и здравомыслящих людей. К сожалению редакция ЗР не следит за порядком на своем сайте.

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-20
Scaletta Vito

А у хохлоботов и либерастов одна тактика, запустить баян, что это Ролс Ройс переделанный, не предоставив ни одной ссылки, и начать вопить про пенсионеров, у которых деньги отбирают, хотя эти самые продажные либерасты как раз туда и загнали пенсионеров, где они сейчас, и до сих пор выкарабкаться не могут.

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+15
райсобес

А сам то о гринкарте мечтаешь как ваша бывшая рулящая нашистка сбежавшая в США? Мечтаешь побыть дочкой пескова и жить в Париже, кремлебот?)

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-19
райсобес

Либерастов у власти лет 18 нет. С тех пор самому молодому пенсионеру 78 лет стукнуло. Чтож ваш Пу никак им не поможет. Вот машинку себе смастерил судя по вашим сообщениям, а пенсионеров так в ///опе и оставил/

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-12
КСВ

Их до сих пор из кабинетов не могут вытравить. Иди меняй портки.

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+7
райсобес

Я ж говорю, что слабак ваш Пу.

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-12
Scaletta Vito

Ну, почему же... Тексты серенькими буковками вполне читабельны и познавательны. Такие тексты даже красными циферками выделяют. Только тс-с-с... Кремлеботы об этом не знают.

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-19
КСВ

Также,как не знают,что их одна-единственная ссылка с описанием ,которой тут Кабзон размахивает,протухла ещё в прошлом году:)))

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-9

Интересная фотография.
У выхода стоит Ролс Ройс вот Путин и расплылся в счастье. А Песков ему: — «Вова, вон макет Кортежа, не раздави»

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-26

Понабежали шлюшки либеральные и катрУли упоротые, всё им плохо, свои платформы развиваем и свою промышленность, плохо, Новые производства двигателей и коробок, опять плохо. Завистливые чмошные проститутки.

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+17
райсобес

Что ты там развиваешь, умник реагирующий на шлюх? Платформа куплена и никакого развития получить не сможет. Изучай историю ЗИЛа, в частности микроавтобуса Юность.

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-22
КСВ

Не ври продажная твоя душонка, платформа своя как и двигатели и коробки ссылкассылка

Ответить#
+14
райсобес

Это твоя ссылка врет, упоротый.
А харя у Нагайцева до проекта Кортеж поуже была. Делайте выводы

Ответить#
-28
КСВ

Кастрюля, тебя хоть мордой поводи, всё равно будешь вопить СУХС. Хоть одну ссылку представь, подтверди своё [у нас не ругаются], которое ты испражняешь через рот

Ответить#
+17
райсобес

Хорошо, предположим ты меня убедил, что платформа своя. Что ты с ней в дальнейшем делать будешь как соберешь 50 автомобилей? Ты масштаб затрат представляешь для освоения всего этого добра? Или путриотический воздух в кишечнике мозг сдавливает что думать не можешь?

Ответить#
-19
КСВ

Запомни эти свои слова кастрюля, и больше никогда не ври.
В рамках создается не просто «автомобиль для Путина», а полноценная модульная платформа и целое семейство автомобилей. В России десятилетиями говорят о необходимости диверсификации экономики, но реально для этого почти ничего не делалось. Проект «Кортеж» — это тот редкий случай, когда хоть что-то делается. Сотни инженеров напрягают мозги, работая над новым продуктом глубокой обработки. Перед ними стоит конкретная задача: создать современные и конкурентоспособные автомобили, альтернативу не абы чему, а представительским Мерседесам и BMW.

Читать полностью: ссылкассылка

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+15
райсобес

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Дурилка картонная, учи историю.
Блин, 1985г.р. О чем с тобой говорить? Дураком был, дураком и помрешь.

Ответить#
-19
КСВ

Мы то как раз учим, а вот вы, кастрюли упоротые, нет. Вас история ни чему не научила.

Ответить#
+14
райсобес

Вот и учите. Как аттестат получишь может поумнеешь. Хотя очень сомневаюсь, т.к. при учебе нужно анализирующий аппарат включать, а он у тебе подобных напрочь отсутствует.

Ответить#
-19
КСВ

Кастрюля, то что ты считаешь аттестатом, это в России село с тремя классами образования. Не учи людей жить своей одной прямой извилиной мозжечка.

Ответить#
+12
райсобес

Русский язык поправь. А то ты мало того, что несешь чушь, так начал еще и заговариваться. Тебе для повышения образования — в мозжечке нет извилин. Ну если у тебя есть, то это многое объясняет.
Позвольте откланяться в таком случае

Ответить#
-21
КСВ

Надо же какой на редкость сообразительный упоротый попался, догадался, что у него нет ни одной извилины.
Давай, не кашляй.

Ответить#
+13

Позорище, за счет и без того нищего и голозадого населения персонально для себя заказывать членовозы. Так не позорятся нигде больше в мире, даже у Обамычеобразных членовозы — это уникальные единичные броневики с декором легковых авто, а главы всех остальных стран ездят на серийных авто. Но у нас царь — не лох, нищета все оплатит а телевизор все оправдает.

Ответить#
-22
Scaletta Vito

Может Даймлеру стоит подумать о сворачивании производства своих членовозов и не только. Для начала прикрыть в РФ продажи Мерседеса, в особенности модели Vito, до полного исполнения Германией всех пунктов минских соглашений.
Ишь, раздухарились!

Ответить#
+15
робот

Вам так жалко детей Германии? Журнальчиков в им помощь купить не желаете?

Ответить#
-21
Scaletta Vito

Детям Германии нужны нормальные, а не однополые родители. Их фатерляндия скатилась в десятку самых неблагополучных стран по депопуляции населения.
Или всё на мавров надеетесь?
Как там у Шиллера?.. Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen.
Мавр сделал своё дело, мавр может уйти.
Но уйдёт ли?

Ответить#
+13
Scaletta Vito

Позорится, это когда членовозы заказывать в Германии, а их всё равно заказывать будут при любой власти, даже при продажной от Наворовального, если бы вдруг. Не думаете же вы, что он бы пересел в Ладу, он и сейчас себе такого не позволяет))).
А разрабатывать и строить самим, на собственных заводах, внедряя новые технологии и за счёт этого проекта вкладывая деньги в развитие отечественного автомобилестроения, в инновации, которые в перспективе пойдут и к обычному потребителю, это правильный и прагматичный подход для страны, которая претендует на роль державы, а не банановой республики.
Но «райсобес» в принципе всё верно охарактеризовал, некоторым, эта новость, как раскаленный утюг на пузо.

Ответить#
+20
Burn Out

«ПозоритЬся, это когда...» с ошибками русские слова писать.

Ответить#
-12
Burn Out

Райсобес это кремлебот. Производство за счет пенсионеров членовозов из запчастей мерседесов и роллс-ройсов под одну персональную [у нас не ругаются] не поднимет промышленность стране, пусть лучше бабла УАЗу какому нить дадут на нормальные новые модели.

Ответить#
-18
Scaletta Vito

Хохлобот, не считай чужие деньги, вы своих пенсионеров на помойки загнали. Лучше свои автомобили покупать, чем иносраные. ссылкассылка

Ответить#
+12
райсобес

Вам уже ответили, что это клон Bentley Mulsanne

Ответить#
-16
райсобес

Ушлепок, это деньги налогоплательщиков.

Ответить#
-14
КСВ

Кастрюля упоротая, а лимузины немецкие на чьи деньги сейчас покупают?

Ответить#
+9
райсобес

Дурик, ты считать уже научился? Так посчитай и сравни бюджет проекта Кортеж и стоимость пульмана.

Ответить#
-15
КСВ

Хомячек ты хордовый, посчитай сколько пульманов за 30 лет купили и ещё купят. Гражданскую авиацию либерасты так же развалили, кричали, зачем свои лайнеры делать, вкладывать в развитие, когда проще продавать углеводороды и покупать их. В итоге загнали всю авиастроительную отрасль в пропасть, только в последнее время начали выкарабкиваться.
Какие же вы шкуры тупые и недалёкие.

Ответить#
+12
райсобес

Дурила, ты сравни бюджет страны за 30 лет со стоимостью пульманов за это же время и бюджет страны и стоимость кортежа за время его существования. Умом то тронулся и не чешешься даже.
И авиацию с кортежем не путай. Ее то поднять еще суметь надо. Вот как поднимешь так и будешь газы спускать. Пока же успехов экономических мы там не видали.
Углеводороды как раз ваш любимый Пу и продает уже 18лет, а все остальное пыль в глаза.

Ответить#
-15
КСВ

Пульманов и других членовозов, начиная от президента и заканчивая последним губернатором, за 30 лет купили на гораздо большие деньги, и не за рубли, а за валюту. И если не будет своих, будут и дальше покупать чужое, вне зависимости от того, кто будет сидеть в этих креслах, и вы горлопаны, это знаете не хуже остальных.
В последние годы не сырьевой экспорт рос в среднем на 11% в год, в 2016-м году доля не сырьевого экспорта составила уже 39%.
Это ты путаешь, не имеет значения авиация это или авто транспорт, бюджетные средства должны оставаться в стране и работать на нашу экономику, а не на забугорных дядей. Но тебе подстилка этого не понять, ваших мозгов хватает только детишек в соцсетях будоражить.

Ответить#
+8
райсобес

Ты действительность от своих эротических снов отделяешь? Судя по всему нет.
Это какой губернатор ездит на пульмане? Ну может быть в путинской России и ездят, а в 90-х такого не было. Если что, то наш губернатор в 90-х ездил на Волге.
Далее как ты собираешься оставлять валюту в стране если поршни для двигателя даже Калины ввезены из-за бугра? У любого продукта валютная составляющая зашкаливает под 80%. Идиот.
Про детишек в соцсетях будоражить это ты про себя?

Ответить#
-15
КСВ

Дерево, ну почитай ты про проект Кортеж, и какие автомобили будут выпускаться. Или губернаторы не покупают BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S-Класса....?
Локализацией собираюсь оставлять валюту, планомерной и всеобъемлющей, и это делается по всем фронтам. Назови отечественные продукты у которых валютная составляющая 80%, кусок овна.

Ответить#
+10
райсобес

Точно идиот. Ты цену этим «BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S-Класса...» знаешь? Сравни эти цены с бюджетом проекта Кортеж. А если нынешние губеры покупают столь дорогие машины, то это «заслуга» прежде всего Путина, т.к. это он их назначает.
Далее чтобы локализоваться нужно иметь объемы сбыта, а этого в РФ недостаток. Даже если локализовались это прибыть все равно тех фирм которые локализовали это все в РФ.
Любой двигатель который делают в РФ, разработаный в последнее время имеет валютную составляющую 70...90%

Ответить#
-16
КСВ

Ну сравни тупоголовое, если в каждом регионе заказывали и заказывают иномарки по 7 лямов и более.
Не Путин это придумал, дорогущие иномарки покупать, а ваша шайка продажных либерастов. А вот теперь их пересадят на отечественные автомобили, согласно ранга.

Ответить#
+11
райсобес

Чтож раньше то мешало их посадить согласно ранга? Неужели отсутствие отечественного автомобиля по цене 60 лямов?

Ответить#
-14
КСВ

Дай бог процентов 50, и потом, двигатель, это конечный продукт? Или всё таки конечная себестоимость автомобиля считается несколько иначе, упоротое?

Ответить#
+11

Интересно, он завести его смог? Или как в 2010-м с Грантой?:)
«Да здесь в багажник 10 мешков картохи можно положить!»

Ответить#
-21
Каплан Илья

Первым пукнуть в комментах дорогого стоит....

Ответить#
+14
А Олег

С учетом того, что комменты учитываются снизу вверх, пукнули сейчас как раз вы:)

Ответить#
-25

Одно не понятно, зачем Ролс-Ройс выдавть за свой продукт?)

Ответить#
-25
Безымянный

Умойся шлюшка безымянная. ссылкассылка

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+10
райсобес

Вы правы это клон Bentley Mulsanne
Можете умываться дальше.
Все прекрасно понимают, что то не отечественное авто и за основу взяты проверенные агрегаты.

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-13
Безымянный

импортозамещение по путински.

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-24