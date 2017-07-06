Путин протестировал лимузин проекта «Кортеж»

Денис Мантуров рассказал «Известиям», что Владимир Путин протестировал лимузин из проекта «Кортеж», который пока значится как «прототип А». Кроме того, президент ознакомился со всем проектом, изучил наработки и остался доволен. Машину создадут к инаугурации президента, которая состоится в 2018 году. «Прототип Б» президенту показать не успели.
Владимир Владимирович следит за развитием проекта, о чем стало понятно на ежегодной «Прямой линии» с президентом. Отвечая на вопрос, он отметил, что такая страна, как Россия, должна сама производить линейку автомобилей, которыми будут пользоваться и первые лица государства.
- Первые 16 автомобилей из новой линейки будут еще в 2017 году переданы Федеральной службе охраны президента для тестирования. Сначала речь шла о 14 автомобилях, но потом Денис Мантуров уточнил информацию об их количестве. Всего планируется четыре типа машин: лимузин, седан, внедорожник и минивэн.
- Пока вся информация о секретном проекте исходит только от главы Минпромторга. В частности, в другом интервью он обмолвился, что планируется еще и бюджетный SUV, «что даст дополнительный бенефит проекту».
- В СМИ было также несколько утечек о проекте. Так, на Ликинском автобусном заводе были замечены седаны, которые готовили под покраску. Дело в том, что на ЛиАЗе есть достаточная по размерам ванна для нанесения на кузов крупного автомобиля катафорезного грунта.
- Об истории автомобилей для первых лиц государства еще в 2014 году подробно рассказал журналу «За рулем» экс-гендиректор НАМИ Максим Нагайцев.