Специалисты Euro NCAP проверили на безопасность очередную дозу автоновинок. Под удар попали Alfa Romeo Stelvio, Ford Mustang, Honda Civic, Hyundai i30, Opel Insignia, Seat Ibiza и Volkswagen Arteon.

Пройдемся по испытуемым в алфавитном порядке. Настоящей гордостью для концерна FCA стал спортивный кроссовер Alfa Romeo Stelvio: он получил максимальный 5-звездный рейтинг за безопасность без всяких оговорок.

Уровень защиты взрослых в Stelvio был оценен на 97% — один из самых высоких показателей за всю историю Euro NCAP! Лишь новый Volvo XC90 может похвастать аналогичным уровнем защиты.

Американский маслкар Ford Mustang специалисты Euro NCAP уже били в начале этого года, и тогда автомобиль заработал лишь две звезды рейтинга. В нынешних тестах участвовал доработанный Mustang, но обновки касались исключительно систем активной безопасности: добавлена система автоматического аварийного торможения, умеющая распознавать пешеходов, и система удержания машины в заданной полосе. Силовая структура кузова не изменилась: защита пассажиров на заднем сиденье повторно признана неудовлетворительной. Тем не менее совокупная оценка Мустанга улучшилась: 3 звезды рейтинга вместо прежних двух.

Не оправдал ожиданий испытателей хэтчбек Honda Civic десятого поколения. Автомобиль плохо проявил себя при фронтальном ударе о стену: датчики манекена на заднем сиденье зафиксировали повышенный (коричневый) уровень нагрузок на грудную клетку — высок риск получения переломов ребер. Неудовлетворительной была признана защита от хлыстовых травм на заднем сиденье — подголовники нуждаются в доработке. Есть претензии и к защите детей: при фронтальном ударе датчики 10-летней куклы зафиксировали критический (красный) уровень нагрузок на шею, 6-летняя обнаружила повышенный (коричневый) уровень нагрузок на грудную клетку. При боковом ударе у 10-летней куклы зафиксирован критический (красный) уровень нагрузок на голову.

Итоговый рейтинг Хонды — 4 звезды, не в последнюю очередь благодаря щедрому оснащению системами активной безопасности.

Результаты испытаний нового Hyundai i30 нам особенно интересны — автомобиль планируется продавать на российском рынке. Корейский хэтчбек заработал 5 звезд итогового рейтинга, но есть неприятные нюансы. Неудачной оказалась форма передней панели: на бедрах водителя и переднего пассажира при фронтальном ударе о деформируемый барьер зафиксирован пограничный (оранжевый) уровень нагрузок. Защита от хлыстовых травм на заднем сиденье также была оценена на «троечку» — шею манекена пришлось окрасить в оранжевый цвет. В него же пришлось окрасить грудную клетку взрослого манекена при боковом ударе о столб.

Базовое оснащение системами активной безопасности отвечает требованиям времени, за счет них Hyundai i30 и получил 5-звездный рейтинг, но не факт, что весь комплект будет доступен в России, особенно в начальных комплектациях.

Новый седан Opel Insignia можно было бы назвать безоговорочным отличником (он получил 5 звезд рейтинга), если бы не оцененная на «троечку» геометрия подголовников заднего сиденья. В Россию марка Opel возвращаться пока не собирается.

Краш-тесты хэтчбека Seat Ibiza последнего поколения для нас также представляют исключительно умозрительный интерес — на российском рынке испанская марка сейчас официально не представлена. К защите взрослых у испытателей нет ни единого замечания, а вот к детишкам Ibiza относится куда менее трепетно: зафиксированы критический (красный) и повышенный (коричневый) уровни нагрузок. Итоговый рейтинг, тем не менее, 5 звезд.

Большой фастбек Volkswagen Arteon в России продаваться будет, эксперты «За рулем» его уже протестировали, а специалисты Euro NCAP присудили ему максимальный, 5-звездный рейтинг без каких-либо существенных оговорок.

С другими материалами, посвященными краш-тестам Euro NCAP, можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Euro NCAP