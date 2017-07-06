17 июля начинается прием заявок на новый Kia Rio

Старт продаж одной из главных новинок года запланирован на 1 августа.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Kia Motors Rus официально сообщает, что 17 июля в России начнется прием заказов на седан Rio четвертого поколения, а с 1 августа первые клиентские автомобили появятся в салонах дилеров.

Компания напоминает, что новый Rio, как и его предшественник, был разработан специально для российского рынка, при его создании учитывались пожелания российских покупателей и местные особенности эксплуатации. Автомобиль для России, производится в нашей стране, у него другой кузов и габариты, своя линейка моторов, иные настройки подвески и оснащение. Напомним, четвертое поколение Kia Rio создано на новой платформе, за счет чего подросли его габариты: длина — 4400 мм (прибавка составила 23 мм), ширина — 1740 мм (+40 мм), высота — 1470 мм. Колесная база нового автомобиля — 2600 мм (+30 мм).

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Новый Kia Rio уже выпускают на заводе в Санкт-Петербурге, по технологии полного цикла, включающей сварку и окраску кузова. Уровень локализации модели составляет 47%.

Питерский завод производит Rio с августа 2011 года, за шесть лет с конвейера сошло 568 тыс. автомобилей третьего поколения. Выпущенные у нас машины продают не только в России, но и экспортируют в Казахстан и Беларусь.

Вместе со стартом приема заказов объявят комплектации и цены на автомобиль нового поколения, однако мы уже знаем, что моторов, как и у Соляриса, в России будет два: 1,4 и 1,6 л, мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, а агрегатироваться они будут со 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым автоматом.

  • Главному редактору «За рулем» одному из первых посчастливилось сесть за руль Kia Rio четвертого поколения, правда, это был всего лишь краткий ознакомительный тест-драйв, но оценить новинку он все же смог. О первых впечатлениях читайте в материале автора.
  • Первым на рынок выйдет седан, ну а там уж не за горами новый Rio-хэтчбек, который, вполне вероятно, предложат еще, как теперь модно, и в приподнятой «кроссоверной» версии с пластиковым обвесом. Но это, как говорится, поживем — увидим.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Rio

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Комментарии (8)

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За бесплатно мне эта скорлупа с китайским мотором не нужна. Пузотерка, клиренс очень маленький. Кузов очень мягкий, град и камни из под колес оставляют значительные вмятины , и простой вопрос, зачем такой авто нам нужен?

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+1

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Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
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Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

====================

Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

09820–798674

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-3

Теперь «чистый» китаец — и снаружи и внутри!

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+1

По морде напомнил форд фокус II рейсталинг

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0

Это специально для России там такие дырищи в нижней части бампера, чтоб сразу как купил — снимать бампер и колхозить сеточку на радостях покупки?

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-1
Scaletta Vito

Ну типа корейцы думают, что в России есть нормальные дороги... где-то... наверное... на которых камнями в бампер позади идущему автомобилю не прилетает.

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0
Scaletta Vito

«Это специально для России там такие дырищи в нижней части бампера»))) Посмотрите на новую? Калину (Ларгус и пр. только из отечественного автопрома), может тогда простить и понять, А)))

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+1

Шикарно!
Больше Солярисов — хороших и разных!
С нормальными АКПП и движком, а не как у некоторых:)

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+2