17 июля начинается прием заявок на новый Kia Rio

Старт продаж одной из главных новинок года запланирован на 1 августа.

Kia Motors Rus официально сообщает, что 17 июля в России начнется прием заказов на седан Rio четвертого поколения, а с 1 августа первые клиентские автомобили появятся в салонах дилеров.

Компания напоминает, что новый Rio, как и его предшественник, был разработан специально для российского рынка, при его создании учитывались пожелания российских покупателей и местные особенности эксплуатации. Автомобиль для России, производится в нашей стране, у него другой кузов и габариты, своя линейка моторов, иные настройки подвески и оснащение. Напомним, четвертое поколение Kia Rio создано на новой платформе, за счет чего подросли его габариты: длина — 4400 мм (прибавка составила 23 мм), ширина — 1740 мм (+40 мм), высота — 1470 мм. Колесная база нового автомобиля — 2600 мм (+30 мм).

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Новый Kia Rio уже выпускают на заводе в Санкт-Петербурге, по технологии полного цикла, включающей сварку и окраску кузова. Уровень локализации модели составляет 47%.

Питерский завод производит Rio с августа 2011 года, за шесть лет с конвейера сошло 568 тыс. автомобилей третьего поколения. Выпущенные у нас машины продают не только в России, но и экспортируют в Казахстан и Беларусь.

Вместе со стартом приема заказов объявят комплектации и цены на автомобиль нового поколения, однако мы уже знаем, что моторов, как и у Соляриса, в России будет два: 1,4 и 1,6 л, мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, а агрегатироваться они будут со 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым автоматом.

Главному редактору «За рулем» одному из первых посчастливилось сесть за руль Kia Rio четвертого поколения, правда, это был всего лишь краткий ознакомительный тест-драйв, но оценить новинку он все же смог. О первых впечатлениях читайте в материале автора.

Первым на рынок выйдет седан, ну а там уж не за горами новый Rio-хэтчбек, который, вполне вероятно, предложат еще, как теперь модно, и в приподнятой «кроссоверной» версии с пластиковым обвесом. Но это, как говорится, поживем — увидим.



Фото: Kia