УАЗ отзывает 11068 дефектных Хантеров

Многие читатели часто спрашивают нас: почему зарубежные компании проводят отзывные кампании в России, а отечественные — нет. Неужели качество безупречно? Увы, качество небезупречно, и подтверждение тому — отзыв, объявленный Ульяновским автомобильным заводом.

Под отзыв попали 11 068 ульяновских внедорожников модели Хантер, проданных в России в период с марта 2014 года по настоящее время, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Существует риск, что на этих автомобилях установлены некачественные нагнетательные шланги гидроусилителя рулевого управления.

Механики авторизированных сервисных центров не будут разбираться, на каких подлежащих отзыву машинах хорошие шланги, а на каких плохие, и на все установят новые надлежащего качества. Для автовладельцев все работы по замене шлангов будут производиться бесплатно.

В марте этого года АВТОВАЗ отзывал Калины и Гранты из-за дефектных топливных трубок. В июне по аналогичной причине Nissan объявил об отзыве моделей Datsun on-DO и mi-DO.

Фото: УАЗ