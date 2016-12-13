УАЗ отзывает 11068 дефектных Хантеров

Многие читатели часто спрашивают нас: почему зарубежные компании проводят отзывные кампании в России, а отечественные — нет. Неужели качество безупречно? Увы, качество небезупречно, и подтверждение тому — отзыв, объявленный Ульяновским автомобильным заводом.

UAZ Hunter
UAZ Hunter

УАЗ > Hunter

Под отзыв попали 11 068 ульяновских внедорожников модели Хантер, проданных в России в период с марта 2014 года по настоящее время, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Существует риск, что на этих автомобилях установлены некачественные нагнетательные шланги гидроусилителя рулевого управления.

Механики авторизированных сервисных центров не будут разбираться, на каких подлежащих отзыву машинах хорошие шланги, а на каких плохие, и на все установят новые надлежащего качества. Для автовладельцев все работы по замене шлангов будут производиться бесплатно.

  • В марте этого года АВТОВАЗ отзывал Калины и Гранты из-за дефектных топливных трубок. В июне по аналогичной причине Nissan объявил об отзыве моделей Datsun on-DO и mi-DO.

Фото: УАЗ

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

Написать отзыв

Комментарии (11)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Комментарий удален

#
-2

На УАЗе некачественные шланги — ну кто бы мог подумать:)))
ссылкассылка

Ответить#
-1
Виталий

Виталий, что плохого в отзывной компании УАЗа?

Ответить#
-1
Рыжий Леонид

УАЗ:)))

Ответить#
0

Ответственный шаг, поступили по-честному.

Ответить#
0

Чотаржу:)

Да, судя по отзывам владельцев, все эти телеги надо отзывать и в утиль сдавать:)))

Ответить#
0
Каплан Илья

Гнилой и тут успел отметиться... :))) вас давно в утиль надо сдать, ан нет вы так воздух и портите! :)))

Ответить#
0
Рыжий Леонид

Гнилой — у вас в гараже. Он же — небезопасный и устаревший:)
Рыдайте, Врунид!)

Ответить#
-1
Каплан Илья

Гнилой, идите попрыгайте от радости или от горя... :))) Гнилой то вы и вам с этим жить! :)))

Ответить#
+1
Рыжий Леонид

Леонид,вы так и не догнали,что придуманное прозвище должно хоть что-то означать?:)

Что подразумевается под прозвищем «Гнилой»?
Чисто из любопытства спрашиваю,есличо.

Вы что,в детстве не ходили в школу и не игрались во дворе?
Родились — и сразу в ЕдРо?:)

Ответить#
-2
Виталий

Виталий, что вам непонятно? Под прозвищем «Гнилой» подразумевается Каплан Илья...
В Единую Россию я пришел сознательно, так что у вас шутка не удалась... :)))

Ответить#
-1
Рыжий Леонид

Да уж:)))
И такие тугодумы возглавляют власть и пишут законы:))))

Нах..ра вам голова,Леонид?:))))

Ответить#
-1