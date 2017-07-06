37% парковок в Москве уже стали платными

Столичные власти впервые назвали долю платных парковок в городе

Заместитель мэра Марат Хуснуллин также рассказал агентству ТАСС, что за последние пять лет количество автомобилей в Москве выросло на миллион и прокомментировал этот факт следующим образом:

«Это говорит о том, что люди живут хорошо и покупают все больше автомобилей. У нас ситуация на дорогах не ухудшается. Более того, если мы три года назад были по пробкам на первом месте в мире, то теперь мы свои позиции улучшили на 13%. Занимаясь шаг за шагом всеми намеченными мероприятиями, мы из года в год будем снижать загруженность дорог, за последний год загруженность дорог снизилась на 6%».

В настоящее время в зоне платной парковки находятся более тысячи столичных улиц, постоять на них за деньги могут одновременно около 72 тысяч автомобилей. Стоимость часа парковки в зависимости от удаленности от центра города — от 40 до 200 рублей.

  • Зона платной парковки в Москве регулярно расширяется, последний раз это произошло в конце 2016 года, несмотря на акцию протеста автолюбителей на Пушкинской площади.
  • По состоянию на конец июня платные парковки за все время своего существования (с ноября 2012 года) принесли в казну города 12,6 млрд рублей.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Комментарии (8)

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Привыкайте. В Таллине ВЕСЬ центр города (а с недавнего времени и близко к центру — но несколько дешевле) платный. А господин Ликсутов откуда приехал? Правильно...

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С такими темпами скоро до 100% доведут.

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Я все жду, когда начнут строить многоярусные парковки в каждом квартале.
В центре это бы облегчило ситуацию с парковкой на обочинах улиц.
А в жилых районах — позволило бы убрать «трафик» из дворов...

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0

«Хлеба нет?
Пусть пирожные едят!»

«Жить стало лучше! Жить стало веселее!»

Да... Хуснуллин-то знатное трололо:)

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+4

Однажды, вся эта платная парковочная идиллия начиналась с того, что «я готов заплатить за место, которое мне будет гарантировано».
На выходе получилось — и плати, и [у нас не ругаются] поставишь.
Продолжение следует.

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«люди живут хорошо и покупают все больше автомобилей» шикарный вывод, а то, что люди годами копят на авто или покупают в кредит, такое в голову не приходит?

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Интересно, сам Хуснуллин за парковку автомобиля платит? Или во дворе Мэрии бесплатная, служебная и «закрытая» парковка?)))))

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«Это говорит о том, что люди живут хорошо и покупают все больше автомобилей. „
Поэтому их можно всё больше и больше доить. Лицемеры. С такой градостроительной политикой бороться с пробками бесполезно абсолютно, а вот нарубить бабла прикрываясь этой борьбой, ой как удобно.

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