37% парковок в Москве уже стали платными

Столичные власти впервые назвали долю платных парковок в городе

Заместитель мэра Марат Хуснуллин также рассказал агентству ТАСС, что за последние пять лет количество автомобилей в Москве выросло на миллион и прокомментировал этот факт следующим образом:

«Это говорит о том, что люди живут хорошо и покупают все больше автомобилей. У нас ситуация на дорогах не ухудшается. Более того, если мы три года назад были по пробкам на первом месте в мире, то теперь мы свои позиции улучшили на 13%. Занимаясь шаг за шагом всеми намеченными мероприятиями, мы из года в год будем снижать загруженность дорог, за последний год загруженность дорог снизилась на 6%».

В настоящее время в зоне платной парковки находятся более тысячи столичных улиц, постоять на них за деньги могут одновременно около 72 тысяч автомобилей. Стоимость часа парковки в зависимости от удаленности от центра города — от 40 до 200 рублей.

Зона платной парковки в Москве регулярно расширяется, последний раз это произошло в конце 2016 года, несмотря на акцию протеста автолюбителей на Пушкинской площади.

По состоянию на конец июня платные парковки за все время своего существования (с ноября 2012 года) принесли в казну города 12,6 млрд рублей.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС