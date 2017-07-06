Новая разработка необходима, в том числе и попавшим в аварию автомобилистам. Скорая помощь еще только едет, а доставить жизненно важный прибор или медикаменты на место происшествия с помощью дрона можно в разы быстрее.

Работа устройства, разработанного аэрокосмической лабораторией Московского технологического института (МТИ) и компанией «Альтомедика», наглядно показана в видеоролике. Порой, чтобы вернуть человека к жизни, есть всего несколько минут, а если авария произошла в труднодоступном месте? Что делать растерявшимся свидетелям, которые и хотели бы помочь попавшему в беду человеку, но им не хватает ни знаний, ни умений? Чем быстрее дрон-дефибриллятор прибудет к месту аварии, тем больше шансов спасти человека.

Пользоваться прибором несложно: в нем установлены голосовые подсказки, нужно только наложить электроды и действовать по инструкции. Прибор проанализирует ЭКГ больного и при необходимости проведет сердечно-легочную реанимацию. Кроме того, устройство запомнит все необходимые для врача данные, а серию разрядов проведет согласно международным рекомендациям по сердечно-легочной реанимации. Прибор может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

«Спасательный» дрон компактный и легкий — он весит всего 3 кг. Кроме дефибриллятора летательный аппарат может доставить на место аварии медикаменты и биоматериалы. С помощью дрона также можно установить видеосвязь для удаленной консультации с врачами, которые, имея перед глазами «картинку» происшествия, быстрее сориентируют находящихся рядом с пострадавшим людей, как им следует поступить в том или ином случае. Устройство способно преодолеть расстояние до 50 км — от ближайшей станции скорой помощи или пункта МЧС.

Не всегда попавшим в аварию везет так, как показано в нашей видеоподборке. Но случаи чудесного везения все же бывают. Про выживших в невероятных обстоятельствах обычно говорят «родился в рубашке».

Для того, чтобы быстрее связать оперативные службы с пострадавшими в ДТП, и была создана система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. В адрес службы были и остаются нарекания, да и в Приморье никак не могут получить необходимое количество терминалов для установки на подержанные автомобили, но все-таки система работает — в мае был зарегистрирован тысячный вызов. Всего же с момента запуска системы (1 января 2016 года) обработано более 200 тысяч звонков.

Фото: МТИ, видео: YouTube