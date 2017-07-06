Лимузин Бориса Ельцина продается за 500 000 евро

Объявление о продаже Mercedes-Benz S-класса поколения W140 было опубликовано 2 июля на сайте auto.ru. Автомобиль, на котором якобы ездил Борис Ельцин, на данный момент не нашел нового хозяина.

Проверить подлинность представленного в объявлении автомобиля мы не можем, но продавец уверяет, что все оригинальные документы Гаража особого назначения на ельцинский Мерседес сохранены, и он готов их предоставить потенциальному покупателю. Цена автомобиля — 34 190 700 рублей, при этом она каждый день обновляется, так как владелец хочет за машину ровно 500 тысяч евро, рублевый эквивалент приводится в соответствии с текущим курсом ЦБ РФ. История автомобиля описана так:

«Автомобиль экспонировался на стенде Мерседес на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995-го и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от автомобиля и передал его своему другу „Борису“ (Борису Ельцину), который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней».

Сообщается также, что автомобиль бронирован самим автопроизводителем (всего фирма Mercedes-Benz выпустила 27 таких защищенных Pullman-лимузинов), а не компанией Trasco Bremen — в 90-е через руки ее специалистов прошло много предназначенных для России автомобилей. Под капотом — легендарный 6,0-литровый бензиновый атмосферник V12 мощностью 394 л.с., коробка передач — 4-ступенчатый гидромеханический автомат. Заявленный побег машины составляет 89 700 км. Утверждается, что автомобиль прошел техническое обслуживание, полностью исправен и сейчас находится в частной коллекции.

Любопытно, что два главных современных мировых лидера — Владимир Путин и Дональд Трамп — пока что пользуются старыми лимузинами: Путин ездит на Мерседесе S-класса предыдущего поколения W221, Трамп «донашивает» броневик Обамы. Российский президент в следующем году получит отечественный лимузин, который разрабатывается в рамках проекта «Кортеж», Трамп же скоро пересядет на новую «зверь-машину» марки Cadillac от концерн General Motors.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон оказался подчеркнуто скромен в выборе представительского авто: на свою инаугурацию в мае этого года он приехал на кроссовере DS 7 Crossback.

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Фото: auto.ru