Hyundai хочет пересадить Дальний Восток на свои автомобили

Корейская компания специально для жителей этого региона запускает «прицельную» программу утилизации. Скидка по ней на ряд моделей вырастет для жителей Владивостока, Якутска, Благовещенска, Хабаровска и Сахалина сразу в два раза.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

В Hyundai, зная о приверженности жителей Дальнего Востока к бэушным японским машинам, решили слегка разгрузить этот регион от праворулек, да и вообще сильно «поношенных» автомобилей. В качестве бонуса компания предлагает при покупке нового Хендэ получить по программе утилизации скидку в размере 100 тыс. рублей. Это касается моделей Solaris, Creta и Elantra, цена которых благодаря этому бонусу становится весьма привлекательной.

Любой собственник автомобиля, не важно, праворульного или леворульного, может сдать его на утилизацию в официальном дилерском центре компании в городах-участниках программы и получить дополнительный бонус на покупку нового «корейца».

Кроме покупателей автомобилей Солярис и Крета скидку уже в 120 тыс. рублей по программе утилизации получат и те, кто нацелен на Tucson, а при приобретении моделей Santa Fe и Grand Santa Fe она вырастет уже до 150 тыс. рублей.

  • Недавно компания Hyundai представила молодежный кроссовер Kona, и это не скромный бюджетник Creta, а стильная имиджевая модель для рынков Америки, Европы и Южной Кореи.
  • А в китайском Чунцине показали автомобиль, который будет даже дешевле бюджетного Соляриса, то бишь Верны, ведь под этим названием автомобиль продается на рынке Поднебесной. Субкомпактный седан Hyundai Reina — это аналог автомобиля Kia Pegas, который представили на последнем Шанхайском автосалоне.

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Отзывы о Hyundai Solaris (2)

Hyundai 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Solaris кузов хэтечбек, объем 1,4. На 95-м бензине при скорости 70–90км/ч расход зафиксировал — 5,2 л/100км. Заправки 43литра хватило на 620км (Калининград — Краков). Вместительный, неприхотливый. За четыре года исколесил пол Европы. До Хорватии добирался.

Недостатки:

Хотелось бы регулировать наклон водительского сидения, не спинки, а именно сидения. При дальних поездках передний край сидения ощутимо давит на ноги.

Комментарий:

Машина КЛАСС!!!!! Мечтаю прокатиться по маршруту Калининград — Владивосток!!!!

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Комментарии (3)

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Очередная лохотронская программа, налетай подешевело было рубль стало два) пузотерки одноразовые в кредит, не больше трех в одни руки. Пенсионерам скидки) не думаю что с японцев люди пересядут на это подобие машины.

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+1

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Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

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====================

Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

====================

Заработок 12 OOO рублей в день!
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 12 ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка

====================

987пыа9в80аы9876а0876па

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-2

А чем ответит ВАЗ?
Чемезоиды нажмут где надо, и кнопка «*опу на глаз» станет стоить 100К?:)

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0