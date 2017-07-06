Hyundai хочет пересадить Дальний Восток на свои автомобили

Корейская компания специально для жителей этого региона запускает «прицельную» программу утилизации. Скидка по ней на ряд моделей вырастет для жителей Владивостока, Якутска, Благовещенска, Хабаровска и Сахалина сразу в два раза.

В Hyundai, зная о приверженности жителей Дальнего Востока к бэушным японским машинам, решили слегка разгрузить этот регион от праворулек, да и вообще сильно «поношенных» автомобилей. В качестве бонуса компания предлагает при покупке нового Хендэ получить по программе утилизации скидку в размере 100 тыс. рублей. Это касается моделей Solaris, Creta и Elantra, цена которых благодаря этому бонусу становится весьма привлекательной.

Любой собственник автомобиля, не важно, праворульного или леворульного, может сдать его на утилизацию в официальном дилерском центре компании в городах-участниках программы и получить дополнительный бонус на покупку нового «корейца».

Кроме покупателей автомобилей Солярис и Крета скидку уже в 120 тыс. рублей по программе утилизации получат и те, кто нацелен на Tucson, а при приобретении моделей Santa Fe и Grand Santa Fe она вырастет уже до 150 тыс. рублей.