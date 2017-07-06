Hyundai хочет пересадить Дальний Восток на свои автомобили

В Hyundai, зная о приверженности жителей Дальнего Востока к бэушным японским машинам, решили слегка разгрузить этот регион от праворулек, да и вообще сильно «поношенных» автомобилей. В качестве бонуса компания предлагает при покупке нового Хендэ получить по программе утилизации скидку в размере 100 тыс. рублей. Это касается моделей Solaris, Creta и Elantra, цена которых благодаря этому бонусу становится весьма привлекательной.
Любой собственник автомобиля, не важно, праворульного или леворульного, может сдать его на утилизацию в официальном дилерском центре компании в городах-участниках программы и получить дополнительный бонус на покупку нового «корейца».
Кроме покупателей автомобилей Солярис и Крета скидку уже в 120 тыс. рублей по программе утилизации получат и те, кто нацелен на Tucson, а при приобретении моделей Santa Fe и Grand Santa Fe она вырастет уже до 150 тыс. рублей.
- Недавно компания Hyundai представила молодежный кроссовер Kona, и это не скромный бюджетник Creta, а стильная имиджевая модель для рынков Америки, Европы и Южной Кореи.
- А в китайском Чунцине показали автомобиль, который будет даже дешевле бюджетного Соляриса, то бишь Верны, ведь под этим названием автомобиль продается на рынке Поднебесной. Субкомпактный седан Hyundai Reina — это аналог автомобиля Kia Pegas, который представили на последнем Шанхайском автосалоне.