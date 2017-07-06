Опубликовано первое видео серийного пикапа Mercedes-Benz X-класса

Концерн Daimler готовится представить свою самую необычную новинку последнего десятилетия — созданный на базе Ниссана пикап Mercedes-Benz X-класса. Мировая премьера состоится 18 июля этого года.

О Мерседесе Х-класса мы уже рассказывали не раз: в виде концепткара (на фотографии) автомобиль показали еще осенью прошлого года, а серийная версия дебютирует менее чем через две недели. Автомобиль разрабатывался совместно с компанией Nissan и получил от японского пикапа Navara раму, силовую структуру кабины и некоторые узлы и агрегаты. Судя по опубликованному на официальном youtube-канале марки Mercedes-Benz видеотизеру, серийный Х-класс будет заметно отличаться от концептуального: у товарной машины более крупные и угловатые фары, традиционный передний бампер, и вообще, похоже, трак будет спереди напоминать флагманский внедорожник GLS.

Интерьер серийной машины — пока секрет, равно как и техническая начинка, но неофициальные источники ранее сообщали о том, что базовые версии мерседесовского пикапа будут оснащаться 2,3-литровым турбодизелем Nissan, который в наиболее мощных модификациях выдает 190 л.с. Бензиновые двигатели, скорее всего, будут своими, в том числе наддувный V6. Топовые версии снабдят системой постоянного полного привода.

Всю правду о немецко-японском пикапе мы узнаем уже совсем скоро, в России он поступит в продажу в начале 2018 года. Любопытно, что в США, где пикапы традиционно лидируют по продажам в абсолютном зачете, Mercedes-Benz X-класса предлагаться не будет.

В прошлом году у пикапа Nissan Navara появился еще один собрат — Renault Alaskan. Французкий пикап отличается от японского оригинальным выражением «лица», но салон, за исключением эмблем и шильдиков, точно такой же, как у Навары. У Мерседеса Х-класса будет полностью оригинальный интерьер.

Фото, видео: Daimler