Франция запретит продажу машин с ДВС в 2040 году

В четверг 6 июля министр энергетики Франции Николя Юло рассказал о намерении правительства истребить в стране все, что дымит, в том числе автомобили. К 2050 году Франция должна прекратить любые выбросы в атмосферу «зловредного» углекислого газа.

Сведущий в науке читатель наверняка в ужасе спросит: «Неужели после 2050 года французам запретят дышать? Ведь СО 2 выбрасывает в воздух человеческий организм при дыхании…». До этого, разумеется, не дойдет, дышать гражданам Франции и приезжающим в эту страну туристам будет по-прежнему можно, но что касается промышленности, то она должна полностью избавиться от вредных выбросов в атмосферу, по крайней мере по части углекислого газа.

Напомним, что Франция, равно как и большинство стран Евросоюза, является убежденным сторонником теории глобального потепления, а главной причиной этого потепления называется именно СО 2. Считается, что если перестать его вырабатывать, то глобальное потепление если не прекратится, то существенно замедлится.

Многие ученые и некоторые политики (например, Дональд Трамп) уверены, что глобальное потепление — это фейк и что климатические изменения — процесс естественный и неизбежный, причем в настоящее время мы наблюдаем фазу охлаждения, а не потепления. Тем не менее на официальном уровне ЕС принимает глобальное потепление за догму, а страны-лидеры Союза подают пример другим, как надо беречь и любить природу.

Раз в год главная улица Парижа — Елисейские Поля — становится свободной от автомобилей. Однако в будущем такая картина может стать повседневной.

Согласно плану Юло, в 2040-м во Франции должны полностью прекратиться производство и продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Со своей стороны правительство обещает разработать эффективную систему налогового стимулирования, которая позволит ускорить обновление автопарка страны, вытеснить дымящие машины электромобилями.

Французские автолюбители сейчас горячо обсуждают заявление Юло, многие называют отказ от ДВС дикостью и другими (нецензурными) словами, при этом не верят, что план Юло вообще можно реализовать. Не факт, что в него верит и сам Юло, но до 2040 года еще много времени, у власти во Франции тогда в любом случае будут уже другие люди.

Германия пообещала отказаться от автомобилей с ДВС к 2050 году — заявление было сделано в рамках саммита по климату в Париже в декабре 2015 года. Однако позже Бундесрат, законодательный орган Германии, выступил с инициативой форсировать «озеленение» автопарка и запретить дымящие машины уже в 2030 году.

Президент США Дональд Трамп, напротив, этим летом заявил о том, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату, которое подписал его предшественник Барак Обама. На этой почве с Трампом окончательно разругался глава компании Tesla Илон Маск.

Фото: Zuma/ТАСС