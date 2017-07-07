Еще в марте мы полагали, что восстановление авторынка весьма хрупкое, но июньские продажи закрепили устойчивую тенденцию. Причем за последнее время это самый высокий рост, а учитывая, что летом продажи традиционно невелики (люди уходят в отпуск и покупка новой машины в эти три месяца не в приоритете), показатель продаж в июне — 141 084 шт. (+15%) — можно назвать не просто хорошим, а очень хорошим. За полгода было реализовано 718 529 шт., прибавка составила 6,9%, и это не может не радовать. Российские покупатели вышли из анабиоза: у них стали появляться средства на обновки.
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер видит ситуацию следующим образом: рынок восстанавливается устойчивыми темпами, а 15%-ный рост в июне и 12%-ный по итогам второго квартала почти заставляют забыть о медленном старте в начале года. Таким образом, прогнозы на 2017-й, данные комитетом, оправдываются. Напомним, что в начале года аналитики AEB прогнозировали 4%-ный рост рынка (1,48 млн шт. автомобилей).
Из брендов, которым удалось преодолеть психологический барьер в тысячу проданных машин в месяц, наилучшую динамику показали марки Kia — 16 755 шт. (+31%), Mazda — 2274 шт. (+29%), Toyota — 9059 шт. (+28%), Ford — 4557 шт. (+24%) и Lada с Датсуном (1898 шт.), которые прибавили по 23%.
Пятерку ведущих брендов июня 2017 года составили:
- Lada — 27 396 шт. (+23%)
- Kia — 16 755 шт. (+31%)
- Hyundai — 14 673 шт. (+22%)
- Renault — 12 239 шт. (+21%)
- Toyota — 9059 шт. (+28%)
- Volkswagen — 7357 шт. (+18%).
Из тех марок, чьи продажи упали, стоит выделить УАЗ — 2849 (-39%!) автомобилей было реализовано в июне и 18 410 (-14%) с января по июнь; Audi — 1610 шт. (-30%) и 8408 (-24%) — за полгода. Также отрицательную динамику в прошлом месяце показала марка ГАЗ Коммерческие автомобили — 5175 шт. (-15%), Chevrolet — 2574 шт. (-12%) и Mercedes-Benz — 3232 шт. (-2%).
В топе по моделям лидеры все те же, а вот расстановка сил относительно мая несколько изменилась: Рио с Грантой, а также Веста с Солярисом поменялись местами:
- Lada Granta — 8552 шт. (+18%)
- Kia Rio — 8032 шт. (-7%)
- Hyundai Solaris — 7485 шт. (-14%)
- Lada Vesta — 6609 шт. (+29%)
- Hyundai Creta — 4012 шт. (в продаже с августа 2016-го).
«Прогнозы до конца года давать пока рано, но мы прогнозируем рост в 7% по отношению к 2016 году. По итогам трех кварталов мы надеемся скорректировать этот прогноз в более амбициозный, но сейчас делать такие заявления еще рано — на динамику продаж влияет поддержка импортеров, акции и скидки от автопроизводителей, курсы валют. К слову, сейчас доллар и евро снова укрепили свои позиции по отношению к рублю», — отмечает он.
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