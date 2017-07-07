Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2017 года выросли на 15%, сообщил сегодня Комитет автопроизводителей АЕБ. Похоже, тенденция становится устойчивой: вот уже и полугодовые результаты показывают прибавку — 6,9%.

Еще в марте мы полагали, что восстановление авторынка весьма хрупкое, но июньские продажи закрепили устойчивую тенденцию. Причем за последнее время это самый высокий рост, а учитывая, что летом продажи традиционно невелики (люди уходят в отпуск и покупка новой машины в эти три месяца не в приоритете), показатель продаж в июне — 141 084 шт. (+15%) — можно назвать не просто хорошим, а очень хорошим. За полгода было реализовано 718 529 шт., прибавка составила 6,9%, и это не может не радовать. Российские покупатели вышли из анабиоза: у них стали появляться средства на обновки.



Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер видит ситуацию следующим образом: рынок восстанавливается устойчивыми темпами, а 15%-ный рост в июне и 12%-ный по итогам второго квартала почти заставляют забыть о медленном старте в начале года. Таким образом, прогнозы на 2017-й, данные комитетом, оправдываются. Напомним, что в начале года аналитики AEB прогнозировали 4%-ный рост рынка (1,48 млн шт. автомобилей).



Из брендов, которым удалось преодолеть психологический барьер в тысячу проданных машин в месяц, наилучшую динамику показали марки Kia — 16 755 шт. (+31%), Mazda — 2274 шт. (+29%), Toyota — 9059 шт. (+28%), Ford — 4557 шт. (+24%) и Lada с Датсуном (1898 шт.), которые прибавили по 23%.



Пятерку ведущих брендов июня 2017 года составили:



Lada — 27 396 шт. (+23%)

Kia — 16 755 шт. (+31%)

Hyundai — 14 673 шт. (+22%)

Renault — 12 239 шт. (+21%)

Toyota — 9059 шт. (+28%)

Volkswagen — 7357 шт. (+18%).

Lada Granta — 8552 шт. (+18%)

Kia Rio — 8032 шт. (-7%)

Hyundai Solaris — 7485 шт. (-14%)

Lada Vesta — 6609 шт. (+29%)

Hyundai Creta — 4012 шт. (в продаже с августа 2016-го).

Аналитическое агентство Brand Analytics составило рейтинг самых популярных автобрендов Рунета. Оценивались при этом такие позиции, как внимание пользователей, а также вовлеченность и лояльность медиаполя к бренду.

Рынок автопродаж явно пошел вверх, но далеко не все бренды могут похвастать ростом продаж. Однако в фаворе сейчас бюджетные марки, а вот премиум-бренды переживают не лучшие времена. Почему так происходит, разбирался наш автор.



Все бренды из ведущей пятерки показали положительную динамику по итогам месяца, а по итогам полугодия в небольшом минусе лишь Toyota (-1%). Впервые в статистике появился бренд Ravon, который теперь также подает данные в АЕБ: продажи этой марки в июне составили 1239 шт.Из тех марок, чьи продажи упали, стоит выделить УАЗ — 2849 (-39%!) автомобилей было реализовано в июне и 18 410 (-14%) с января по июнь; Audi — 1610 шт. (-30%) и 8408 (-24%) — за полгода. Также отрицательную динамику в прошлом месяце показала марка ГАЗ Коммерческие автомобили — 5175 шт. (-15%), Chevrolet — 2574 шт. (-12%) и Mercedes-Benz — 3232 шт. (-2%).В топе по моделям лидеры все те же, а вот расстановка сил относительно мая несколько изменилась: Рио с Грантой, а также Веста с Солярисом поменялись местами:Мы поинтересовались у дилеров, как они оценивают нынешнюю ситуацию на авторынке. Александр Зиновьев, заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр», отмечает, что продажи в сравнении с прошлым годом в целом по АСЦ коррелируют с динамикой рынка. Положительного результата компании удалось достичь за счет сбалансированного портфеля брендов, ориентированного как на массовый сегмент, так и на премиум. Лучшие продажи среди брендов, входящих в состав группы, демонстрируют BMW и Infiniti — в премиум-сегменте, Kia и Hyundai — в массовом. Он отмечает, что продажи премиальных брендов ведут себя сейчас довольно неоднозначно, некоторые из них падают ниже рынка, например, Porsche и Audi, другие — например, Infiniti — наоборот, растут. Падение продаж премиума можно объяснить высокой прошлогодней базой: поскольку в кризис премиум чувствовал себя более уверенно, чем массовый сегмент, сейчас показатели хуже. Кроме того, программы господдержки, которые также являются двигателями рынка, распространяются только на массовый сегмент.«Прогнозы до конца года давать пока рано, но мы прогнозируем рост в 7% по отношению к 2016 году. По итогам трех кварталов мы надеемся скорректировать этот прогноз в более амбициозный, но сейчас делать такие заявления еще рано — на динамику продаж влияет поддержка импортеров, акции и скидки от автопроизводителей, курсы валют. К слову, сейчас доллар и евро снова укрепили свои позиции по отношению к рублю», — отмечает он.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017/2016 гг.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2017/2016 гг.