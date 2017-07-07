Крест, iPad и канистру спирта украли из Тойоты священника в центре Москвы

Инцидент произошел 5 июля на проспекте Мира. В полицию обратился настоятель храма в Кишиневе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (максимальное наказание — 5 лет лишения свободы), о происшествии сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах:

«Вечером в среду, 5 июля, в полицию обратился 52-летний настоятель храма в Кишиневе. По словам потерпевшего, неизвестный выкрал рюкзак из его автомобиля Land Cruiser на парковке на проспекте Мира. В рюкзаке лежали подрясник, священническая жилетка, пояс, серебряный крест с голубыми якорями на концах, наличные деньги, планшет iPad, загранпаспорт, билет на самолет, а также канистра с 5 литрами спирта. Общий материальный ущерб составил 300 тысяч рублей».

Toyota Land Cruiser — популярная машина у российских священнослужителей. В мае большой общественный резонанс вызвала история с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием, который пользуется японским внедорожником стоимостью 6 миллионов рублей и оказался недоволен тем, что этот факт был предан огласке. На фоне скандала патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал заявление, в котором призвал представителей духовенства отказаться от дорогих иномарок, даже если они являются подарком.

  • В прошлом году в интернете горячо обсуждали кражу из машины уборщицы «Газпрома»: преступники вытащили из ее Mitsubishi Outlander сумку Dior из крокодиловой кожи стоимостью 300 тыс. рублей.

Фото: Toyota

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Комментарии (8)

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Надеюсь, что доживу, когда всех этих ряженных снова под лавку загонят и их свечки в их задницы засунут

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0

дожили , блин. ничего у людей в душе святого не осталось. у попа спирт попятили, ну как он теперь причащать будет? ведь видели же, что поповская машина- «крузак», нет , полезли, и даже орудие производства-крест серебряный с якорями на концах, отечественный, одна штука- и тот украли. как жить дальше?

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+2

А его за заявление о такого рода потерях не должны ли на пару лет закрыть за «оскорбление чувств верующих»?

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+3

По идее он должен был сказать: «бог дал, бог взял» и спокойно ехать дальше.
А вора божья кара обязательно настигнет... )))
Получается попы сами в бога не верят, раз в полицию обращаются не надеясь на суд божий?

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+4

Убейся об стену, за рулем онлайн, конченный дебил! Во что журнал превратил?

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-2

РПЦ мафия еще та, миллиардами официально ворочают

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+3

Без комментариев..... Постеснялся бы заявлять.

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+1
Зайцев Виктор

там мало кто отличается наличием интеллекта. Наоборот — поощряется тупость, но преданность. Вот гундяев под себя и сделал РПЦ

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0