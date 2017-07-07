Крест, iPad и канистру спирта украли из Тойоты священника в центре Москвы

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (максимальное наказание — 5 лет лишения свободы), о происшествии сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах:
«Вечером в среду, 5 июля, в полицию обратился 52-летний настоятель храма в Кишиневе. По словам потерпевшего, неизвестный выкрал рюкзак из его автомобиля Land Cruiser на парковке на проспекте Мира. В рюкзаке лежали подрясник, священническая жилетка, пояс, серебряный крест с голубыми якорями на концах, наличные деньги, планшет iPad, загранпаспорт, билет на самолет, а также канистра с 5 литрами спирта. Общий материальный ущерб составил 300 тысяч рублей».
Toyota Land Cruiser — популярная машина у российских священнослужителей. В мае большой общественный резонанс вызвала история с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием, который пользуется японским внедорожником стоимостью 6 миллионов рублей и оказался недоволен тем, что этот факт был предан огласке. На фоне скандала патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал заявление, в котором призвал представителей духовенства отказаться от дорогих иномарок, даже если они являются подарком.
- В прошлом году в интернете горячо обсуждали кражу из машины уборщицы «Газпрома»: преступники вытащили из ее Mitsubishi Outlander сумку Dior из крокодиловой кожи стоимостью 300 тыс. рублей.
Фото: Toyota