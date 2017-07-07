Самая популярная машина российских силовиков — Лада Гранта

Второе и третье места в рейтинге госзакупок по итогам 2016 года заняли Chevrolet Niva и УАЗ Патриот. А вот прошлогодний абсолютный лидер российского рынка — Hyundai Solaris — чиновниками оказался не востребован.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Рейтинг самых популярных автомобилей у государственных структур в 2016 году опубликовала газета «Коммерсантъ», он составлен на основе статистики госзакупок на площадках «РТС-тендера», «Сбербанк-АСТ», ЕЭТП, ЭТС и Агентства по госзаказу Республики Татарстан. Всего чиновники в прошлом году купили через эти площадки более 4 тысяч машин на общую сумму около 4,5 млрд рублей. Первая пятерка самых популярных автомобилей в госзакупках 2016 года выглядит так:

Lada Granta — 24,3% (средняя цена — 477,6 тыс. рублей)

Chevrolet Niva — 9,2% (средняя цена — 607,4 тыс. рублей)

УАЗ Патриот — 7,9% (средняя цена — 905,7 тыс. рублей)

Volkswagen Polo — 7,6% (средняя цена — 734,5 тыс. рублей)

Lada 4×4 — 5,9% (средняя цена — 514,2 тыс. рублей)

Крупнейшим госзаказчиком машин стало МВД и его подведомственные структуры: закупленный ими в 2016 году парк на 72% состоит из автомобилей Лада Гранта. Модель привлекла силовиков не только дешевизной, но и высокой степенью локализации (на уровне 80%), недорогим обслуживанием и доступностью запчастей. По тем же причинам в топ-5 попали Chevrolet Niva, УАЗ Патриот и Lada 4×4.

Volkswagen Polo — случай особый: это статусная модель для тех чиновников, которым не положен автомобиль более высокого класса, например Ford Focus. Очевидно, марка Volkswagen котируется у госслужащих выше, чем Hyundai или Kia, иначе они закупали бы Солярисы и Рио. В 2016 году Hyundai Solaris, по данным АЕБ, стал самым продаваемым легковым автомобилем на российском рынке (Polo — на пятом месте). Kia Rio лидирует по итогам продаж за первое полугодие текущего года.

  • С другими интересными рейтингами можно ознакомиться по ссылке.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (6)

LADA 2014 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Недавно машина попала в аварию. Был сильный лобовой удар. Подушка безопасности даже не подумала сработать. Такое ощущение, что на месте подушки ничего нет, просто муляж. Не рассчитывайте на подушку безопасности на Гранте.

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Комментарии (2)

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А куда силовикам деваться?
Им в 80-е — 90-е и 41-й Москвич закупали... а на ГробоУАЗах ППСники до сих пор катаются.

В общем-то, этим и объясняются «великие успехи» Гранты на рынке. Как и ГробоУАЗов, в общем-то.

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-13

Смешно и больно, в смысле читать((( Что закупят, на том и будут ездить.
Пы.сы. А давайте посмотрим рейтинг закупок наших депутатов; что-то мне подсказывает, на Весты они не пересели, УВЫ)))
Пы.пы.сы. Силовикам, простите, [у нас не ругаются] на локализацию и прочую чушь, причём машина должна быть надёжной и хотя бы с минимум комфорта, а марка...!

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-4