Второе и третье места в рейтинге госзакупок по итогам 2016 года заняли Chevrolet Niva и УАЗ Патриот. А вот прошлогодний абсолютный лидер российского рынка — Hyundai Solaris — чиновниками оказался не востребован.

Рейтинг самых популярных автомобилей у государственных структур в 2016 году опубликовала газета «Коммерсантъ», он составлен на основе статистики госзакупок на площадках «РТС-тендера», «Сбербанк-АСТ», ЕЭТП, ЭТС и Агентства по госзаказу Республики Татарстан. Всего чиновники в прошлом году купили через эти площадки более 4 тысяч машин на общую сумму около 4,5 млрд рублей. Первая пятерка самых популярных автомобилей в госзакупках 2016 года выглядит так:

Lada Granta — 24,3% (средняя цена — 477,6 тыс. рублей)

Chevrolet Niva — 9,2% (средняя цена — 607,4 тыс. рублей)

УАЗ Патриот — 7,9% (средняя цена — 905,7 тыс. рублей)

Volkswagen Polo — 7,6% (средняя цена — 734,5 тыс. рублей)

Lada 4×4 — 5,9% (средняя цена — 514,2 тыс. рублей)

Крупнейшим госзаказчиком машин стало МВД и его подведомственные структуры: закупленный ими в 2016 году парк на 72% состоит из автомобилей Лада Гранта. Модель привлекла силовиков не только дешевизной, но и высокой степенью локализации (на уровне 80%), недорогим обслуживанием и доступностью запчастей. По тем же причинам в топ-5 попали Chevrolet Niva, УАЗ Патриот и Lada 4×4.

Volkswagen Polo — случай особый: это статусная модель для тех чиновников, которым не положен автомобиль более высокого класса, например Ford Focus. Очевидно, марка Volkswagen котируется у госслужащих выше, чем Hyundai или Kia, иначе они закупали бы Солярисы и Рио. В 2016 году Hyundai Solaris, по данным АЕБ, стал самым продаваемым легковым автомобилем на российском рынке (Polo — на пятом месте). Kia Rio лидирует по итогам продаж за первое полугодие текущего года.

С другими интересными рейтингами можно ознакомиться по ссылке.

Фото: АВТОВАЗ