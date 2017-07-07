На ЗИЛе будут снова делать автомобили. И жить

На территории бывшего автогиганта создадут индустриальные парки, где смогут найти работу до 10 тысяч человек. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил первый замруководителя московского Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов.

Территория бывшего завода ЗиЛ в Москве

Несколько инновационных технопарков и автомобильное предприятие на десять тысяч рабочих мест могут появиться на территории бывшего завода, рассказал Алексей Артемов.

Территория бывшего завода ЗИЛ уже сейчас застраивается жильем, однако принято решение создать на его территории современные инновационные технопарки и автомобильную промышленность. Под это в проекте планировки территории предусмотрено 114 тыс. кв. м., передает слова чиновника агентство «Прайм». Этот план одобрен, и утверждено постановление, согласно которому здесь будет создана площадка автомобильной промышленности.

До конца 2026 года на северном участке бывшей зиловской территории должны построить 1,5 млн кв.м недвижимости, в том числе 1,1 млн кв.м жилья.

Аббревиатура ЗИЛ ассоциируется, в первую очередь, с бело-голубым 130-м, самой успешной и удачной моделью бывшего автогиганта. Вместе с Александром Виноградовым вспоминаем заслуженный трудовой путь грузовика.

Передать территорию бывшего предприятия под девелоперские проекты столичные власти решили еще в 2014 году. Решено было создать на этом месте район, где смогут проживать до 30 тысяч человек.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС