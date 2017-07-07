На ЗИЛе будут снова делать автомобили. И жить

На территории бывшего автогиганта создадут индустриальные парки, где смогут найти работу до 10 тысяч человек. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил первый замруководителя московского Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов.

Территория бывшего завода ЗиЛ в Москве
Территория бывшего завода ЗиЛ в Москве

Несколько инновационных технопарков и автомобильное предприятие на десять тысяч рабочих мест могут появиться на территории бывшего завода, рассказал Алексей Артемов.

Территория бывшего завода ЗИЛ уже сейчас застраивается жильем, однако принято решение создать на его территории современные инновационные технопарки и автомобильную промышленность. Под это в проекте планировки территории предусмотрено 114 тыс. кв. м., передает слова чиновника агентство «Прайм». Этот план одобрен, и утверждено постановление, согласно которому здесь будет создана площадка автомобильной промышленности.

До конца 2026 года на северном участке бывшей зиловской территории должны построить 1,5 млн кв.м недвижимости, в том числе 1,1 млн кв.м жилья.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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