В Европу с радар-детектором? Можно угодить в тюрьму!

Отправляясь в Европу на автомобиле, многие водители, помня о тамошнем строгом контроле за соблюдением правил дорожного движения, берут с собой радар-детекторы, а зря! Во многих странах использование таких приборов запрещено.

Почти любой путь в Европу лежит через Белоруссию и Польшу. Что любопытно: в Белоруссии радар-детекторы считают полезными устройствами, а в Польше за провоз включенного прибора придется заплатить штраф. Спокойно относятся к радар-детекторам в Албании, Румынии, Турции, Болгарии и Чехии, сообщает компания Neoline, которая составила наглядную инфографику для российских туристов.

В Скандинавских странах радар-детекторы лучше не просто выключать, но и убирать подальше: в Швеции и Дании эти приборы запрещены, за их использование вас оштрафуют и конфискуют устройство, в Швеции к тому же могут заключить в тюрьму. В Финляндии просто оштрафуют, а в Норвегии они разрешены, но с небольшими ограничениями.

В Прибалтике купить радар-детектор можно, но если полицейские обнаружат работающий прибор в машине, его изымут и выпишут штраф. Поэтому еще при въезде в страну эстонские пограничники интересуются наличием устройства в автомобиле.

В Австрии и Германии за пользование устройством придется заплатить штраф и отдать прибор, а во Франции и Швейцарии, если полицейские обнаружат в автомобиле радар-детектор, то проститься придется не только с ним, но и с автомобилем.

Журнал За рулем» провел большой тест радар-детекторов, в ходе которого выявлены сильные и слабые стороны различных моделей.

С помощью Яндекс.Маркета мы составили топ автотоваров, которыми чаще всего интересовались покупатели-автомобилисты в 2016 году. Радар-детекторы заняли в нем вторую строчку.



Радар-детекторы часто путают с антирадарами, хотя это принципиально разные устройства. Антирадары создают помехи, нарушающие работу видеокамер и тем самым путают прибор, их использование запрещено повсеместно, в том числе и у нас. А радар-детектор прибор пассивный: по сути, это настроенный на нужные частоты радиоприемник. Как работает устройство, рассказывает наш автор в публикации «Главные вопросы и ответы».



Фото: «За рулем»

Инфографика: Neoline