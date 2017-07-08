В Европу с радар-детектором? Можно угодить в тюрьму!

Отправляясь в Европу на автомобиле, многие водители, помня о тамошнем строгом контроле за соблюдением правил дорожного движения, берут с собой радар-детекторы, а зря! Во многих странах использование таких приборов запрещено.

Почти любой путь в Европу лежит через Белоруссию и Польшу. Что любопытно: в Белоруссии радар-детекторы считают полезными устройствами, а в Польше за провоз включенного прибора придется заплатить штраф. Спокойно относятся к радар-детекторам в Албании, Румынии, Турции, Болгарии и Чехии, сообщает компания Neoline, которая составила наглядную инфографику для российских туристов.

В Скандинавских странах радар-детекторы лучше не просто выключать, но и убирать подальше: в Швеции и Дании эти приборы запрещены, за их использование вас оштрафуют и конфискуют устройство, в Швеции к тому же могут заключить в тюрьму. В Финляндии просто оштрафуют, а в Норвегии они разрешены, но с небольшими ограничениями.

В Прибалтике купить радар-детектор можно, но если полицейские обнаружат работающий прибор в машине, его изымут и выпишут штраф. Поэтому еще при въезде в страну эстонские пограничники интересуются наличием устройства в автомобиле.

В Австрии и Германии за пользование устройством придется заплатить штраф и отдать прибор, а во Франции и Швейцарии, если полицейские обнаружат в автомобиле радар-детектор, то проститься придется не только с ним, но и с автомобилем.

  • Журнал За рулем» провел большой тест радар-детекторов, в ходе которого выявлены сильные и слабые стороны различных моделей.
  • С помощью Яндекс.Маркета мы составили топ автотоваров, которыми чаще всего интересовались покупатели-автомобилисты в 2016 году. Радар-детекторы заняли в нем вторую строчку.
  • Радар-детекторы часто путают с антирадарами, хотя это принципиально разные устройства. Антирадары создают помехи, нарушающие работу видеокамер и тем самым путают прибор, их использование запрещено повсеместно, в том числе и у нас. А радар-детектор прибор пассивный: по сути, это настроенный на нужные частоты радиоприемник. Как работает устройство, рассказывает наш автор в публикации «Главные вопросы и ответы».

Фото: «За рулем»

Инфографика: Neoline

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Комментарии (17)

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0

Чего только гомосексуалисты не придумают, лишь бы деньги выгрести из карманов добропорядочных граждан на своё содержание.

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0

Надо и у нас запретить, а то ишь моду взяли — индульгенцию на нарушения купили...

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+1
=) Добряк

Всяку дрянь непотребную из европы тащите.
И не стыдно?

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0

В Финляндии конфискация даже выключенного и убранного.

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0

В Европе, в отличии от России, на дорогах позволяющих ехать быстро устанавливается адекватное ограничение скорости 120-130-140 км/ч. Это не Россия, где даже на четырёхполосных федеральных трассах обычно действует древнее стандартное ограничение 90 км/ч которое абсурдно даже при разрешённых +20 км/ч. Я не говорю уже о понатыканных без дела знаках с ограничениями 70-50-40 км/ч за которыми частенько в кустах стоит радар и через километр машина с гиббонами.
Кстати, ненаказуемые +20 км/ч ещё абсурднее ограничения максимальной скорости. Чтобы было понятнее представьте ситуацию — преступника будут судить если он избил вас до крови, порезал ножом или вообще убил, а если дело ограничилось синяками его отпустят. Если вас такое устроит можете писать о нужности ненаказуемых +20 км/ч.

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+3
Зимин Влад

Каска летучего дятла, не пиззи! Никто не разрешал дебилам лететь плюс 20, за это еще пока не выписывают штраф, а нарушением это уже является! И если в момент дтп будет доказано, что ты двигался с этими плюс 20 тебе пропишут максимальные анальные кары и автоматически сделают виновным в дтп... И правильно сделают!)

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0

Ну вот, ещё один «правильный» Безымянный.
Какая разница разрешено +20 км/ч или запрещено, но за это не наказывают?
Не видел ещё ни одного водителя у которого в протоколе о нарушении даже при ДТП было написано «превысил скорость на 20 км/ч». А не пишут потому, что такое превышение без инструментальной фиксации практически недоказуемо.

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0
Зимин Влад

Доказуемо. При увеличении скорости с 40 до 60 кинетическая энергия увеличивается в 2.25 раз. Это легко докажет эксперт в случае ДТП.

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+1
Timonen Grigori

Я где-то писал про городской режим движения? Будь моя воля я ввёл-бы в городе максималку в 50 км/ч без всяких ненаказуемых +20 км/ч.
Аварии на 40 и 60 км/ч по последствиям будет сильно отличаться, а аварии на скорости 90 и 110 или, тем более, 110 и 130 по последствиям будут очень схожи.

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0
Зимин Влад

У вас такая интересная физика, которая зависит от скорости движения...

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0
Lumi

Физика не меняется. Но когда в школе её прогуливают очевидные вещи кажутся каким-то нарушением законов мироздания. )))
Вот вам ссылка== можете узнать то, что не выучили в школе и даже поиграться с калькулятором расчёта кинетической энергии если хватит ума перевести скорость из км/ч в м/с.

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Зимин Влад

Видимо у вас ума не хватает увидеть в формуле отсутствие коэффициента скорости!
А так, скорость как возводилась в квадрат, так и продолжает возводиться.

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Lumi

Нет «коэффициента скорости» в формулах где всё считается от ускорения, квадрата скорости или разницы квадратов скоростей? Это даже не смешно, это просто «рука-лицо»

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Зимин Влад

Если для вас скорость- это коэффициент... в общем, не буду сообщать плохие новости.
А так, коэффициент- это такой коэффициент, который бы вставлялся в формулу и менялся в зависимости от диапазона скоростей (которые возводим в квадрат).

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0
Lumi

Вы даже не понимете, что мой предыдущий пост это стёб.
Со мной учился человек убеждённый, что 1,5х0=1,5 потому, что полтора стоит спереди. Похоже вы его родственник.
И поэтому дальше без меня.

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Зимин Влад

Это вы про себя рассказали... ну что же, похоже.
P.S. Не стесняйтесь и не говорите о себе в 3-м лице.

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0