А как это отразится на автовладельцах, пока непонятно.

Автодилеры просят ЦБ увеличить расценки в справочниках запчастей по ОСАГО на 20%, мотивируя это тем, что цены не соответствуют среднерыночным ценам на оригинальные запчасти по отдельным позициям от 30 до 75% и заниматься восстановительным ремонтом в союзе со страховыми компаниями им невыгодно. Причем дилеры настаивают, что в единой методике следует выделить сегмент запчастей специально для ремонта автомобилей, стоящих на гарантии.

Президент Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) Олег Мосеев отмечает, что как в Законе об ОСАГО выделен сегмент гарантийных машин, так и в единой методике, и в справочниках также следует выделить сегмент гарантийных машин.

После вступления в силу (в апреле этого года) поправок в «автогражданке» о преимуществе ремонта перед денежной выплатой страховщики столкнулись с тем, что дилеры не очень-то рвутся заключать с ними договоры. Официалов не устраивают расценки на ремонт, а между тем автомобили, находящиеся на гарантии, должны ремонтировать только дилеры, иначе страховщики, как не обеспечившие условия договора, обязаны возмещать убытки деньгами.

Мосеев понимает, что если для дилеров будут существовать какие-то особые расценки на запчасти, это ляжет дополнительным бременем на страховщиков, но считает, что если натуральное возмещение будет работать как следует, это избавит компании от судебных издержек на недобросовестных автоюристов, и таким образом они все равно останутся в выигрыше. Кроме того, из 40-миллионного парка автомобилей в стране не менее 4 млн находятся на гарантии.

Страховщики, напротив, хотят снизить стоимость ремонта, и РСА уже анонсировал появление с 1 августа 2017 года новых справочников средней стоимости запасных частей. Планируется, что цены упадут где-то на 8%. Решение планируется принять 12 июля.

У страховщиков была большая надежда на «натуральное» ОСАГО, но пока они лишь несут убытки: новые правила выплат распространяются только на договоры, заключенные после вступления закона в силу, а требования о новых запчастях и ремонте у дилера действуют уже сейчас и увеличивают расходы страховщиков. Да и ремонтники не спешат заключать договоры со страховыми компаниями, считая предложенные им расценки недостаточными.

Страховщики надеются на рост тарифа ОСАГО, но власти всячески стремятся избежать любого повышения цен перед президентскими выборами. Страховые компании готовы затянуть пояса до 2018 года, однако глава РСА Игорь Юргенс выразил опасения, что если ничего не изменится, к концу 2018 года компании начнут массово сдавать лицензии на ОСАГО. Как сообщает ТАСС, вероятность отказа от этого вида страхования уже зафиксирована в годовом отчете «РЕСО-Гарантии» — одного из крупных игроков рынка. Указывается, что этот шаг компания рассматривает как крайнюю меру.

Ранее РСА предлагал в качестве альтернативной повышению тарифов ОСАГО меры увеличить территориальные коэффициенты в убыточных региона х. Однако это может привести к тому, что стоимость самого дешевого полиса в некоторых регионах вырастет до 35 тыс. рублей.

Наш юрист советует теперь более тщательно подходить к выбору страховщика ОСАГО , и прежде чем заключать договор, изучить список СТО, с которыми сотрудничает компания.

Фото: Александр Батыру/ТАСС

