Формула 1: Боттас отказался пить шампанское из ботинка

За шоу-программу на Гран-при Австрии сегодня отвечали Даниил Квят, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

Субботняя квалификация обещала как минимум любопытный старт воскресной гонки. На последних минутах ее третьего сегмента Макс Ферстаппен (Red Bull) допустил ошибку, вылетел за пределы трассы, и судьи вывесили желтые флаги. Поэтому завершить свои финальные попытки не успели сразу несколько пилотов, и в первую очередь Льюис Хэмилтон (Mercedes). Поул-позиция досталась его напарнику Валттери Боттасу. Второе место — у Себастьяна Феттеля (Ferrari), сам Хэмилтон остался третьим. Однако стартовать в гонке ему все равно пришлось восьмым из-за замены коробки передач.

Формула 1, Гран-При Австрии, Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Очень хорошие результаты в Гран-При Австрии показал Роман Грожан. В квалификации он стал седьмой результат, а в гонке финишировал шестым. Благодаря этому команда Haas набрала еще 8 очков. В Кубке конструкторов она занимает седьмое место, на 9 баллов опережая Renault и всего на 4 отставая от Toro Rosso. Жаль, Кевин Магнуссен был вынужден сойти в гонке из-за технических проблем.

Первые ряды автомобилей благополучно прошли первый поворот, но в середине приключилось столкновение. Началось с того, что автомобиль Карлоса Сайнса (Toro Rosso) не сразу смог стартовать. Стоявшие за ним Фернандо Алонсо (McLaren) и Даниил Квят (Toro Rosso) решили пройти его справа, ближе к пит-уоллу и траве. И если испанец сразу после обгона сместился левее, то россиянин сделал это позднее. Правая часть его Toro Rosso оказалась на грязной части трассы, и тормозить перед входом в поворот пришлось активнее. И все равно этого не хватило: Даниил врезался в правую часть автомобиля Алонсо. Того от удара развернуло, машина задела еще Red Bull Макса Ферстаппена, и все трое выехали за пределы трассы.

Формула 1, Гран-При Австрии, Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон После столкновения Даниила Квята, Фернандо Алонсо и Макса Ферстаппена.

Впрочем, если после столкновения Ферстаппен и Алонсо сошли, то Квят заехал в боксы для замены переднего антикрыла, а затем вернулся в гонку. Судьи назначили ему штраф — проезд по пит-лейн. Это означало, что за хорошие места побороться россиянину уже не удастся, но до финиша он может добраться. Так и получилось: в Гран-при Австрии Даниил занял 16-е место.

Формула 1, Гран-При Австрии, Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон В гонке Карлос Сайнс (Toro Rosso) сошел из-за проблем с двигателем. На Гран-При Австрии он привлек к себе внимание еще своими высказываниями: на пресс-конференции в четверг Карлос заявил, что не хочет оставаться в 2018 году в Toro Rosso и нацелен перейти в Red Bull. Руководитель «старших быков» Кристиан Хорнер, а затем и советник Red Bull Хельмут Марко в интервью в ответ напомнили: у испанца действует контракт, в котором четко прописано, что пилот должен придерживаться выбранной для него программы. После этого Сайнс в беседах с журналистами настойчиво повторял, что его слова в четверг неверно интерпретировали.

Основная часть гонки выдалась достаточно ровной, без ярких сражений или событий. Валттери Боттас смог сохранить лидерство, позади него на достаточном расстоянии держался Себастьян Феттель. Позади них за пятую позицию спорили Кими Райкконен и Льюис Хэмилтон. Англичанин несколько раз попробовал атаковать, но в итоге заехал в боксы за свежим комплектом шин. Финн свернул на пит-стоп несколькими кругами позднее и вернулся на трассу уже позади Хэмилтона.

Формула 1, Гран-При Австрии, Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Спор за пятую позицию в первой половине дистанции: Кими Райкконен (Ferrari) против Льюиса Хэмилтона (Mercedes).

На последних кругах дистанции порядок в первой пятерке оставался неизменным: Валттери Боттас — Себастьян Феттель — Даниэль Риккьярдо — Льюис Хэмилтон. А вот разрывы между ними начали стремительно уменьшаться, и последние два круга гонки стали по-настоящему захватывающими. Феттель до самого клетчатого флага атаковал Боттаса, но все-таки не смог опередить, а позади них за третью ступень жарко спорили Хэмилтон и Риккьярдо — с преимуществом в пользу австралийца.

Формула 1, Гран-При Австрии, Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Даниил Квят и Стоффель Вандорн (McLaren — на фото справа) получили штрафные баллы к своим гоночным лицензиям. Даниил — за столкновение с Фернандо Алонсо, Стоффель — за игнорирование синих флагов. Теперь у Квята 7 штрафных баллов, у Вандорна — 5. Если они за 12 месяцев наберут 12 баллов, то будут отстранены от участия в одном Гран-При.

И как это стало уже привычным в последний год, после церемонии награждения Даниэль Риккьярдо налил в свой ботинок шампанского. Зная об этой традиции, Боттас и Феттель поспешили спрятаться за подиум, а оставшийся на нем интервьюер и экс-пилот Формулы 1 Мартин Брандл был вынужден выпить из предложенного «фужера». Возможно, в этот момент все трое жалели, что Льюису Хэмилтону не удалась решающая атака.

Формула 1, Гран-При Австрии, Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон На Гран-При Австрии Валттери Боттас одержал свою вторую победу в Формуле 1. Первый успех пришел к нему в этом же году в Сочи.

Десятый этап сезона Формулы 1 состоится 14–16 июля в Великобритании на автодроме Сильверстоун.

Результаты Гран-при Австрии, очки:

1. Валттери Боттас (Mercedes) — 25

2. Себастьян Феттель (Ferrari) — 18

3. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 15

4. Льюис Хэмилтон (Mercedes)- 12

5. Кими Райкконен (Ferrari) — 10

6. Роман Грожан (Haas) — 8

7. Серхио Перес (Force India) — 6

8. Эстебан Окон (Force India)- 4

9. Фелипе Масса (Williams) — 2

10. Лэнс Стролл (Williams) — 1

11. Джолион Палмер (Renault)

12. Стоффель Вандорн (McLaren)

13. Нико Хюлькенберг (Renault)

14. Паскаль Верляйн (Sauber)

15. Маркус Эрикссон (Sauber)

16. Даниил Квят (Toro Rosso)

17. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — не финишировал

Кевин Магнуссен (Haas) — не финишировал

Фернандо Алонсо — не финишировал

Макс Ферстаппен (Red Bull) — не финишировал

Формула 1, Гран-При Австрии, Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Даниэль Риккьярдо настойчиво насаждает австралийскую традицию пить победное шампанское из ботинка. Кажется, европейцы все-таки не готовы перенимать её.

Личный зачет, очки:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 171

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 151

3. Валттери Боттас (Mercedes) — 136

4. Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — 107

5. Кими Райкконен (Ferrari) — 83

6. Серхио Перес (Force India) — 50

7. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 45

8. Эстебан Окон (Force India) — 39

9. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 29

10. Фелипе Масса (Williams) — 22

11. Лэнс Стролл (Williams) — 18

12. Нико Хюлькенберг (Renault) — 18

13. Роман Грожан (Haas) — 18

14. Кевин Магнуссен (Haas) — 11

15. Паскаль Верляйн (Sauber) — 5

16. Даниил Квят (Toro Rosso) — 4

17. Фернандо Алонсо (McLaren) — 2

18. Джолион Палмер (Renault) — 0

19. Маркус Эрикссон (Sauber) — 0

20. Стоффель Вандорн (McLaren) — 0

21. Антонио Джовинацци (Sauber) — 0

Формула 1, Гран-При Австрии, Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Даниэль Риккьярдо, Даниил Квят, Льюис Хэмилтон Гран-При Австрии 2017

Кубок конструкторов, очки:

1. Mercedes — 287

2. Ferrari — 254

3. Red Bull — 152

4. Force India — 89

5. Williams — 40

6. Toro Rosso — 33

7. Haas — 29

8. Renault — 18

9. Sauber — 5

10. McLaren — 2

Фотографии: Formula1.com / Sutton Images

