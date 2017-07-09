На «Шелковом пути» нашим пока не везет

Второй спецучасток марафона «Шелковый путь» вновь оказался скользким и грязным. И это в итоге перетасовало гонщиков в пелетоне.

157 километров спецучастка опять оказались извилистыми и непростыми для навигации. Дополнительных сложностей добавила погода: трассу, как и днем ранее, местами размыло, а после прохождения нескольких экипажей образовались колеи. Всё это затрудняло задачу участникам обоих зачетов.

Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) : «Погодные условия достаточно тяжёлые, очень грязно и мягко. Приходится спускать давление, будто едешь по вязкому песку, поэтому сложно было всем. Были и сухие участки, но они сменялись грязью и дождём, и главное было не попасть ни в какую переделку. К счастью, машина выдержала, проехали без потерь».

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Ильнур Мустафин (КАМАЗ-мастер)

Грузовики «синей армады» (то есть команды «КАМАЗ-мастер») вновь столкнулись с мелкими проблемами. Например, на машинах Айрата Мардеева и Эдуарда Николаева недостаточно исправно работали стеклоочистители, что на такой грязной трассе критично.

Лучшим среди грузовиков «КАМАЗ-мастер» стал экипаж Антона Шибалова — он финишировал четвертым, в четырех минутах от лидера. Следом за ним — Дмитрий Сотников, уступивший сокоманднику 57 секунд. Айрат Мардеев в итоге проиграл первому месту 7 минут, а Эдуард Николаев — 24.

Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер): «На первой половине спецучастка всё было хорошо, мы шли буквально в секундах от ван ден Бринка, хороший был темп, обогнали несколько машин, включая джипы. Но на середине трассы отказали стеклоочистители, и вторую половину ехали буквально вслепую. В таких условиях ехать было опасно, неудивительно, что с этого момента мы начали терять. В общем зачёте мы не так далеко позади, впереди ещё много борьбы, так что всё хорошо».

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер)

Поначалу, на первых промежуточных контрольных точках, быстрее всех шли грузовики «МАЗ-СПОРТавто». Казалось, они и выйдут в лидеры второго этапа. Однако под самый конец спецучастка на МАЗе Сергея Вязовича сломались рулевое управление и сцепление. Его сокомандник Алексей Вишневский и вовсе не удержал грузовик — тот лег на бок. Помощь ему оказывала третья машина команды — МАЗ Александра Василевского.

Победа на втором этапе досталась Мартину ван ден Бринку (Mammoet Rallysport Renault), второе место у Жерара де Роя (Petronas Team De Rooy Iveco), третье — у Артура Ардавичуса (Astana Motorsport Team De Rooy Iveco).

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Hino японца Терухито Сугавары (Hino Team Sugawara) и вовсе соскользнул в озеро. Вытащил его Миклош Ковач (Qualisport Racing) на Scania, но затем оба грузовика увязли в грязи. В общей классификации Сугавара потерял около четырех часов, а Ковачу судьи компенсировали время.

Победитель субботнего этапа Мартин Коломы проиграл ван ден Бринку несколько минут, а потому уступил голландцу лидерство в общем зачете. Причем чеху не удалось удержаться даже в первой тройке — по итогам двух этапов он занимает пятое место. В лидерах — Мартин ван ден Бринк и Жерар де Рой, которых разделяет всего 13 секунд.

Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport): «Мы прошли этап неплохо, обогнали несколько грузовиков, в том числе Паскаля де Бара и Алеша Лопраиса. Позже выяснилось, что машина де Бара упала на бок, возникли технические проблемы, но Mammoet Rallysport сделает всё, чтобы вернуть её в гонку».

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport)

Зачет автомобилей

Здесь борьба за лидерство идет только среди «дрим-тим» Peugeot Total: Себастьеном Лёбом, Стефаном Петеранселем и Сирилем Депре.

Субботний спецучасток на свой счет записал Себастьен Лёб. В воскресенье он поначалу тоже задавал темп, но затем вперед вырвался Стефан Петерансель. Лёб не хотел отставать и буквально повис на хвосте у сокомандника, но затем чуть ошибся, и вперед него прошел Сириль Депре. Петерансель же сохранил высокий темп до самого финиша и одержал победу. Депре и Лёб финишировали с разницей в 1 секунду.

Стефан Петерансель (Peugeot Total ): «На этом этапе мы повели себя как глупцы — слишком много риска для таких условий. Мы взяли слишком высокий темп, и это большая удача, что все мы на финише. Помогло то, что наши шины лучше справляются с такими условиями».

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Сириль Депре (Peugeot Total): «Очень сложный день, я не привык к таким условиям. Наш автомобиль был задуман для песков и пустынь, и пилотировать его в грязи и на залитых водой трассах очень непросто. В целом, серьёзных проблем у нас не возникало, отставание от партнёров по команде небольшое, так что мы держимся неплохо».

Россияне навязать борьбу более сильным соперникам не могут, поэтому больше соревнуются между собой. Лучшим из всех по итогам двух спецучастков стал Александр Семёнов (BFCEC Sport Газ) — он 12-й в общем зачете автомобилей. В 35 минутах от него — Александр Коструков (ГАЗ Рейд Спорт), в 56 минутах — Виктор Хорошавцев (ASPEC Motorsport).

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина «ГАЗ Рейд Спорт» уверенно проходит брод, где застревали другие.

Братьев-близнецов Коструковых разделяет 9,5 минут — именно столько уступает Александру Михаил (ГАЗ Рейд Спорт). В общей классификации они занимают 17-е и 18-е места соответственно.

Мария Опарина / Таисия Штанева (Suprotec Racing) занимают 25-ю строчку в общем зачете автомобилей и первую в своей категории Т3.

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Мария Опарина / Таисия Штанева (Suprotec Racing) в начале второго спецучастка.

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Мария Опарина / Таисия Штанева (Suprotec Racing) на финише второго спецучастка. Грязевые ванны продолжаются.

Третий этап марафона «Шёлковый путь» проложен из Уфы в Костанай, и он станет заключительным этапом на территории России. Затем участники пересекут границу с Казахстаном. В понедельник же их ждут 876 километров пути, в том числе 329 километров спецучастка.

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Ближайший преследователь Peugeot Sport — американец Брайс Мензис (X-Raid MINI John Cooper Works Rally Team). В общей классификации он уступает Стефану Петеранселю 12 минут, а Сирилю Депре, который занимает третье место, — 8,5 минут.

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина На пятое место в общей классификации поднялся Хань Вэй (Geely Auto Coopertires Team).

Результаты второго этапа марафона «Шёлковый путь»

Грузовики:

1. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) — 2ч09:45

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +2:04

3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +3:17

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:00

5. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +4:57

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Мартин Коломы / Иржи Штросс / Михал Эрнст (TATRA BUGGYRA Racing)

Автомобили:

1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) — 1ч51:00

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:47

3. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:48

4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +8:51

5. Хань Вей (Geely SMG) +9:40

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Стефан Петерансель (Peugeot Total)

Положение в общем зачёте по итогам двух этапов

Грузовики:

1. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) — 3ч05:20

2. Жерар де Рой (De Rooy Iveco) +0:13

3. Артур Ардавичус (Astana De Rooy Iveco) +1:31

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:26

5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +5:38

Шелковый путь, Silk Way Rally, Стефан Петерансель, Себастьен Леб, Сириль Депре, КАМАЗ-мастер, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Мария Опарина Антон Шибалов / Андрей Мокеев / Дмитрий Никитин (КАМАЗ-мастер)

Автомобили:

1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) — 2ч33:31

2. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:19

3. Сириль Депре (Peugeot Sport) +3:32

4. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +12:00

5. Хань Вей (Geely SMG) +17:31

Фото: пресс-служба марафона «Шелковый путь»