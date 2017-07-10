Lifan привез в Россию конкурента Тойоты Камри

В России в продаже появился еще один китайский седан бизнес-класса — Lifan Murman. Представители компании позиционируют его в качестве конкурента таких моделей, как Toyota Camry и Ford Mondeo.

Lifan Murman
Lifan Murman

Lifan > Murman

Китайская Lifan объявила о начале продаж в России седана бизнес-класса Lifan Murman. В компании смело говорят, что модель представляет собой конкурента Toyota Camry и Ford Mondeo. Сам седан далеко не новинка: в Китае он продается с 2013 года под именем Lifan 820, а в России его изначально собирались продавать в 2015 году.

Правда, пока Murman если и может сравниться с вышеназванными моделями, то лишь размерами: длина седана 4865 мм. Переднеприводный седан предлагается у нас лишь в базовой комплектации, а она уж очень далека от стандартов бизнес-класса.

Под капотом здесь расположен 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 128 л.с., в качестве трансмиссии предлагается лишь 5-ступенчатая механическая коробка передач. Да и оснащение у базовой комплектации небогатое: обивка сидений — из искусственной кожи, климат-контроль, аудиосистема с проигрывателем CD—дисков, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, датчик света, задний парктроник и ЭРА-ГЛОНАСС. Просят за такой седан 950 тысяч рублей.

Представители Lifan крайне осторожны в прогнозах продаж Лифана Murman. Однажды они уже пробовали продавать у нас большой седан (Cebrium), и он с треском провалился.

У седана Lifan Murman есть шансы найти своих покупателей. Но только после того, как у нас появится более мощная версия с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 167 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой. Цена такой модификации, несомненно, перевалит за миллион, но на фоне конкурентов именитых брендов все равно будет привлекательной.

  • В России уже продается один китайский седан бизнес-класса: это Geely Emgrand GT. Седаны идут с 1,8-литровым турбомотором (163 л.с.) и 2,4-литровым атмосферником (148 л.с.). Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Нижняя цена — 1 389 000 рублей.

  • Компания Lifan планировала построить собственный завод в Липецкой области. Там должны были собирать практически все модели Lifan, представленные на российском рынке. Однако из-за кризиса строительство завода отложено на неопределенный период.

Фото: Lifan

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Отзывы о Lifan Murman

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Комментарии (5)

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Лучше ВАЗ, чем ЭТО :)

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Очередная глупость китайцев.
1. Авто класса D не продаются в России без акпп.
2. Ценник завышен, как всегда. За 950 с автоматом и со всеми положенными ему плюшками — да, купили бы.

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Не смешите мои тапки- Этому авто до Камри,как раком до Парижа! Может найдется неск больных,купивших за такие деньги " ЭТО"! Цена ему должна быть изначально меньше 750тр,вот тогда возможно и машинка пойдет!На днях у меня лопнул пополам УЖЕ второй молоток,причем лопнула не ручка,а железка!!!-Оба узкоглазые!!!И так хитро прищуривались...

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Если верить китайскому сайту, то модель на год свежее. Она была представлена в Пекине в 2014, а начало продаж в июне 15 года. Конкурент Камри, это фантастика. Зачем вводить читателей в заблуждение. Да продавцы могут сказать, что они готовы конкурировать даже с Мерседесом. Но чтобы хоть как то укрепится на рынке нужно демпинговать. Начальная цена должна быть как на рио или солярис.

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Всегда знал, что Россия как минимум не одна:)
Или в заголовке опечатка?:)

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