Lifan привез в Россию конкурента Тойоты Камри

В России в продаже появился еще один китайский седан бизнес-класса — Lifan Murman. Представители компании позиционируют его в качестве конкурента таких моделей, как Toyota Camry и Ford Mondeo.

Китайская Lifan объявила о начале продаж в России седана бизнес-класса Lifan Murman. В компании смело говорят, что модель представляет собой конкурента Toyota Camry и Ford Mondeo. Сам седан далеко не новинка: в Китае он продается с 2013 года под именем Lifan 820, а в России его изначально собирались продавать в 2015 году.

Правда, пока Murman если и может сравниться с вышеназванными моделями, то лишь размерами: длина седана 4865 мм. Переднеприводный седан предлагается у нас лишь в базовой комплектации, а она уж очень далека от стандартов бизнес-класса.

Под капотом здесь расположен 1,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 128 л.с., в качестве трансмиссии предлагается лишь 5-ступенчатая механическая коробка передач. Да и оснащение у базовой комплектации небогатое: обивка сидений — из искусственной кожи, климат-контроль, аудиосистема с проигрывателем CD—дисков, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, датчик света, задний парктроник и ЭРА-ГЛОНАСС. Просят за такой седан 950 тысяч рублей.

Представители Lifan крайне осторожны в прогнозах продаж Лифана Murman. Однажды они уже пробовали продавать у нас большой седан (Cebrium), и он с треском провалился.

У седана Lifan Murman есть шансы найти своих покупателей. Но только после того, как у нас появится более мощная версия с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 167 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой. Цена такой модификации, несомненно, перевалит за миллион, но на фоне конкурентов именитых брендов все равно будет привлекательной.

В России уже продается один китайский седан бизнес-класса: это Geely Emgrand GT . Седаны идут с 1,8-литровым турбомотором (163 л.с.) и 2,4-литровым атмосферником (148 л.с.). Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Нижняя цена — 1 389 000 рублей.





. Седаны идут с 1,8-литровым турбомотором (163 л.с.) и 2,4-литровым атмосферником (148 л.с.). Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Нижняя цена — 1 389 000 рублей. Компания Lifan планировала построить собственный завод в Липецкой области. Там должны были собирать практически все модели Lifan , представленные на российском рынке. Однако из-за кризиса строительство завода отложено на неопределенный период.

Фото: Lifan