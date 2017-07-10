Гараж президента — Путин несколько лет ездил на Ниссане

А еще у него есть мотоцикл Mitsubishi.

Президент редко рассказывает о себе, но сегодня на промышленной выставке «Иннопром» Путин поделился воспоминаниями, проходя мимо стенда японской автокомпании Nissan. Его руководство представило на своем стенде Nissan Murano и рассказало главе государства о преимуществах модели третьего поколения.

«Я в 90-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет, ездил на Ниссане. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась», — передает слова президента ТАСС.

Модели российского производства также продемонстрировали президенту представители компании Toyota. Напомним, компания выпускает на заводе в Санкт-Петербурге кроссовер RAV4 и представительский седан Camry.

Президент также посетил стенд производителя мотоциклов Mitsubishi, по ходу отметив, что мотоцикл этой фирмы у него тоже есть, правда, он старается на нем не ездить.

«Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году выставке был присвоен официальный статус. На форуме российские и зарубежные компании показывают новейшие разработки и перспективные проекты.

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Фото: Алексей Никольский/ТАСС

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Комментарии (7)

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0

"...Президент также посетил стенд производителя мотоциклов Mitsubishi..."
Как давно для президента РФ начали производить, что уже успел купить даже?)))

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0

Ну теперь продажи попрут... )))))

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0

Путин по выставке к стенду идет,
Трогает тачку и речи ведет:
«Был я на лет двадцать пять помоложе —
Ездил на чем-то на  это похожем,
Проще отделка, тупее движок...
R б на таком хоть сейчас бы отжег,
Только уже развращен Мерседесом
Длинным и черным с красивым обвесом.
Сложный Мурано подальше засунем,
А для народа клепаем Датсуны!»

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-11
Каплан Илья

Плохой поэт писуч весьма
От недоразумения.
Чем меньше у него ума,
Тем больше вдохновения. :))

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+5

Чичиков наших дней.
Ниссану — ездил в 90-х на Ниссане
Тойоте — ездил на Тойоте
Мицубиши....

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-10
КСВ

Зачот:)

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-8