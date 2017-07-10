А еще у него есть мотоцикл Mitsubishi.

Президент редко рассказывает о себе, но сегодня на промышленной выставке «Иннопром» Путин поделился воспоминаниями, проходя мимо стенда японской автокомпании Nissan. Его руководство представило на своем стенде Nissan Murano и рассказало главе государства о преимуществах модели третьего поколения.

«Я в 90-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет, ездил на Ниссане. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась», — передает слова президента ТАСС.

Модели российского производства также продемонстрировали президенту представители компании Toyota. Напомним, компания выпускает на заводе в Санкт-Петербурге кроссовер RAV4 и представительский седан Camry.

Президент также посетил стенд производителя мотоциклов Mitsubishi, по ходу отметив, что мотоцикл этой фирмы у него тоже есть, правда, он старается на нем не ездить.

«Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году выставке был присвоен официальный статус. На форуме российские и зарубежные компании показывают новейшие разработки и перспективные проекты.

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Фото: Алексей Никольский/ТАСС