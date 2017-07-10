Забытые в такси: челюсть, телевизор и живая игуана

Порой пассажиры оставляют в такси неожиданные вещи. По статистике, в России каждый час 20 человек забывают личные вещи в салоне автомобиля. Лидером рейтинга городов, где живут самые рассеянные пассажиры, стал Красноярск.

Составлен рейтинг городов, где живут самые забывчивые пассажиры такси, а забывают порой очень неожиданные вещи, отмечают специалисты сервиса заказа такси «Максим». Никого yже не удивляют оставленные в салоне паспорта, зонтики, ключи и сумки. Но бывают и экзотические находки. Так, в Хабаровске водитель не сразу заметил живую игуану, которую оставили нерадивые хозяева. Она жила в салоне несколько дней, спрятавшись под приборную панель, и даже успела перегрызть проводку.

Среди других удивительных находок: пакеты с одеждой из бутика, гитара и бутылка виски, гиря и сменная обувь, женское нижнее белье и БДСМ-маска. В Иркутске пассажир ухитрился забыть вставную челюсть и плазменный телевизор. Правда, челюсть забыл не сам владелец, а зубной техник. Также в салоне находили «записную книжку сутенера» с телефонами девушек, их клиентов и перечнем интим-услуг.

Специалисты сервиса заказа такси отмечают, что лидируют в рейтинге самых забывчивых пассажиров такси вовсе не Москва и Санкт-Петербург, как могло бы показаться. Столицы лишь на 103-м и 148-м месте в списке из 178. Так, в Москве с начала года было зафиксировано 500 обращений о забытых в такси вещах, в Питере — 260.

Топ-10 городов-лидеров, где проживают наиболее забывчивые пассажиры такси, выглядит следующим образом:

Красноярск — 4300 обращений

Иркутск — 4000 обращений

Владивосток — 3150 обращений

Хабаровск — 2560 обращений

Барнаул — 2340 обращений

Ярославль — 2250 обращений

Томск — 2100 обращений

Улан-Удэ — 2000 обращений

Кемерово — 1900 обращений

Чита — 1720 обращений.

В рейтинге учитывалось именно количество обращений пассажиров за забытыми вещами. В сервисной службе отмечают, что если водителю не удается по обратной связи найти владельца оставленных вещей, он обязан отвезти все в офис. Клиенту необходимо позвонить по телефону заказа такси, рассказать о пропаже и деталях поездки, в этом случае большой шанс, что вещи к нему вернутся.

Ранее был опубликован список моделей автомобилей, которые предпочитают таксисты различных регионов. Поскольку есть различия в уровне жизни регионов, то и в лидерах оказались разные модели автомобилей.

Кстати, в столице к 2018 году все автомобили такси, на которых оформлена официальная лицензия, будут исключительно желтого цвета. Это для того, чтобы пассажирам было легче ориентироваться, им проще будет отличить легального извозчика от нелегального.



Фото: «Максим»