Есть работа для питерских — Nissan вводит вторую смену

Компания объявила о расширении производства на заводе в Санкт-Петербурге. Связано это с планами японцев серьезно увеличить продажи на российском рынке.

Nissan в октябре этого года введет на своем заводе в Санкт-Петербурге вторую смену и увеличит штат рабочих на 450 человек. Об этом стало известно в ходе встречи руководства европейского отделения компании с президентом России Владимиром Путиным на выставке «Иннопром».

«Россия всегда была и остается стратегическим рынком для Ниссана. Развивая в стране собственное производство, наращивая уровень локализации и расширяя экспортные проекты, компания вносит свой вклад в экономику страны. В 2017 году Nissan ожидает увеличение производства на собственном заводе примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом», — заявил на встрече глава Nissan Europe Пол Уиллкокс.

Сборка Nissan Murano на заводе компании в Санкт-Петербурге
Сборка Nissan Murano на заводе компании в Санкт-Петербурге

Кроме того, представители Ниссана отметили необходимость государственной поддержки промышленного режима сборки и возможностей по расширению экспорта автокомпонентной отрасли.

В Ниссане решились на смелый шаг: компания готовится к выводу на российский рынок электромобиля Leaf. Правда, сроки его появления у нас пока не известны. Второе поколение электрического хэтчбека Nissan рассекретят на этой неделе, а широкой публике он будет показан в рамках автосалона во Франкфурте осенью.

На российском заводе Nissan в Санкт-Петербурге сегодня собирают кроссоверы Nissan Qashqai, XTrail, Pathfinder и Murano. В Москве выпускают кроссоверы Nissan Terrano, в Тольятти седаны Nissan Almera, а в Ижевске собирали седаны Sentra, однако сейчас их производство приостановлено. В 2016 году Nissan продал 79 600 автомобилей, собранных в России.

  • На прошлой неделе Nissan объявил о возобновлении продаж на российском рынке компактного кроссовера Nissan Juke. Это единственная модель компании, за исключением нишевого спорткара GTR, которая будет импортироваться к нам. Собирают Джуки на британском заводе в Сандерленде.

  • Nissan Qashqai и XTrail входят в первую десятку самых популярных автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников. При этом с весны этого года наблюдается рост их продаж.

Фото: Nissan
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Комментарии (5)

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Службе спасения работёнки прибавится, особенно зимой.

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Заголовком заинтриговали — стало интересно чем там занимается первая смена, т.к. ниссаны продаются оч плохо

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Зачем нам электромобили. Наш рынок не готов к ним. Так в качестве рекламы, как Мицубиси. Наши журналисты постоянно стебаются над китайским автопромом, а он в 16 году продал более 500 тыс. электромобилей и гибридов. Не ошибается то, кто ничего не делает.

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Шишмарев Борис

«Обещать — не значит жениться» ..."готовится к выводу на российский рынок электромобиля Leaf" можно столько же сколько принимать Турцию в ЕС.

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