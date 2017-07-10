Компания объявила о расширении производства на заводе в Санкт-Петербурге. Связано это с планами японцев серьезно увеличить продажи на российском рынке.

Nissan в октябре этого года введет на своем заводе в Санкт-Петербурге вторую смену и увеличит штат рабочих на 450 человек. Об этом стало известно в ходе встречи руководства европейского отделения компании с президентом России Владимиром Путиным на выставке «Иннопром».

«Россия всегда была и остается стратегическим рынком для Ниссана. Развивая в стране собственное производство, наращивая уровень локализации и расширяя экспортные проекты, компания вносит свой вклад в экономику страны. В 2017 году Nissan ожидает увеличение производства на собственном заводе примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом», — заявил на встрече глава Nissan Europe Пол Уиллкокс.

Сборка Nissan Murano на заводе компании в Санкт-Петербурге

Кроме того, представители Ниссана отметили необходимость государственной поддержки промышленного режима сборки и возможностей по расширению экспорта автокомпонентной отрасли.

В Ниссане решились на смелый шаг: компания готовится к выводу на российский рынок электромобиля Leaf. Правда, сроки его появления у нас пока не известны. Второе поколение электрического хэтчбека Nissan рассекретят на этой неделе, а широкой публике он будет показан в рамках автосалона во Франкфурте осенью.

На российском заводе Nissan в Санкт-Петербурге сегодня собирают кроссоверы Nissan Qashqai, X—Trail, Pathfinder и Murano. В Москве выпускают кроссоверы Nissan Terrano, в Тольятти седаны Nissan Almera, а в Ижевске собирали седаны Sentra, однако сейчас их производство приостановлено. В 2016 году Nissan продал 79 600 автомобилей, собранных в России.

На прошлой неделе Nissan объявил о возобновлении продаж на российском рынке компактного кроссовера Nissan Juke . Это единственная модель компании, за исключением нишевого спорткара GT — R , которая будет импортироваться к нам. Собирают Джуки на британском заводе в Сандерленде.





объявил о возобновлении продаж на российском рынке компактного кроссовера . Это единственная модель компании, за исключением нишевого спорткара — , которая будет импортироваться к нам. Собирают Джуки на британском заводе в Сандерленде. Nissan Qashqai и X — Trail входят в первую десятку самых популярных автомобилей в сегменте кроссоверов и внедорожников. При этом с весны этого года наблюдается рост их продаж.

Фото: Nissan