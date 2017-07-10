Немецкий автожурналист протестировал Ладу Весту. И ему понравилось

Впечатлениями о новинке АВТОВАЗа поделился Йенс Ридель. В целом ему автомобиль понравился, при чем во многом благодаря тому, что дизайном занимался сам Стив Маттин.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Йенс Ридель на automedienportal.de поделился впечатлениями о Ладе Весте, которая досталась ему в комплектации «Люкс». Раньше, пишет он, моделям из России была присуща некоторая отсталость, Vesta же знаменует шаг Лады в новый век, за что спасибо бывшему дизайнеру Мерседеса и Volvo Стиву Маттину, который теперь возглавляет дизайнерское бюро АВТОВАЗа.

Седан длиной 4,41 м с плавно спускающимся задком выглядит приятно и броско благодаря двум боковым подштамповкам, образующим подобие буквы Х. Любопытно, что к этому элементу дизайна многие российские журналисты как раз отнеслись критически.

Немцу показалось, что колеса несколько теряются в больших арках, а после 7 тыс. км пробега в салоне еще витает типичный запах новой Лады. В остальном же Vesta мало чем напоминает российский автомобиль. Руль регулируется по вылету и высоте, оснащен кнопками управления, эргономичен и чуток. Регулируемый центральный подлокотник мог бы, пожалуй, подниматься еще на пару ступеней. Симпатичный селектор роботизированной коробки передач приглашает «поуправлять» автомобилем вручную. Однако робот немцу категорически не понравился — по его ощущениям, автомобиль клюет носом при переключениях так же сильно, как при торможении. Да и самообучающаяся система робота могла бы переключаться вверх чаще и охотнее, иначе выходит, что вся поездка со скоростью 30 км/ч (в так называемой «жилой зоне») может пройти на первой передаче.

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Достаточно мощный 1,6-литровый мотор практически бесшумен и хорошо держит обороты, но вот после 3000 об/мин он несколько назойлив, пишет Йенс Ридель. Подвеска настроена под российские условия — ямы и ухабы, которые, впрочем, постепенно становятся реалиями и Германии. Так этот автомобиль будет актуальным и для немецких покупателей.

Приборы на панели приборов грубоваты, но зато на них все четко и хорошо видно. В салоне доминирует жесткий пластик.

Прорывом для новой Лады стали не климат-контроль и не навигатор, а тачскрин с камерой заднего вида с хорошим разрешением и блютусом. Есть даже обогреваемое ветровое стекло, восхищается немецкий журналист. Видимо, такой роскоши от российского автомобиля он никак не ожидал.

Навигатор пока «сырой», его тексты вызывают у тест-пилота улыбку — например, вместо того чтобы сказать «поверните налево», он говорит «держитесь левее». Особенно умилило журналиста выражение «конец маршрута».

Цену в 12 500 евро для базовой версии и плюс 1760 евро за топ-версию при 5-летней гарантии он находит вполне привлекательной для автомобиля такого класса. Основным минусом Йенс Ридель считает то, что для пассажиров задних сидений не предусмотрены подушки безопасности.

Немецкий автожурналист протестировал Ладу Весту. И ему понравилось

Фото: automedienportal.de

(Благодарю за помощь в создании материала Алексея Воробьева-Обухова.)

Немецкий автожурналист протестировал Ладу Весту. И ему понравилось
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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (9)

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Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую! ссылкассылка

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-1

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить!! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылкассылка

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0

5 лет на западе и 3 года в России.

У меня на Опеле в сервисной книжке написано, что интервал между ТО — 30 тыс. км. Для стран Россия, Казахстан и т.д. — 15 тыс. км.

Вот интересно. Почему на западе более щадящий режим эксплуатации, чем у нас? Чем он обусловлен?
Не думаю, что все объясняется только хорошими дорогами.

Кто знает?

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0
Баронин Сергей

А я уже понял, почему мой Соул с пятилетней гарантией в России имеет 7-летнюю в Черногории. Да, дороги ровные, но не в этом дело. Режим работы двигателя и ходовой максимально щадящий. Скорость не выше 60 — 80 км/ч, никаких реагентов зимой, да и самой зимы, масла, бензин — только из Европы, никаких пробок, стало быть и долгой молотьбы на холостом ходу. Никакой грязи снизу, мыть можно раз в месяц, а то и реже. Вот и весь секрет.

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0

Всё ожидаемо, Веста хороша, робот отстой.

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+1

Странно, что Каплан еще не успел отписаться....
Интересно, почему в Германии 5 лет гарантия, а в России 3???

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+3
Азаров Владимир

Потому что требование рынка. Ну и условия более щадящие.
Кстати, и правда, где Каплан?
Неужели он не назовет Йенс Ридель вазофилитиком и путреотом?!

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+5
Маковейчук Михаил

Так на их же немецкие автомобили дают гарантию 2 года всего!

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+1
Маковейчук Михаил

Эту упоротую кастрюлю другие темы пока интересуют, про Крымский мост и Путина. Там желчь выльет и сюда жаба приползёт :-)

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+5