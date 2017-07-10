Немецкий автожурналист протестировал Ладу Весту. И ему понравилось

Впечатлениями о новинке АВТОВАЗа поделился Йенс Ридель. В целом ему автомобиль понравился, при чем во многом благодаря тому, что дизайном занимался сам Стив Маттин.

Йенс Ридель на automedienportal.de поделился впечатлениями о Ладе Весте, которая досталась ему в комплектации «Люкс». Раньше, пишет он, моделям из России была присуща некоторая отсталость, Vesta же знаменует шаг Лады в новый век, за что спасибо бывшему дизайнеру Мерседеса и Volvo Стиву Маттину, который теперь возглавляет дизайнерское бюро АВТОВАЗа.

Седан длиной 4,41 м с плавно спускающимся задком выглядит приятно и броско благодаря двум боковым подштамповкам, образующим подобие буквы Х. Любопытно, что к этому элементу дизайна многие российские журналисты как раз отнеслись критически.

Немцу показалось, что колеса несколько теряются в больших арках, а после 7 тыс. км пробега в салоне еще витает типичный запах новой Лады. В остальном же Vesta мало чем напоминает российский автомобиль. Руль регулируется по вылету и высоте, оснащен кнопками управления, эргономичен и чуток. Регулируемый центральный подлокотник мог бы, пожалуй, подниматься еще на пару ступеней. Симпатичный селектор роботизированной коробки передач приглашает «поуправлять» автомобилем вручную. Однако робот немцу категорически не понравился — по его ощущениям, автомобиль клюет носом при переключениях так же сильно, как при торможении. Да и самообучающаяся система робота могла бы переключаться вверх чаще и охотнее, иначе выходит, что вся поездка со скоростью 30 км/ч (в так называемой «жилой зоне») может пройти на первой передаче.

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Достаточно мощный 1,6-литровый мотор практически бесшумен и хорошо держит обороты, но вот после 3000 об/мин он несколько назойлив, пишет Йенс Ридель. Подвеска настроена под российские условия — ямы и ухабы, которые, впрочем, постепенно становятся реалиями и Германии. Так этот автомобиль будет актуальным и для немецких покупателей.

Приборы на панели приборов грубоваты, но зато на них все четко и хорошо видно. В салоне доминирует жесткий пластик.

Прорывом для новой Лады стали не климат-контроль и не навигатор, а тачскрин с камерой заднего вида с хорошим разрешением и блютусом. Есть даже обогреваемое ветровое стекло, восхищается немецкий журналист. Видимо, такой роскоши от российского автомобиля он никак не ожидал.

Навигатор пока «сырой», его тексты вызывают у тест-пилота улыбку — например, вместо того чтобы сказать «поверните налево», он говорит «держитесь левее». Особенно умилило журналиста выражение «конец маршрута».

Цену в 12 500 евро для базовой версии и плюс 1760 евро за топ-версию при 5-летней гарантии он находит вполне привлекательной для автомобиля такого класса. Основным минусом Йенс Ридель считает то, что для пассажиров задних сидений не предусмотрены подушки безопасности.

Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин успел уже создать дизайн не только седана, но и универсала Lada Vesta и даже рассказал нашему главному редактору о процессе создания нового автомобиля, что все задачи дизайнеры должны решать в связке с технологами и маркетологами.

Тем временем в Ижевске выпустили 100-тысячный автомобиль Lada Vesta. Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, Веста занимает четвертую строчку в рейтинге 25 самых популярных автомобилей российского рынка. Всего в июне было реализовано 6609 шт., что на 29% больше, чем в том же месяце прошлого года.



О том, что ждет евро-Весту: успех пли провал, рассуждает наш автор.

Фото: automedienportal.de

(Благодарю за помощь в создании материала Алексея Воробьева-Обухова.)

