Лада Веста CNG: бензин + сжатый газ

АВТОВАЗ начинает серийное производство битопливной Весты CNG. Одна из первых машин сегодня передана в опытную эксплуатацию в Минэнерго.

Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов уже проехался на битопливной Весте и делится впечатлениями с Максимом Кадаковым: «Машина понравилась!»

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Серийные битопливные Весты с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21129 и 5-ступенчатой механикой JR5 ориентированы, главным образом, на работу в такси.

На полной заправке газом можно проехать около 300 км или чуть больше, и это обойдется втрое дешевле, чем на бензине. А поскольку 55-литровый бензобак остался нетронутым, на одной полной заправке обоими вида топлива Веста CNG может отмахать больше 1000 км.

При переводе на газ 106-сильный мотор теряет около 11 л.с. Если при работе на бензине машина разгоняется до 100 км/ч за 11,5 секунды, то при работе на сжатом (компримированном) газе — за 12,5 секунды.

Китайский газовый баллон вмещает 90 литров, что соответствует 18–19 кубометрам газа (точное значение объема определяется плотностью газа и давлением в заправочной колонке). Рабочее давление в баллоне равно 20 МПа при 15 °С, а проверочное достигает 30 МПа. Рабочий диапазон температур: от —40 до 55°С. Прочее газовое оборудование — итальянское. Приступить к локализации ГБО поставщики готовы только при наличии устойчивых заказов в объеме нескольких тысяч машин в год.

LADA Vesta CNG

А вот багажник стал существенно меньше: баллон установлен за задними сиденьями и прикрыт пластиковым кожухом. Заправочный штуцер выведен под лючок бензобака — рядом с заливной горловиной.

Партнером АВТОВАЗа в этом проекте выступает компания «Альтернативные топливные системы», которая специализируется на переоборудовании бензиновых автомобилей в битопливные. Она располагает необходимыми производственными мощностями для серийного выпуска двухтопливной Весты.

LADA Vesta CNG

В этом году должны сделать около 600 машин, которые планируют продавать преимущественно корпоративным клиентам. Гарантийные условия, периодичность и стоимость технического обслуживания — как у обычной Весты.

Цены уже известны. Если Веста 1.6 в исполнении Classic+Start стоит 570 900 рублей, то версия CNG — 600 900 рублей. Между тем переоборудование машины в заводских условиях обходится в 170 000 рублей. Из этих затрат государство компенсирует производителю 140 000 рублей, поэтому конечный потребитель переплачивает всего 30 000 рублей, которые можно «отбить» довольно быстро при активной эксплуатации.

LADA Vesta CNG

Веста CNG Comfort оценена в 628 900 рублей, Веста CNG Lux — в 691 900 рублей, а Веста CNG Luxe + MMS — в 715 900 рублей. Дилеры уже принимают заказы на новую модификацию Весты.

Рынок очень ждет битопливный Ларгус, о чем сегодня говорили и в Минэнерго. Найдет спрос и битопливная Лада 4х4. Но до Ларгуса CNG дело дойдет только в следующем году. Когда настанет черед Лады 4х4, а также Гранты — пока неизвестно.

Главная проблема в развитии рынка машин на сжатом газе — слабая сеть заправок: чуть более 300 АГНКС на всю страну! По планам нефтегазовых компаний, в текущем году будет дополнительно построено и реконструировано около 50 объектов газозаправочной инфраструктуры. По прогнозам Минэнерго России, к 2020 году количество АГНКС в стране должно увеличиться на 500 штук (по сравнению с 2013 годом). В Москве, например, лишь четыре АГНКС — и все расположены на МКАДе. Не наездишься заправляться…