В Ульяновске будут собирать автобусы на шасси Isuzu

В рамках выставки «Иннопром» правительство Ульяновской области и компания «СИМАЗ» подписали меморандум о взаимопонимании с японской Isuzu. Соглашение предусматривает организацию сборки автобусов малого класса на японских шасси.

Городской вариант автобуса

Помните старые маршрутки Богдан украинского производства? В их основе были грузовые шасси Isuzu. Теперь подобные машины будут делать и в России: правительство Ульяновской области, СИМАЗ и российский офис Isuzu подписали меморандум о намерениях по производству автобусов малого класса.

Автобусы будут собираться на мощностях СИМАЗа, завод намерен использовать собственные комплектующие. В России планируется собирать автобусы двух версий — городского и междугороднего классов. Основой для автобусов станет шасси Isuzu ELF 9.5 (NQR90L), на котором базируются легкие грузовики японской компании.

Междугородный автобус

Продажи автобусов планируют начать в конце этого или начале следующего года. В первый год работы в России соберут около 500 автобусов, причем продавать их будут как дилеры СИМАЗа, так и японской компании.

По словам представителей российского завода, у городского автобуса высокие потолки и увеличенное расстояние между сиденьями. Сиденье водителя оснащено пневмоподвеской. А также кузов с высокой коррозионной стойкостью.

Водительское кресло будет оснащено пневмоподвеской

Междугородные автобусы оснастят двигателями с высоким ресурсом, которые полностью соответствуют всем стандартам безопасности и экологическим требованиям. В салоне будут установлены сиденья повышенной комфортности, оснащенные интегрированными ремнями безопасности.

Isuzu показывает высокую динамику продаж на российском рынке: за четыре месяца они выросли более чем в два раза (350 единиц). У Isuzu есть собственный завод в Ульяновске, который собирает тяжелые грузовики С- и Е-серий. Предприятие планирует выйти на производство 400–500 грузовиков в год.





показывает высокую динамику продаж на российском рынке: за четыре месяца они выросли более чем в два раза (350 единиц). У есть собственный завод в Ульяновске, который собирает тяжелые грузовики С- и Е-серий. Предприятие планирует выйти на производство 400–500 грузовиков в год. В этом году пикап Isuzu D-Max претендовал на Гран-при журнала «За рулем» в номинации «Коммерческие автомобили и пикапы». Он оказался на втором месте, пропустив вперед лишь более свежий Fiat Fullback.

Фото: Isuzu