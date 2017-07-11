Новый УАЗ Профи превратился в гибрид

Российский автогигант представил прототип грузовика с гибридной силовой установкой, объединяющей двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Серийными такие машины должны стать в 2020 году.

Ульяновский автозавод на выставке «Иннопром» показал концепт грузовика с гибридной силовой установкой. Она объединяет в себе бензиновый двигатель внутреннего сгорания, электромотор мощностью 105 кВт (143 л.с.), стартер-генератор и высоковольтную батарею. Также применение такой системы потребовало установки устройств распределения и трансформации электроэнергии. Прототип, базой для которого послужил коммерческий УАЗ Профи, был разработан в научно-техническом центре совместно с специалистами ФГУП «НАМИ».

Кроме гибридной силовой установки на прототипе установлен перспективный комплекс активной безопасности ADAS, включающий системы предупреждения об уходе с полосы движения, распознавания знаков, пешеходов и светофоров и активный круиз-контроль. По словам представителей завода, после доработок автомобили с такой системой смогут иметь второй и третий классы автономности (оба подразумевают наличие водителя в машине, который в любой момент может взять управление на себя).

На Ульяновском заводе говорят, что запас хода у гибридного автомобиля составляет до тысячи километров, а расход топлива при полной загрузке (1500 кг) не будет превышать 7 литров на 100 километров. Серийные модели планируется оснащать батареями, заряжать которые можно как от сетей с переменным, так и с постоянным током.

УАЗ планирует передать первые гибридные Профи в опытную эксплуатацию в 2019 году. Как заявил генеральный директор завода Вадим Швецов, данный проект реализуется совместно с компанией «Россети», которая постепенно переводит свою технику на альтернативные источники питания. Серийное производство гибридных автомобилей на УАЗе планируют начать в 2020 году.

УАЗ Профи — грузовик полной массой до 3,5 т, в Ульяновске его позиционируют в качестве конкурента ГАЗели. Автомобиль, как ожидается, будет представлен в сентябре, тогда же стартует его серийное производство.





В начале июля Ульяновский автозавод объявил о самом масштабном отзыве своих автомобилей: дилеры проверят тормозную систему у 70 тысяч внедорожников УАЗ Патриот, а также на грузовых моделях Пикап и Карго.

Фото: УАЗ