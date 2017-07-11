Ездит, плавает, летает: в России создали уникальную амфибию

Российское предприятие построило амфибию, которая способна перемещать по земле, воздуху и воде. Прототип оснащен электрической силовой установкой.

В то время как другие производители пытаются совместить в одном транспортном средстве самолет и автомобиль, российское НПО «Авиационно-космические технологии» создало уникальную амфибию, которая может ездить по земле, плавать и летать.

В компании работают сразу над несколькими проектами техники, которая может перемещаться как по суше, так и по воздуху, все они объединены общим названием «бегалет». Проект уникальной амфибии получил имя БОРТС (бегалет оперативной разведки трех стихий) Тритон.

Тритон длиной 2,95 метра рассчитан на двух пассажиров. Он оснащен электрическим двигателем и блоком батарей. Двигатель приводит в движение винт, находящийся позади сидений. По земле Тритон способен проехать до 100 километров с максимальной скоростью до 100 км/ч. На воде транспортное средство работает по принципу аэроглиссера, а летает благодаря конструкции «мягкого крыла» (аналог — мотопараплан). Запас хода на воде и воздухе составляет 400 км, максимальная высота полета равна 4200 метрам.

Полные технические характеристики Тритона будут рассекречены в рамках авиасалона МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля. В настоящее время разработчики ищут заказчиков, которым могла бы пригодиться такая амфибия. Кроме того, для практических испытаний представители НПО «Авиационно-космические технологии» намерены добраться на Тритоне от Эльбруса до Москвы.

Тритоном вполне могут заинтересоваться в Фонде перспективных исследований (ФПИ). В январе этого года он объявил конкурс на создание компактного летательного аппарата с вертикальным взлетом, управлять которым было бы также просто, как автомобилем.



Проектами летающих автомобилей занимаются и крупные концерны. Так, аэрокосмический холдинг Airbus совместно с ателье Italdesign представил свое виденье летающего автомобиля с модульной конструкцией.

Фото: НПО «Авиационно-космические технологии»