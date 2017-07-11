Убытки Tesla не помешали Маску заработать больше всех

Компенсация главы компании Tesla Илона Маска по итогам работы в 2016 году составила 1,34 млрд долларов. Это сделало его самым высокооплачиваемым топ-менеджером в американской автомобильной индустрии.

Илон Маск любит публично заявлять о том, что он не получает ни копейки зарплаты, работая на должности генерального директора. Ему положен минимальный оклад, предусмотренный законодательством Калифорнии, но и от него он отказывается.

Но в финансовых документах производителя электрокаров за 2016 год (компания публичная, потому обязана раскрывать всю информацию) есть данные о том, что компенсация Маска по итогам работы за год составила 1,34 млрд долларов. Это на 3,8 млн процентов (!) больше, чем он получил в 2015 году. И это при том, что компания каждый год показывает растущие убытки (в прошлом году они превысили 900 млн долл.) и единственное, чем может похвастаться, так это растущими объемами заказов на электромобили.

Tesla Model X

В компании поспешили объяснить, что данная сумма является реализованным опционом на акции. Маск получил его в 2012 году, когда возглавил «Теслу». Реализовать опцион он мог только в случае достижения ключевых задач. По мнению акционеров и совета директоров компании, с задачей он справился — было запущено производство кроссовера Model X, появились прототипы Model 3, а производственные мощности компании расширились до перспективных 100 тысяч автомобилей в год.

Если представить, что Маск справился бы с поставленными задачами в первый год работы, то его вознаграждение составило бы всего 70 млн долларов, но за пять лет акции «Теслы» значительно выросли в цене, отсюда и появилась такая фантастическая сумма. Представитель Маска заявил, что тот был вынужден продать акции на сумму 593 млн долларов для того, чтобы заплатить налоги с данной компенсации.

Помимо компенсации Tesla подарила Маску и первый серийный экземпляр Model 3

Как бы то ни было, но убыточная компания пусть и своим акционерным капиталом, а не наличными, сделала Маска самым высокооплачиваемым топ-менеджером в автомобильной отрасли. По итогам 2016 года на втором месте по доходам находится глава производителя компонентов TS Connective Томас Линч, который получил от компании 32,1 млн долл. На третьем — бывший генеральный директор Ford Motor Co. Марк Филдс, которому компания выплатила за 2016 год 16 млн долларов.

Помимо автомобильного проекта и аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск владеет компанией, которая намерена создать сеть туннелей под крупными городами. Это, по мнению Маска, позволит полностью избавить мегаполисы от пробок.

Илон Маск владеет компанией, которая намерена создать сеть туннелей под крупными городами. Это, по мнению Маска, позволит полностью избавить мегаполисы от пробок. Кроме легковых автомобилей и кроссоверов Tesla решила создать еще и электрический седельный тягач. Его обещают показать осенью.

Фото: CNBS, Tesla