Убытки Tesla не помешали Маску заработать больше всех

Илон Маск любит публично заявлять о том, что он не получает ни копейки зарплаты, работая на должности генерального директора. Ему положен минимальный оклад, предусмотренный законодательством Калифорнии, но и от него он отказывается.
Но в финансовых документах производителя электрокаров за 2016 год (компания публичная, потому обязана раскрывать всю информацию) есть данные о том, что компенсация Маска по итогам работы за год составила 1,34 млрд долларов. Это на 3,8 млн процентов (!) больше, чем он получил в 2015 году. И это при том, что компания каждый год показывает растущие убытки (в прошлом году они превысили 900 млн долл.) и единственное, чем может похвастаться, так это растущими объемами заказов на электромобили.
В компании поспешили объяснить, что данная сумма является реализованным опционом на акции. Маск получил его в 2012 году, когда возглавил «Теслу». Реализовать опцион он мог только в случае достижения ключевых задач. По мнению акционеров и совета директоров компании, с задачей он справился — было запущено производство кроссовера Model X, появились прототипы Model 3, а производственные мощности компании расширились до перспективных 100 тысяч автомобилей в год.
Если представить, что Маск справился бы с поставленными задачами в первый год работы, то его вознаграждение составило бы всего 70 млн долларов, но за пять лет акции «Теслы» значительно выросли в цене, отсюда и появилась такая фантастическая сумма. Представитель Маска заявил, что тот был вынужден продать акции на сумму 593 млн долларов для того, чтобы заплатить налоги с данной компенсации.
Как бы то ни было, но убыточная компания пусть и своим акционерным капиталом, а не наличными, сделала Маска самым высокооплачиваемым топ-менеджером в автомобильной отрасли. По итогам 2016 года на втором месте по доходам находится глава производителя компонентов TS Connective Томас Линч, который получил от компании 32,1 млн долл. На третьем — бывший генеральный директор Ford Motor Co. Марк Филдс, которому компания выплатила за 2016 год 16 млн долларов.
- Помимо автомобильного проекта и аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск владеет компанией, которая намерена создать сеть туннелей под крупными городами. Это, по мнению Маска, позволит полностью избавить мегаполисы от пробок.
- Кроме легковых автомобилей и кроссоверов Tesla решила создать еще и электрический седельный тягач. Его обещают показать осенью.