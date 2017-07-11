Автомобиль не просто роскошный, но и под завязку оснащен навороченными функциями. Электронных помощников в нем насчитывается более сорока! А еще с 2018 года премиум-седан получит функции автопилотирования.

Мировая премьера флагманской модели четвертого поколения состоялась на выставке-конференции Audi Summit в Барселоне. Автомобиль создан в соответствии с девизом компании- «Превосходство высоких технологий», и с этим не поспоришь! В нем уже изначально заложена возможность установки автоматических систем, таких как автоматическая парковка и заезд в гараж, а также робот подменит водителя в транспортных пробках. Эти системы компания будет внедрять постепенно, начиная с 2018 года.

Обновлен дизайн кузова — шестиугольная решетка радиатора придает автомобилю более агрессивный вид, обновлена оптика. В автомобиле эффектные матрично-светодиодные фары с системой лазерного света. Машина способна создать динамическую световую графику в тот момент, когда водитель подходит к ней или отходит. Седан стал выглядеть еще внушительнее, причем как в стандартном исполнении (при длине 5,17 м), так и в удлиненном на 13 см варианте Audi A8 L.

Внутреннее пространство по габаритам сравнимо с небольшой гостиной. Небольшой — для комнаты, а для автомобиля пространство просто огромное. А сколько всего предусмотрено здесь для пассажиров задних сидений! Для удлиненной версии доступно комфортное кресло с четырьмя вариантами регулировок и опорой для ступней. Пассажирам задних сидений предложат обогрев или массаж ступней. Блок управления настройками массажера вмонтирован в спинку переднего пассажирского кресла. Кроме того, пассажиры могут под свои потребности и вкусы настроить освещение салона, массажные функции сидений и даже осуществлять приватные телефонные звонки. Пульт управления всем этим хозяйством выглядит как смартфон, он съемный и находится в центральном подлокотнике.

В центре приборной панели располагается сенсорный дисплей, который в спящем состоянии полностью сливается с ее поверхностью. Все волшебным образом преображается, как только автомобиль открывается: тут же на дисплее появляется пользовательский интерфейс.

Управлять функциями автомобиля можно не только прикосновением пальца, но и голосом, а навигационная система способна самообучаться, руководствуясь пройденным маршрутом.

Одно из прорывных решений — система динамически полноуправляемого шасси, обеспечивающая сочетание по-спортивному точной управляемости с идеальной стабильностью. Передаточное отношеное рулевого управления является функцией от скорости движения. Задние колеса тоже активны, они подруливают в зависимости от скорости движения.

Полноактивная подвеска Audi AI active suspension — также одна из важных новых технических решений, применяемых в автомобиле. Она способна увеличивать или уменьшать дорожный просвет в отдельности для каждого колеса при помощи электрических актуаторов. Совместно с системой pre sense 360° это позволяет молниеносно приподнять автомобиль при неизбежности бокового столкновения. Благодаря этому снижается тяжесть последствий аварии для водителя и пассажиров.

Новый Audi A8 в Германии будет представлен в двумя обновленными турбированными двигателями V6: дизельным 3.0 TDI мощностью 286 л. с и бензиновым 3.0 TFSI мощностью 340 л. с. Позже появятся также восьмицилиндровые 4.0 TDI (435 л.с.) и 4.0 TFSI (460 л.с.). В топовой комплектации автомобиль получит еще и 6,0-литровый W12.

Бортовая сеть нового А8 имеет напряжение 48 вольт. Стартер объединен с генератором, а технология «мягкого гибрида» с расширенной функцией старт-стоп и обновленной системой рекуперации позволяет снизить расход топлива на 0,7 литра на 100 км, в реальных условиях движения.

Также будет представлена версия Audi A8 L e-tron quattro с мощным гибридным приводом plug-in hybrid с возможностью подзарядки от внешнего источника. Суммарная мощность двигателя 3.0 TFSI и электромотора достигает 449 л. с., а общий крутящей момент силовой установки — 700 Н·м. Литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает запас энергии, достаточный приблизительно для 50 км пробега в режиме использования исключительно электрической тяги. За доплату предложат панель беспроводной индукционной зарядки мощностью 3,6 кВт, которая устанавливается на полу гаража и индукционным способом передает энергию к обмотке принимающего контура в автомобиле.

Выпускают Audi A8 и Audi A8 L в немецком Неккарзульме, первые машины появятся в продаже уже осенью 2017 года. Цены на автомобиль стартуют с 90 600 евро, а на удлиненную версию — с 94 100 евро. В Россию автомобиль привезут в конце этого года.

Недавно мы рассказывали, как работает в автомобиле функция массажа ног. Рассказ подкрепляется симпатичным видеороликом, участником которого стал Человек-паук.

Ранее компания Audi поделилась тем, как создавался кузов флагманского седана А8. В кузове «восьмерки» используется алюминиевый сплав в сочетании с углепластиком.

Фото: Audi