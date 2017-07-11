УАЗы вьетнамской сборки?! Бывает и такое

Компания Sollers планирует открыть сборочное производство во Вьетнаме, где будет собирать внедорожники и коммерческие модели УАЗ. Первые машины местной сборки могут появиться уже в 2018 году.

«Соллерс», которому, в том числе, принадлежит и Ульяновский автозавод, хочет открыть сборочное производство во Вьетнаме. Там планируют собирать внедорожники и коммерческие УАЗы.

В настоящее время в компании ждут одобрения бизнес-плана от властей Вьетнама. «Министерство промышленности Вьетнама рассматривает наш бизнес-план. Поэтому как только мы получим положительное решение вопроса, тогда у нас пойдет первая стадия, связанная с использованием квоты по импорту автомобилей», — заявил глава Sollers и генеральный директор УАЗа Вадим Швецов агентству «Интерфакс» на выставке «Иннопром-2017».

По его словам, межправительственное соглашение предусматривает поэтапную реализацию проекта с постепенной локализацией и промсборкой. Швецов добавил, что на первоначальном этапе УАЗ планирует экспортировать во Вьетнам готовую продукцию, а затем перейти к промсборке на месте.

УАЗ предполагает запустить сборку автомобилей во Вьетнаме уже в 2018 году, но все упирается в отсутствие согласования от правительства этой страны. Как только оно будет получено, завод тут же «начнет двигаться по этому направлению».

Однако о полномасштабном производстве автомобилей УАЗ во Вьетнаме вести речь пока рано: глава «Соллерса» говорит, что вначале УАЗ должен захватить долю на местном рынке, а затем уже развивать промышленность в этой стране.

Напомним, что межправительственное соглашение между Россией и Вьетнамом было подписано в 2015 году. Оно, в частности, предполагает организацию во Вьетнаме крупноузловой сборки автомобилей УАЗ.

  • Соглашение между Россией и Вьетнамом позволяет российским автозаводам беспошлинно ввести 2500 готовых машин в течение трех лет и не платить таможенные сборы за ввоз 13 500 машинокомплектов в течение пяти лет.

  • Компания Renault уже экспортирует готовые автомобили во Вьетнам. Из России туда поставляются кроссоверы Duster.

Фото: УАЗ

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Комментарии (7)

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Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить!! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылкассылка

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0

Легендарному внедорожнику! — достойное будущее! Он и там в теплых странах вылезет из любой грязи, и проедет там где и дорог то нет!

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+2
Михайлов Иван

Правда, при ДТП водителя убьет, но вьетнамцев же нам не жалко...
Да что там — своих тоже не жалко.
УАЗ — убивает вас.

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0

А слабо в Мексике зпаод открыть и США завалить гробоУАЗами?
Видимо, слабо.

Надо бы вьетнамским властям показать краш-тесты УАЗов — они мигом расхотят это у себя производить:)

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-3
Каплан Илья

Хвалить это г...может только недалекий.... Я начал с ГАЗ 67,69,469,452,собирал и разбирал до винтика,тошниловка,а не авто:ремонтируешь,чуть прокатился ,опять надо лезть с гаечными ключами...каждый день,что то новое... А про ржавчину вообще молчу! Этот завод держиться только за СЧЕТ НАВЯЗЫВАНИЯ СВОЕГО ХЛАМА СИЛОВЫМ ВЕДОМСТВАМ И БЮДЖ, КОНТОРАМ!Если б не они,он давено бы канул в ...

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-2
САМОДЕЛКИН ПАЛЫЧ

Ой свистунов, куда там лез с гаечным ключом? У нас в Вербилках до сих пор один мужик на 69 гоняет каждый день, забот нет! 3 предохранителя. Танк а не машина.

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0
Михайлов Иван

У мужика три предохранителя от УАЗа?
Алкоголизм, инвалидность и пивное пузо?
Он из-за этого всего в УАЗ не влезает, что ли?

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0