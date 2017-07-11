УАЗы вьетнамской сборки?! Бывает и такое

Компания Sollers планирует открыть сборочное производство во Вьетнаме, где будет собирать внедорожники и коммерческие модели УАЗ. Первые машины местной сборки могут появиться уже в 2018 году.

«Соллерс», которому, в том числе, принадлежит и Ульяновский автозавод, хочет открыть сборочное производство во Вьетнаме. Там планируют собирать внедорожники и коммерческие УАЗы.

В настоящее время в компании ждут одобрения бизнес-плана от властей Вьетнама. «Министерство промышленности Вьетнама рассматривает наш бизнес-план. Поэтому как только мы получим положительное решение вопроса, тогда у нас пойдет первая стадия, связанная с использованием квоты по импорту автомобилей», — заявил глава Sollers и генеральный директор УАЗа Вадим Швецов агентству «Интерфакс» на выставке «Иннопром-2017».

По его словам, межправительственное соглашение предусматривает поэтапную реализацию проекта с постепенной локализацией и промсборкой. Швецов добавил, что на первоначальном этапе УАЗ планирует экспортировать во Вьетнам готовую продукцию, а затем перейти к промсборке на месте.

УАЗ предполагает запустить сборку автомобилей во Вьетнаме уже в 2018 году, но все упирается в отсутствие согласования от правительства этой страны. Как только оно будет получено, завод тут же «начнет двигаться по этому направлению».

Однако о полномасштабном производстве автомобилей УАЗ во Вьетнаме вести речь пока рано: глава «Соллерса» говорит, что вначале УАЗ должен захватить долю на местном рынке, а затем уже развивать промышленность в этой стране.

Напомним, что межправительственное соглашение между Россией и Вьетнамом было подписано в 2015 году. Оно, в частности, предполагает организацию во Вьетнаме крупноузловой сборки автомобилей УАЗ.

Соглашение между Россией и Вьетнамом позволяет российским автозаводам беспошлинно ввести 2500 готовых машин в течение трех лет и не платить таможенные сборы за ввоз 13 500 машинокомплектов в течение пяти лет.





Компания Renault уже экспортирует готовые автомобили во Вьетнам. Из России туда поставляются кроссоверы Duster .

Фото: УАЗ