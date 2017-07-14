Гонка звезд «За рулем» 2017: видеотрансляция

Старт очередной Гонки звезд «За рулем» будет дан в 15:00 мск 15 июля. По уже сложившейся традиции мы приглашаем читателей «За рулем.РФ» поболеть за автоспортсменов прямо на нашем сайте. Для тех же, кто захочет посетить подмосковный автодром Moscow Raceway, напоминаем, что вход на трибуны бесплатный.

Гонка звезд «За рулем» — одно из самых зрелищных событий российского автоспорта, которое в прошлом году впервые с 1978 года прошло на асфальте, а не на льду. Как и год назад, на автодроме Moscow Raceway в этот раз выступят именитые гонщики, добившиеся успеха в разных дисциплинах автоспорта. Причем среди быстрых пилотов есть и представительницы прекрасного пола. Хотите стать свидетелем того, как сильнейшие взойдут на пьедестал почета? Можете сделать это как на трибунах подмосковного автодрома, так и на нашем сайте.

Онлайн-трансляция стартует в 15:00 и продлится до 23:00, когда закончится четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge.

Желаем приятного просмотра!

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