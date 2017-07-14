Гонка звезд «За рулем» 2017: видеотрансляция Старт очередной Гонки звезд «За рулем» будет дан в 15:00 мск 15 июля. По уже сложившейся традиции мы приглашаем читателей «За рулем.РФ» поболеть за автоспортсменов прямо на нашем сайте. Для тех же, кто захочет посетить подмосковный автодром Moscow Raceway, напоминаем, что вход на трибуны бесплатный. Гонка звезд и Лада Калина Завтра стартует гонка на призы журнала «За рулем». Вспоминаем любопытные и памятные детали из ее прошлого. Трактористы из Конакова заработали на музыкальном фестивале по 500 тысяч рублей Недалеко от этого города прошел фестиваль «Нашествие-2017». Во время его проведения не на шутку разгулялась стихия, в результате подъезды к площадке, где проводился фестиваль, так размыло, что выбраться легковым автомобилям можно было только с помощью тракторов. Однако за ними еще приходилось стоять в очереди.