Гонка звезд «За рулем» 2017: видеотрансляция

Гонка звезд «За рулем» — одно из самых зрелищных событий российского автоспорта, которое в прошлом году впервые с 1978 года прошло на асфальте, а не на льду. Как и год назад, на автодроме Moscow Raceway в этот раз выступят именитые гонщики, добившиеся успеха в разных дисциплинах автоспорта. Причем среди быстрых пилотов есть и представительницы прекрасного пола. Хотите стать свидетелем того, как сильнейшие взойдут на пьедестал почета? Можете сделать это как на трибунах подмосковного автодрома, так и на нашем сайте.
Онлайн-трансляция стартует в 15:00 и продлится до 23:00, когда закончится четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge.
Желаем приятного просмотра!