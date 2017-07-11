В Ижевске хотят снова делать мотоциклы

Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. Причем стоит задача не просто возродить производство, но и вывести его на современный уровень.

Модели мотоциклов Юпитер и Планета производственного объединения Ижмаш
Модели мотоциклов Юпитер и Планета производственного объединения Ижмаш

Четыре года назад предприятие «Ижмаш» находилось в предбанкротном состоянии, в 2013-м оно было преобразовано в концерн «Калашников», куда пришли частные инвесторы, которые приобрели 49% акций предприятия, 51% остается за Ростехом. Поэтому лучше всех знает о перспективах предприятия глава Ростеха Сергей Чемезов. В интервью агентству ТАСС он неожиданно озвучил план восстановления мотоциклетного производства и напомнил о популярном в свое время байке Иж Планета. Этот мотоцикл выпускали на Ижмаше в 60-х годах прошлого века, сейчас на заводе мотоциклы не производят. Чемезов отметил, что стоит задача не просто возродить выпуск мототехники, но и вывести ее на новый уровень. Это значит, что выпускать собираются не устаревшие модели, а современные и конкурентоспособные.

Ростех нацелен на выпуск преимущественно военной продукции, но перед госкорпорацией стоит задача постепенно увеличивать долю гражданских товаров на фоне новой программы перевооружения на период до 2020 года, которая подразумевает снижение военного госзаказа.

Сергей Чемезов признался, что сам начинал ездить на отцовском мотоцикле Иж-49, по сути, копии немецкого DKW, но по молодости лет разбил его вдребезги.

Фото: Евгений Загуляев/ТАСС

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Комментарии (18)

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Ребят, бросайте курить!! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую ссылкассылка

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0

«Чемезов отметил, что стоит задача не просто возродить выпуск мототехники, но и вывести ее на новый уровень. Это значит, что выпускать собираются не устаревшие модели, а современные и конкурентоспособные. » — ага, а на деле в лучшем случае будут к китайским рамам прикручивать китайские моторы и китайские же колеса...

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+1
Слава

Можно еще начать выпуск паровозов, утюгов на углях, утюгов на спирту, утюгов на газу, граммофонов, патефонов, и тд. и вывести все на новый уровень.

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0

Сидят чукчи у моря: — Смотри — самолёт полетел! — Да-а-а! Наверное правительственный. — Нет. — Почему? — Мотоцикла впереди нету.

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0

Даёшь отечественный мотопром!
Комсомольцы — на мотоцикл!

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+1

Давайте-давайте!!!! Нужно возрождать мотоциклы в России. Тем более сегодня эта тема популярна

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+2

Где собираются возрождать? оборудование давным-давно порезано и сдано в металлолом, корпуса мотопроизводства проданы всяким ИП и ООО и сейчас там «шанхай». Хотя я лично не против организации производства отечественных мотоциклов, для начала можно наладить сборку китайских мотоциклов, только как минимум среднекубатурных, а потом постепенно и к своим разработкам придем.

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0
Безымянный

И хорошо, что порезано и сдано в металлолом. Так хотя бы для производства мотоциклов новое завезут.

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0
Зимин Влад

Ну сейчас максимум, это сборку китайских мотиков организуют, до полноценного производства еще очень далеко((( Кстати как у вас там на Тагазе оборудование цело или то же в чермете?

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0
Безымянный

Точно не знаю. Скорее всего в чермете.

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0
Зимин Влад

Печально. То же неплохой завод угробили(((

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0
Безымянный

Я 4 года проработал на предшественнике Тагаза — автосборочном производстве на заводе Красный Аксай. С теми кто замутил этот бизнес иного конца ждать было нельзя. Причина того, что,Тагаз загнулся проста и банальна ссылкассылка

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0

Нет уже трансмиссий, нет моторов. В китае всё покупать собрался? Если основные узлы хоть в перспективе будут местные — ок. Он наехал на шведа за антилокализацию, вот пусть сам и попробует «подать пример».

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+2
Грипал Петя

Что интересно, уралы производят по сей день и успешно продают в штатах. ссылкассылка

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0
Азаров Владимир

Что там успешного то? несколько десятков проданных в США мотоциклов? А как «на коленке» производят эти Уралы Вы видели? На ю-туб посмотрите, кустарщина какая то!!!

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0

Правильно! Когда простейший ВАЗик будет стоить за лям, проплаченные путриоты начнут рассказывать, что мотоцикл с коляской — хорошая замена семейному авто:)

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-2
Каплан Илья

А без коляски будет GT или GTI
И главное потом пообсуждать привод- цепь, ремень, резинка от трусов, и тд.

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0
Винод

Точняк:)

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0