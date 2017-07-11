В Ижевске хотят снова делать мотоциклы

Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. Причем стоит задача не просто возродить производство, но и вывести его на современный уровень.

Модели мотоциклов Юпитер и Планета производственного объединения Ижмаш

Четыре года назад предприятие «Ижмаш» находилось в предбанкротном состоянии, в 2013-м оно было преобразовано в концерн «Калашников», куда пришли частные инвесторы, которые приобрели 49% акций предприятия, 51% остается за Ростехом. Поэтому лучше всех знает о перспективах предприятия глава Ростеха Сергей Чемезов. В интервью агентству ТАСС он неожиданно озвучил план восстановления мотоциклетного производства и напомнил о популярном в свое время байке Иж Планета. Этот мотоцикл выпускали на Ижмаше в 60-х годах прошлого века, сейчас на заводе мотоциклы не производят. Чемезов отметил, что стоит задача не просто возродить выпуск мототехники, но и вывести ее на новый уровень. Это значит, что выпускать собираются не устаревшие модели, а современные и конкурентоспособные.

Ростех нацелен на выпуск преимущественно военной продукции, но перед госкорпорацией стоит задача постепенно увеличивать долю гражданских товаров на фоне новой программы перевооружения на период до 2020 года, которая подразумевает снижение военного госзаказа.

Сергей Чемезов признался, что сам начинал ездить на отцовском мотоцикле Иж-49, по сути, копии немецкого DKW, но по молодости лет разбил его вдребезги.

Фото: Евгений Загуляев/ТАСС