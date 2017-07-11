Новые льготы при покупке авто в кредит

Кабмин РФ изменил порядок предоставления субсидий на автокредиты и лизинг по спецпрограммам «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело».

Согласно документу, размещенному на сайте Кабмина, повышенными скидками по программе автокредитования смогут воспользоваться лишь те покупатели, у которых двое или более несовершеннолетних детей (программа «Семейный автомобиль»), а также те, кто покупает автомобиль в первый раз (программа «Первый автомобиль»). По этим двум программам в 2017 году можно получить скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Приобрести можно транспортное средство, собранное в России в 2016–2017 годах, стоимостью не дороже 1,45 млн рублей. В документе специально оговаривается, что претенденты на «Первый автомобиль» должны иметь водительское удостоверение и справку из бюро кредитных историй о том, что в 2017 году они не заключали других кредитных договоров на приобретение автомобиля.

В планах Минпромторга по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» реализовать не менее 58,35 тыс. машин в кредит по льготной ставке. На компенсацию скидок выделено 3,75 млрд рублей.

Изменения коснулись и программы льготного лизинга, которая распространяется на коммерческий транспорт. Эту программу государство продолжит и в 2017 году, а также расширит: гражданам и организациям, заключающим договор лизинга магистральных седельных тягачей по программам «Российский тягач», а также сельскохозяйственным товаропроизводителям — по программе «Российский фермер» и представителям малого и среднего бизнеса по программе «Свое дело» предоставят дополнительную единовременную скидку в размере 12,5%.

По этой новой адресной программе планируется реализовать не менее 27,3 тыс. единиц техники различного назначения. На нее также выделено 3,75 млрд рублей.

Всего в 2017 году на дополнительные меры поддержки автомобильной отрасли правительство перечислит 62,3 млрд рублей.

В России растут продажи легковых и легких коммерческих автомобилей: в июне 2017 года они увеличились сразу на 15%, причем активнее всего растут продажи бюджетников, во многом благодаря программам господдержки, которые распространяются только на масс-сегмент.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС