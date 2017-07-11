В деле о гонках на Гелендвагене появился новый фигурант

Он сам явился к следователю, сообщает ГУ МВД Москвы. Все это время 20-летний москвич скрывался у родственников на Северном Кавказе.

Еще во время расследования скандального инцидента полиция знала, что нарушителей было пятеро, один из фигурантов сразу же уехал к родственникам на Юг России и был объявлен в федеральный розыск. Полицейские даже ездили в командировку к дому, где он, по оперативным данным, скрывался, но не застали его на месте, сообщает РИА Новости. Оперативникам удалось убедить родственников подозреваемого, что ему лучше сдаться добровольно, и он 10 июля все-таки прибыл в Москву и явился для проведения следственных действий.

Роль этого человека в скандальном происшествии не такая уже и безобидная. Как ранее писало издание Life.ru, об этом участнике рассказал на допросе в 2016 году сам Руслан Шамсуаров, заявивший, что трансляцию гонки на Перископе вел Мага (Магомед Тетерашвили), более того, именно он уговорил молодых людей на авантюру.

Фото: YouTube

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Комментарии (3)

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Зрите глыбже! Система, массово выплевывающая в Свет Эпилептиков с могучими Правами — безнадежна...

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Зачем бесконечно напоминать эту историю про гонки. Забвение — это хорошее наказание за публичное нарушение правил.

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