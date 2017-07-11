В деле о гонках на Гелендвагене появился новый фигурант

Еще во время расследования скандального инцидента полиция знала, что нарушителей было пятеро, один из фигурантов сразу же уехал к родственникам на Юг России и был объявлен в федеральный розыск. Полицейские даже ездили в командировку к дому, где он, по оперативным данным, скрывался, но не застали его на месте, сообщает РИА Новости. Оперативникам удалось убедить родственников подозреваемого, что ему лучше сдаться добровольно, и он 10 июля все-таки прибыл в Москву и явился для проведения следственных действий.
Роль этого человека в скандальном происшествии не такая уже и безобидная. Как ранее писало издание Life.ru, об этом участнике рассказал на допросе в 2016 году сам Руслан Шамсуаров, заявивший, что трансляцию гонки на Перископе вел Мага (Магомед Тетерашвили), более того, именно он уговорил молодых людей на авантюру.
- Напомним, скандальные покатушки молодых людей состоялись 22 мая 2016 года. Молодые люди на мощном внедорожнике несколько часов с легкостью уходили от преследования полиции, грубо нарушая правила дорожного движения. Пикантность ситуации была в том, что при этом они вели прямую трансляцию в интернете. С тех пор уже многое произошло: Шамсуаров и Усков были приговорены за оскорбление полицейских к 300 часам обязательных работ каждый и отбыли свое наказание, Маджидов был оправдан, но лихачить так и не перестал и даже привлекался за нарушения ПДД.
- Участницу гонок Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав после систематического нарушения ПДД и неуплату штрафов. Во время суда выяснилось, что девушка страдает эпилепсией и ей противопоказано управление автомобилем.
- Вещественное доказательство — автомобиль Мерседес Гелендеваген был изъят у владельца в пользу государства.
Фото: YouTube