В деле о гонках на Гелендвагене появился новый фигурант

Он сам явился к следователю, сообщает ГУ МВД Москвы. Все это время 20-летний москвич скрывался у родственников на Северном Кавказе.

Еще во время расследования скандального инцидента полиция знала, что нарушителей было пятеро, один из фигурантов сразу же уехал к родственникам на Юг России и был объявлен в федеральный розыск. Полицейские даже ездили в командировку к дому, где он, по оперативным данным, скрывался, но не застали его на месте, сообщает РИА Новости. Оперативникам удалось убедить родственников подозреваемого, что ему лучше сдаться добровольно, и он 10 июля все-таки прибыл в Москву и явился для проведения следственных действий.

Роль этого человека в скандальном происшествии не такая уже и безобидная. Как ранее писало издание Life.ru, об этом участнике рассказал на допросе в 2016 году сам Руслан Шамсуаров, заявивший, что трансляцию гонки на Перископе вел Мага (Магомед Тетерашвили), более того, именно он уговорил молодых людей на авантюру.

Напомним, скандальные покатушки молодых людей состоялись 22 мая 2016 года. Молодые люди на мощном внедорожнике несколько часов с легкостью уходили от преследования полиции, грубо нарушая правила дорожного движения. Пикантность ситуации была в том, что при этом они вели прямую трансляцию в интернете. С тех пор уже многое произошло: Шамсуаров и Усков были приговорены за оскорбление полицейских к 300 часам обязательных работ каждый и отбыли свое наказание, Маджидов был оправдан, но лихачить так и не перестал и даже привлекался за нарушения ПДД.



Участницу гонок Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав после систематического нарушения ПДД и неуплату штрафов. Во время суда выяснилось, что девушка страдает эпилепсией и ей противопоказано управление автомобилем.

Вещественное доказательство — автомобиль Мерседес Гелендеваген был изъят у владельца в пользу государства.



Фото: YouTube