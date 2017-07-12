Обновленный Skoda Rapid: названа дата начала продаж в России

Российское отделение Skoda поделилось информацией о том, когда дилеры начнут продавать обновленный лифтбек Rapid. Уже скоро можно будет познакомиться с машиной «вживую», пройти тест-драйв и оформить заказ.

Skoda Rapid
Skoda Rapid

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Skoda Rapid 2017
Skoda Rapid 2017

Skoda объявила дату продаж обновленного лифтбека Rapid. У дилеров «живые» автомобили появятся уже в конце следующей недели, 22 июля. Именно с этого дня можно будет пройти тест-драйв и оформить заказ на новинку.

Найти внешние отличия обновленной версии с ходу не так уж просто и под силу, наверное, лишь владельцам нынешних Рапидов. У лифтбека немного изменилась передняя оптика, решетка в переднем бампере и оформление противотуманных фар. В салоне обновлена приборная панель, форма дефлекторов вентиляции и блока управления климат-контролем.

Skoda Rapid 2017
Skoda Rapid 2017

Зато у Рапида появились новые опции, которые ранее были недоступны: передний парктроник, биксеноновые фары с автоматическим переключением света с дальнего на ближний, два USB—разъема для подзарядки гаджетов пассажирами второго ряда.

У информационно-развлекательной системы Swing увеличился до 6,5 дюймов экран, а в топовой версии появились функция SmartLink для интеграции со смартфонами. В зависимости от комплектации Skoda Rapid может оснащаться шестью подушками безопасности, системой стабилизации, опциональным датчиком контроля усталости водителя и системой бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой KESSY.

Skoda Rapid 2017
Skoda Rapid 2017

По технической части изменений не произошло: лифтбек по-прежнему будет оснащаться тремя двигателями. Базовым станет 1,6-литровый мотор MPI мощностью 90 л.с., его более мощный вариант развивает 110 л.с. и доступен как с механической коробкой передач, так и с автоматом. Топовая версия оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с. и безальтернативной роботизированной коробкой передач DSG7.

Алексей Почечуев, руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия, отметил в интервью «За рулем.РФ», что богатый функционал обновленного лифтбека с современными мультимедийными системами, возможностью интеграции телефонов и высоким уровнем безопасности идеально подходит для молодых семей, а яркая палитра цветов и интересные детали дизайна позволят сделать эту семейную модель заметной на дороге. Он напоминает, что на обновленный Rapid действует выгодная кредитная программа, доступная покупателям в возрасте от 21 года с общим трудовым стажем от года.

  • Производство обновленных лифтбеков Skoda Rapid для российского рынка началось в июне 2017 года. Калужский завод концерна Volkswagen AG выпускает по 110 автомобилей этой модели в сутки.
  • Цены на Skoda Rapid известны, компания объявила их еще в мае.

Обновленный Skoda Rapid: названа дата начала продаж в России
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Отзывы о Skoda Rapid (3)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Здравствуйте. Машина хорошая. Стильная, экономичная и двигатель неплохой.

Недостатки:

Недостаточный просвет для наших дорог. Машина находится в Казахстане. И самая большая проблема запчастями (даже такие расходные детали щетки стеклоочистителя), все на заказ и дорого. Все это сводит на нет все его преимущество и вызывает сожаление о покупке данной машины.

Комментарий:

Это все наверное упущение производителя и дилера. Винит некого — производитель «Азия-Авто» Казахстан.

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Комментарии (2)

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биксенон....смартлинк....очень актуально для этой машинки, процентов 90% продаж которой барабан актив на ручке 90лысых и не крашенные ручки дверей)))...

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Жаль что Спейсбек так и не решили у нас продавать.

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