Обновленный Skoda Rapid: названа дата начала продаж в России

Российское отделение Skoda поделилось информацией о том, когда дилеры начнут продавать обновленный лифтбек Rapid. Уже скоро можно будет познакомиться с машиной «вживую», пройти тест-драйв и оформить заказ.

Skoda Rapid 2017

Skoda объявила дату продаж обновленного лифтбека Rapid. У дилеров «живые» автомобили появятся уже в конце следующей недели, 22 июля. Именно с этого дня можно будет пройти тест-драйв и оформить заказ на новинку.

Найти внешние отличия обновленной версии с ходу не так уж просто и под силу, наверное, лишь владельцам нынешних Рапидов. У лифтбека немного изменилась передняя оптика, решетка в переднем бампере и оформление противотуманных фар. В салоне обновлена приборная панель, форма дефлекторов вентиляции и блока управления климат-контролем.

Skoda Rapid 2017

Зато у Рапида появились новые опции, которые ранее были недоступны: передний парктроник, биксеноновые фары с автоматическим переключением света с дальнего на ближний, два USB—разъема для подзарядки гаджетов пассажирами второго ряда.

У информационно-развлекательной системы Swing увеличился до 6,5 дюймов экран, а в топовой версии появились функция SmartLink для интеграции со смартфонами. В зависимости от комплектации Skoda Rapid может оснащаться шестью подушками безопасности, системой стабилизации, опциональным датчиком контроля усталости водителя и системой бесключевого доступа в салон и пуска двигателя кнопкой KESSY.

Skoda Rapid 2017

По технической части изменений не произошло: лифтбек по-прежнему будет оснащаться тремя двигателями. Базовым станет 1,6-литровый мотор MPI мощностью 90 л.с., его более мощный вариант развивает 110 л.с. и доступен как с механической коробкой передач, так и с автоматом. Топовая версия оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с. и безальтернативной роботизированной коробкой передач DSG7.

Алексей Почечуев, руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия, отметил в интервью «За рулем.РФ», что богатый функционал обновленного лифтбека с современными мультимедийными системами, возможностью интеграции телефонов и высоким уровнем безопасности идеально подходит для молодых семей, а яркая палитра цветов и интересные детали дизайна позволят сделать эту семейную модель заметной на дороге. Он напоминает, что на обновленный Rapid действует выгодная кредитная программа, доступная покупателям в возрасте от 21 года с общим трудовым стажем от года.