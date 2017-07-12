Производитель Запорожцев (и других марок) оказался на грани краха

Украинский ЗАЗ переживает свои худшие времена: производство автомобилей упало практически до нуля. Сейчас корпорация «УкрАвто», которая владеет предприятием, ищет для него новых инвесторов.

Еще не так давно украинский ЗАЗ (Запорожский автомобильный завод) был загружен практически полностью: здесь выпускали не только массовые Lanos, Vida (копия старого Aveo) и Forza (Chery Bonus), но и собирали автомобили марок Opel и даже Mercedes—Benz. Однако с 2014 года дела на заводе только ухудшаются.

Если раньше предприятие выпускало по 50 тыс. автомобилей в год, то уже в 2014-м объемы производства упали до 13 тыс. машин, а сегодня конвейер предприятия запускается лишь несколько раз в году: в 2016-м ЗАЗ выпустил чуть более 500 автомобилей, из них всего 403 легковых. Кроме того, завод поставляет машинокомплекты для сборки Lanos на египетский завод General Motors.

Ситуация на внутреннем рынке Украины начала немного выправляться, но раньше основные рынки сбыта ЗАЗ находились за пределами страны. Сегодня в России, Казахстане и у других соседей есть собственные сборочные заводы, да и предложить рынку более или менее современный продукт ЗАЗ не в силах. Дошло до того, что предприятие стало заниматься нетипичным для себя бизнесом, например, предлагать услуги перевода технической документации с английского и немецкого языков. Причем не на украинский, а на русский.

Поэтому холдинг «УкрАвто» активно ищет новых партнеров или даже покупателей завода, производственные мощности которого составляют 120 тыс. автомобилей в год. На заводе, как пишет издание AUTO—Consulting, уже побывали представители альянса Renault—Nissan, Hyundai—Kia, PSA, китайских JAC и DongFeng. Однако пока это ни к чему не обязывающие визиты.

Спасти ЗАЗ может подписанное соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это позволило бы выпускать на предприятии автомобили для европейского рынка. Но пока никаких, даже предварительных, соглашений не подписано и есть риск того, что «УкрАвто» просто ликвидирует предприятие.

На российском рынке нишу, которую занимали автомобили, сделанные на ЗАЗе, заняла марка Ravon , поставляющая к нам из Узбекистана слегка перелицованные модели Chevrolet .





, поставляющая к нам из Узбекистана слегка перелицованные модели . Производство на ЗАЗе полностью останавливалось более чем на год. После простоя конвейер впервые запустили в 2015 году. Правда, всего на несколько недель.



Фото: WikiMapia