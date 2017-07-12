В России диски для автомобилей будут печатать на 3D-принтерах

Государство готово поддержать современные технологии в производстве дисков. Например, преференции ждут те компании, которые будут изготавливать колесные диски на 3D-принтерах.

Российские власти готовы поддержать производителей, которые будут делать у нас колесные диски для автомобилей с использованием современных технологий, например методом их печати на 3D—принтерах.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сегодня в России практически отсутствует производство алюминиевых дисков для автомобилей, большинство из них импортируется, а отечественные предприятия поставляют на экспорт лишь сырье.

«Мы заинтересованы в том, чтобы алюминиевые диски производились в России», — заявил Мантуров агентству ТАСС. По его словам, при производстве дисков можно использовать технологии 3D—печати. Для этого необходимо, чтобы российские заводы освоили производство целой номенклатуры порошков для принтеров.

При этом государство готово поддержать такие проекты и создать кластеры производств продукции из алюминия вокруг предприятий, изготавливающих сырье, например, рядом с заводами «Русала» в Красноярском крае, Хакассии и Волгоградской области. Важно, подчеркнул министр, чтобы в России производились изделия из алюминия с добавленной стоимостью, а не только сырье, большая часть которого уходит на экспорт.

Кроме того, Мантуров заявил о необходимости введения обязательной сертификации алюминиевых дисков, для того чтобы пресечь поток контрафакта в страну. По его словам, многие диски зарубежного производства слишком тонкие и не выдерживают эксплуатации. «Они, извините, лопаются, а это вопрос безопасности», — заметил министр.

  • В июне этого года Союз испытательных лабораторий и органов по сертификации (СИЛА) направил первому вице-премьеру Игорю Шувалову письмо, в котором утверждается, что сейчас на рынке присутствует 13 таких подозрительных брендов, продукция которых может представлять потенциальную опасность.

  • В том, чем следует руководствоваться при выборе колесных дисков, разбирался наш автор, который изучил характеристики дисков и нормы, которыми следует обязательно руководствоваться.

Фото: YouTube
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Комментарии (13)

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Мда... почитал комменты некоторых «инженеров-любителей»
Даже и не знаю как обратиться... мужчины, парни, ребята... может поцаны?

В общем почитайте статьи и посмотрите видео по темам:
— Лазерный послойный синтез;
— Селективное лазерное спекание;
— Прямое лазерное спекание.

Там и расказано, и показано про «3D-принтеры» для металла.

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0
Баронин Сергей

Ради бога, оно это могет, вот только покурите ВРЕМЯ изготовления и себестоимость изделия, да ещё не забудьте, что оно требует финишной чистовой обработки.
У нас в стране есть эти чудо-агрегаты, честно скомунизженные ещё до очередного покоренья Крыма. Вот только они все в аэрокосмической промышленности и их график расписан на несколько лет вперёд.
А мантуров такой же ни разу не налюбивший ответственный руководитель как и рогозин. И в промышленности этот социолог шарит ещё меньше, чем каплан в автомобилях.

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0

Была одна контора, которая делала диски, которые не лопались — ВСМПО. Контора-то никуда не делась, но «вернулась к истокам» — целиком занята ГОЗом — бабла на распилах больше.
А про диски из принтера, это или туфта, или (что более вероятно) просто глупость.

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+1

За этими технологиями будущее! Новые материалы приходят на смену старым

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-2
Михайлов Иван

Сказал человек-методичка:)
Что дальше?
«Стальной конь идет на смену крестьянской лошадке!»?
Так с этим вы лет на 80 опоздали:)

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0

Совещание в Минпромторге, фрагмент протокола:

" — Господа наша экономика в *опе! Срочно нужно решение!
— А давайте освоим производство Айфонов!
— Нет, не получится... если мы начнем закупать большие партии Айфонов и выдавать их за произведенные в РФ, то все заметят и будут смеяться над нами(((
— А если автомобили?
— Так пробовали уже выдавать изделия концерна Рено-Ниссан за Лады, даже ромб на ладью меняли... Никто не верит, смеются, пальцем показывают...
 — Да, неприятно получилось... А если колесные диски?
Их много, никто не узнает, что мы их из Китая возим и за напечатанные в России на 3D-принтере выдаем! А деньги на кластеры и прочую нанотехнологическую лабуду попилим как обычно!
Срочно готовьте пресс-релиз!
Ай-да Мантуров, ай да *укин сын!"

Конец фрагмента.

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+1
Каплан Илья

Ошибаешься, у нас например ВСМПО делают хорошие диски, и технологии производства там на заводе передовые. Из полимеров делают самолеты, доказано неоднократно что полимеры могут быть крепче алюминия в 40 раз, а это очень хороший показатель.

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-1
Михайлов Иван

Полимеры, это те, которые прос...ли?:)))
Если ВСМПО такие клевые, зачем Мантуров выделывается?

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-1
Каплан Илья

Новые технологии, тебе до них далеко.

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+1
Михайлов Иван

ВСМПО автомобильные диски уже несколько лет не делает.

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0
Обыватель

Печаль, диски хорошие были, вроде на сайте около года назад видел.

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0

Колесные диски лопаются... А напечатанные на принтере будут крепкими? Что за маразм. За безопасность кто отвечать будет, Мантуров? А двигатели тоже можно печатать? В принципе можно, но с ресурсом 1 минута.

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+2

Очередная фантазия и имитация бурной «нано» деятельности.

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+5