В России диски для автомобилей будут печатать на 3D-принтерах

Государство готово поддержать современные технологии в производстве дисков. Например, преференции ждут те компании, которые будут изготавливать колесные диски на 3D-принтерах.

Российские власти готовы поддержать производителей, которые будут делать у нас колесные диски для автомобилей с использованием современных технологий, например методом их печати на 3D—принтерах.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сегодня в России практически отсутствует производство алюминиевых дисков для автомобилей, большинство из них импортируется, а отечественные предприятия поставляют на экспорт лишь сырье.

«Мы заинтересованы в том, чтобы алюминиевые диски производились в России», — заявил Мантуров агентству ТАСС. По его словам, при производстве дисков можно использовать технологии 3D—печати. Для этого необходимо, чтобы российские заводы освоили производство целой номенклатуры порошков для принтеров.

При этом государство готово поддержать такие проекты и создать кластеры производств продукции из алюминия вокруг предприятий, изготавливающих сырье, например, рядом с заводами «Русала» в Красноярском крае, Хакассии и Волгоградской области. Важно, подчеркнул министр, чтобы в России производились изделия из алюминия с добавленной стоимостью, а не только сырье, большая часть которого уходит на экспорт.

Кроме того, Мантуров заявил о необходимости введения обязательной сертификации алюминиевых дисков, для того чтобы пресечь поток контрафакта в страну. По его словам, многие диски зарубежного производства слишком тонкие и не выдерживают эксплуатации. «Они, извините, лопаются, а это вопрос безопасности», — заметил министр.

В июне этого года Союз испытательных лабораторий и органов по сертификации (СИЛА) направил первому вице-премьеру Игорю Шувалову письмо, в котором утверждается, что сейчас на рынке присутствует 13 таких подозрительных брендов, продукция которых может представлять потенциальную опасность.





В том, чем следует руководствоваться при выборе колесных дисков, разбирался наш автор, который изучил характеристики дисков и нормы, которыми следует обязательно руководствоваться.

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