Ми-ми-ми по-шведски — малыш распаковывает коробку с тягачом Вольво

Креативный PR-отдел Volvo Trucks удивил очередным видеороликом, главным героем которого стал маленький мальчик. Впрочем, его с удовольствием посмотрят и взрослые мужчины, ведь практически каждый помнит то ощущение, когда вынимаешь из картонной коробки новую игрушку, о которой давно мечтал.

Трехлетний любитель грузовиков настолько искренне удивляется просьбе вынуть машинку, что заражает своей радостью окружающих. Под картонной упаковкой, в точности такой, в какую одевают масштабные модельки, оказывается новый капотный тягач Volvo VNL. Малыш успевает не только распаковать машину, но и залезть внутрь салона, заглянуть в холодильник, стащить оттуда бутылочку сока, поваляться на кровати и посмотреть мультик на ж/к дисплее грузовика. И даже посидеть за рулем. Вот только выгнать трак из картонного плена на улицу ему удается лишь с помощью профессионального водителя. Маркетологи Volvo Trucks не зря едят свой хлеб, на их счету столько изумительных роликов, которые могут считаться настоящими мини-фильмами. Но пока венец их творений — эпический шпагат Ван Дамма. Лучше снять пока не удалось.



В симпатичном видеоролике в стиле хоррор снялся глава отдела разработок грузового подразделения шведской фирмы Торбьорн Хольстрем.

Четырехлетней девочке специалисты Volvo Trucks доверили управлять своим грузовиком. Сами разработчики напряженно наблюдали, выдержит ли машина все испытания, которые преподнесет ему маленький ребенок. Фото, видео: YouTube