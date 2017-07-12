Трехлетний любитель грузовиков настолько искренне удивляется просьбе вынуть машинку, что заражает своей радостью окружающих. Под картонной упаковкой, в точности такой, в какую одевают масштабные модельки, оказывается новый капотный тягач Volvo VNL. Малыш успевает не только распаковать машину, но и залезть внутрь салона, заглянуть в холодильник, стащить оттуда бутылочку сока, поваляться на кровати и посмотреть мультик на ж/к дисплее грузовика. И даже посидеть за рулем. Вот только выгнать трак из картонного плена на улицу ему удается лишь с помощью профессионального водителя.
- Маркетологи Volvo Trucks не зря едят свой хлеб, на их счету столько изумительных роликов, которые могут считаться настоящими мини-фильмами. Но пока венец их творений — эпический шпагат Ван Дамма. Лучше снять пока не удалось.
- В симпатичном видеоролике в стиле хоррор снялся глава отдела разработок грузового подразделения шведской фирмы Торбьорн Хольстрем.
- Четырехлетней девочке специалисты Volvo Trucks доверили управлять своим грузовиком. Сами разработчики напряженно наблюдали, выдержит ли машина все испытания, которые преподнесет ему маленький ребенок.
Фото, видео: YouTube