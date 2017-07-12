Названа главная причина смертельных ДТП. И она удивляет

Американская компания AAA провела исследование на тему, что больше всего беспокоит водителей во время движения. Многих волнует возможность стать жертвой столкновения двух автомобилей в результате неумелых или агрессивных действий другого водителя. Но оказывается, что эти страхи сильно преувеличены.

Исследование компании ААА, посвященное авариям, в которых погиб водитель, показывает, что смертей в результате столкновения двух автомобилей, когда другой участник дорожного движения не справился с управлением, намного меньше, чем аварий, в которых участвовал всего один автомобиль. Между тем 96% опрошенных боятся именно неумелых действий другого водителя.

Исследование проведено на основе данных аварий за 2015 год (на данный момент только эти сведения есть в открытом доступе). Но и их вполне достаточно, чтобы составить представление о том, чего действительно стоит опасаться. Итак, аналитики компании AAA обнаружили, что 62,9% смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в Вирджинии, или 474 из 753, произошли в результате аварий, в которых фигурировало лишь одно транспортное средство.

В Мэриленде это число составило 275 из 513, или 53,6%. В масштабе всей страны — в 55% аварий, в которых погиб водитель, участвовало лишь одно транспортное средство.

Понятие «авария, в которой участвовало лишь одно транспортное средство», включает и различные ошибки водителя, и другие факторы риска, такие как интоксикация, невнимательность, отвлечение от дороги, сонливость, превышение скорости, плохая погода, а также чрезмерная осторожность водителя. Как ни парадоксально, даже избегающие резких и опасных маневров водители могут быть потенциально опасными.

Также данное понятие включает происшествия, в которых автомобиль сбивает пешехода или велосипедиста, а также врезается в деревья, столбы, другие объекты или животных.

70% несчастных случаев со смертельным исходом, в которых участвовал один автомобиль, происходили во время движения, когда транспортное средство врезалось в разделитель транспортных потоков или выезжало за пределы дорожной части. И хотя специалисты утверждают, что лишь 3% всех аварий составляют опрокидывания автомобиля, тем не менее такие ДТП очень опасны и в 20% случаев приводят к смерти водителя.

В заключение исследования компания AAA предложила новый слоган для водителей: «Не отрывай взгляд от дороги, а руки от руля».

Наш автор составил подборку случаев невероятного везения на дорогах и вблизи них. При просмотре каждого из этих видео хочется воскликнуть «Не может быть!».

Фото: rawstory.com