Проект «Кортеж»: рассекречены линейка двигателей и ориентировочная цена

Для автомобилей «единой модульной платформы» предусмотрены три мощных мотора, а по стоимости машины «Кортежа» будут конкурировать с такими брендами, как Mercedes-Benz S-класса, Bentley и Rolls-Royce. Об этом в кулуарах «Иннопрома-2017» рассказал начальник отдела перспективных технологий и развития НАМИ Кирилл Казмирчук.

На Московском международном автосалоне в 2016 году НАМИ представил новый бензиновый мотор V12 с непосредственным впрыском и турбонаддувом, который разработали в рамках ЕМП — единой модульной платформы, известной как проект «Кортеж». Мощность мотора — порядка 1000 л.с., момент — до 1470 Нм.

Самый мощный мотор, разумеется, получит президентский лимузин — это будет 12-цилиндровый турбированный двигатель мощностью 850 л.с. Также в линейке V8 мощностью 650 л.с. и рядный 4-цилиндровый в 250 «лошадок». Об этом Кирилл Казмирчук рассказал в интервью корреспонденту ТАСС.

Топовый V12 будут устанавливать как на обычный, так и на бронированный лимузин. V8 и V12 планируют ставить на внедорожники, 4-цилиндровый рядный и V8 — на микроавтобус. Только один из них — V8 — разрабатывался совместно с Porsche Engineering, все остальные — собственная разработка НАМИ.

Агрегатироваться моторы будут 9-ступенчатым автоматом, но в перспективе ожидаются и более простые коробки передач, в частности, для четырехцилиндрового двигателя. Мотор, коробку, детали интерьера и экстерьера подберут под каждого клиента персонально.

Также Кирилл Казмирчук рассказал, что лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус по цене и характеристикам будут конкурировать с такими брендами, как Mercedes-Benz S-класса, Bentley и Rolls-Royce, а не с Ладой или Renault.

Недавно Владимиру Путину показали лимузин, на котором ему предстоит ездить. Президент автомобилем остался доволен. Впрочем, об этом мы можем судить только со слов главы Минпромторга Дениса Мантурова. Правда, позже, на саммите G20, отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что что пока не готов прокатиться на машине «Кортеж» на инаугурации в 2018 году, потому что она еще не готова.

Несколько предсерийных автомобилей до весны 2018 года будут проходить тестирование в Федеральной службе охраны.

Фото: «За рулем»